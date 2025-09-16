Τελικός κριτής οι ψηφοφόροι

Επισήμωςεισέρχεται στην κομματική ζωή το δημιούργημα του τέως Γενικού Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη μετά και τη χθεσινή κατάθεση στο Υπουργείο Εσωτερικών της αίτησης εγγραφής του Κινήματος ΑΛΜΑ. Τη γνωστοποίηση της εγγραφής έκανε ο ίδιος ο κύριος Μιχαηλίδης, σημειώνοντας ότι την υποβολή αίτησης υπέγραψαν 650 άτομα, ενώ σύμφωνα με τον περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμο αρκούσαν τριακόσιες υπογραφές. Όπως γίνεται αντιληπτό, η πράξη αυτή αποτελεί την τελευταία πινελιά για να πάρει σάρκα και οστά ένας νέος πολιτικός σχηματισμός. Ήταν μια τυπική βεβαίως διαδικασία, αλλά σύμφωνα με τον ιδρυτή του Κινήματος, οι πρώτοι 650 πολίτες που υπέγραψαν την αίτηση εγγραφής θέλησαν να ενταχθούν από την αρχή στη νέα προσπάθεια. Η δημοκρατία δίνει τη δυνατότητα σε κοινωνικές ομάδες πληθυσμού να αναπτύσσουν την πολιτική τους δράση με γνώμονα εκείνα που πρεσβεύουν. Ο τελικός κριτής είναι η ίδια η κοινωνία. Αναμένουμε την πρώτη κρίση των ψηφοφόρων.

ΧΡγ