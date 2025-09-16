Αναθεώρηση της εμπορικής συμφωνίας με το Ισραήλ θα παρουσιάσει αύριο η Κομισιόν

Την αναθεώρηση της εμπορικής συμφωνίας με το Ισραήλ θα παρουσιάσει αύριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνέχεια της προαναγγελίας της Προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν για μέτρα κατά του Ισραήλ κατά την ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης στο Στρασβούργο την περασμένη Τετάρτη.

Η Επιτροπή αναμένεται να προτείνει μερική αναθεώρηση των εμπορικών διατάξεων της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ, σε ένα πακέτο τιμωρητικών μέτρων, ώστε να πιέσει την Κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου να αλλάξει πορεία όσον αφορά τον πόλεμο στη Γάζα.

Σύμφωνα με την επικεφαλής εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πάουλο Πίνχο, η ραχοκοκαλιά των προτάσεων θα είναι η επιβολή κυρώσεων σε βίαιους εποίκους και εξτρεμιστές Υπουργούς, καθώς και η αναστολή του εμπορικού μέρους της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ, όπως η ίδια δήλωσε σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες, το μεσημέρι της Τρίτης.

Σύμφωνα με την επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας και σε συνέντευξη που έδωσε το Euronews, η Κομισιόν προτίθεται να προτείνει την επαναφορά δασμών στα ισραηλινά προϊόντα σε απάντηση στον πόλεμο στη Γάζα και τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις στη Δυτική Όχθη. «Το εμπόριο μεταξύ ΕΕ και Ισραήλ ανήλθε σε 42,6 δισεκατομμύρια ευρώ το 2024», πρόσθεσε, κάνοντας λόγο για «ένα σημαντικό ποσό και όσον αφορά το προτιμησιακό καθεστώς, τότε το 37% αυτού του εμπορίου έχει πραγματικά προτιμησιακή μεταχείριση», συμπλήρωσε η Κάλας. «Σίγουρα λοιπόν αυτό το βήμα θα έχει υψηλό κόστος για το Ισραήλ», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η Επιτροπή αναμένεται να συμφωνήσει στο πακέτο των προτάσεων κατά τη συνεδρίαση του Κολλεγίου των Επιτρόπων της Τετάρτης. Στη συνέχεια, το θέμα θα συζητηθεί με όρους αυξημένης πλειοψηφίας, πράγμα που σημαίνει ότι είτε η Γερμανία, είτε η Ιταλία - χώρες που έχουν μπλοκάρει όλες τις προτάσεις σε επίπεδο ΕΕ που αποσκοπούν στην πίεση στο Ισραήλ - θα πρέπει να αλλάξουν στάση. Ωστόσο η Κάλας επισήμανε επ’ αυτού ότι τα κράτη - μέλη που θα μπλοκάρουν τα μέτρα θα πρέπει να προτείνουν εναλλακτικές λύσεις. «Το ερώτημα που θέσατε είναι πολύ σωστό. Θα περάσει στο [Ευρωπαϊκό] Συμβούλιο; Είχαμε πολύ εντατικές συζητήσεις στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με αυτό», πρόσθεσε. «Η ερώτησή μου προς όλους τους ομολόγους μου, επειδή δεν είναι μόνο η Γερμανία, ήταν ότι αν συμφωνείτε με τη ανάγνωση ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά σοβαρή, η κατάσταση είναι καταστροφική και απαράδεκτη, τότε το ερώτημα είναι, τι κάνουμε γι' αυτό; Αν δεν υποστηρίξετε αυτά τα μέτρα, τότε ποια μέτρα μπορείτε να υποστηρίξετε; Φέρτε εναλλακτικές λύσεις», τόνισε η Κάλας.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είχε ήδη κάνει χρήση της ομιλίας της για την Κατάσταση της Ένωσης στο Στρασβούργο την περασμένη εβδομάδα για να σκιαγραφήσει τις ενέργειες που ήθελε να λάβει κατά του Ισραήλ για τη διεξαγωγή του πολέμου.

ΚΥΠΕ