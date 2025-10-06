Το απίστευτο πρότζεκτ ζευγαριού από τις ΗΠΑ -Αγοράζει παλιά σπίτια και τα ανακαινίζει με τη βοήθεια του Google

Όταν μια γυναίκα από τη Βαλτιμόρη είδε στον δρόμο καθώς περπατούσε ένα παραμελημένο σπίτι πριν από 7 χρόνια, δεν είχε ιδέα από κατασκευές.

Η Άννα Τζούλιαν είχε μόνο αποφασιστικότητα, προθυμία και ταλέντο στο να βρίσκει συμβουλές «DIY» με τη βοήθεια της Google.

Μαζί με τον σύζυγό της, Τζοζάια Τζούλιαν έχουν μετατρέψει αυτό που ξεκίνησε ως ένα απλό έργο ανακαίνισης σε μια επικερδή πηγή εισοδήματος.

Οι δύο τους έχουν δημιουργήσει μια ακμάζουσα επιχείρηση ενοικίασης από το ετοιμόρροπο ιστορικό απόθεμα κατοικιών της Βαλτιμόρης, ενώ ταυτόχρονα έχουν αποκτήσει μια απροσδόκητη φήμη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου παρουσιάζουν τις ανακαινίσεις τους.

Πώς ξεκίνησαν να αγοράζουν σπίτια και να τα ανακαινίζουν

«Αγόρασα το πρώτο μου σπίτι στη Βαλτιμόρη, και ήταν λίγο… ταλαιπωρημένο, οπότε απλώς αποφάσισα να το αναλάβω και να αρχίσω να μαθαίνω μέσω Google και YouTube», λέει η Άννα, η οποία διαχειρίζεται την επιχείρηση Renorowhome μαζί με τον σύντροφό της, στο Realtor.com. «Ξεκίνησα από το μπάνιο και έμαθα πώς να κάνω τα πάντα μέσα σε αυτό».

Ενώ κάποιοι άλλοι ίσως να τα είχαν παρατήσει από την απογοήτευση κατά τη διάρκεια ενός τόσο περίπλοκου έργου, η Άννα ανακάλυψε ότι είχε «κολλήσει το μικρόβιο» της ανακαίνισης, το οποίο αποδείχθηκε τόσο μεταδοτικό, που τελικά παρέσυρε και τον σύζυγό της στο νέο της χόμπι.

Αυτό που ξεκίνησε ως ένα χόμπι από πάθος έχει πλέον εξελιχθεί σε μια πλήρη απασχόληση για το ζευγάρι, παρά το ότι κανένας από τους δύο δεν είχε γνώσεις στις κατασκευές.

Η Άννα, που εργάζεται στο μάρκετινγκ, και ο Τζοζάια, καθηγητής φυσικής αγωγής, αφιερώνουν το μεγαλύτερο μέρος του ελεύθερου χρόνου τους στην ανακαίνιση σπιτιών, με την ελπίδα ότι κάποια στιγμή να ασχοληθούν αποκλειστικά με τον χώρο των ακινήτων.

«Είναι απίστευτα ικανοποιητικό να βλέπεις το πριν και το μετά», εξηγεί η Άννα. «Τα περισσότερα από τα σπίτια ήταν βρώμικα και κατεστραμμένα, αλλά εμείς μπορούσαμε να δούμε τις δυνατότητές τους».

«Νιώθω μεγάλη περηφάνια όταν οι ενοικιαστές αγαπούν τον χώρο και μπορούν να δημιουργήσουν αναμνήσεις εκεί», προσθέτει ο Τζοζάια. «Είναι κάτι ιδιαίτερο αυτό που μπορούμε να προσφέρουμε».

Η πρώτη τους ανακαίνιση ήταν ένα σπίτι με δύο υπνοδωμάτια το 2018. Διατηρώντας τον χαρακτήρα του κτιρίου των 100 ετών, με τα τούβλα και τα ξύλινα πατώματα, επένδυσαν 25.000 δολάρια για να το μεταμορφώσουν σε ένα κομψό και λειτουργικό σπίτι, κάνοντας οι ίδιοι το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς.

«Μετά την πρώτη φορά, κοιτάξαμε πόσο άξιζε το σπίτι… Εκεί ήταν που ο Τζοζάια ενθουσιάστηκε περισσότερο, και συνειδητοποιήσαμε πόση αξία πρόσθεσε η προσωπική μας εργασία», θυμάται η Άννα.

Ξεκίνησαν δοκιμαστικά, νοικιάζοντας μόνο ένα υπνοδωμάτιο. Όμως, μόλις ανακάλυψαν ότι υπήρχε μεγάλη ζήτηση για ποιοτικές, μεσαίας έως μακροχρόνιας διάρκειας ενοικιάσεις, το ζευγάρι αποφάσισε να επαναλάβει τον κύκλο: αγορά, αναζήτηση στο Google, ανακαίνιση και ενοικίαση.

Οι ενοικιαστές τους περιλαμβάνουν επαγγελματίες που ταξιδεύουν και χαίρονται να δίνουν νέα ζωή στα παλιά σπίτια της Βαλτιμόρης.

Από το 2018, έχουν αναλάβει δύο ακόμη ιστορικές αστικές κατοικίες, χτισμένες μεταξύ 1900 και 1920, έργα που μπορεί να τους προκάλεσαν δυσκολίες, αλλά και τους βοήθησαν να εξελίξουν τις δεξιότητές τους στην κατασκευή και τον σχεδιασμό.

«Όταν ενοικιάζουμε τα σπίτια μας, τα προσφέρουμε πλήρως εξοπλισμένα. Είναι έτοιμα ώστε οι ένοικοι να αισθάνονται άνετα από την πρώτη κιόλας μέρα», προσθέτουν.

«Όταν είχαμε μόνο ένα σπίτι, το timing κάποιες φορές δεν ταίριαζε καλά», λέει η Άννα. «Τώρα, αν κάποιο ακίνητο δεν είναι διαθέσιμο, μπορούμε να προσφέρουμε ένα άλλο».

Το 2022, επεκτάθηκαν πέρα από τη Βαλτιμόρη, αγοράζοντας μια αγροικία με τέσσερα υπνοδωμάτια στο Λιούρεϊ της Βιρτζίνια, έναντι 221.000 δολαρίων. Μετά από επένδυση 30.000 δολαρίων σε ανακαινίσεις, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης ενός τζακούζι, μετέτρεψαν το 104 ετών ακίνητο σε έναν ζεστό και φιλόξενο αγροτουριστικό ξενώνα, ιδανικό για παρέες και οικογένειες.

Το σπίτι είναι πλέον διαθέσιμο στο Airbnb, όπου μπορεί να ενοικιαστεί για τουλάχιστον δύο διανυκτερεύσεις, με τιμές που ξεκινούν από 350 δολάρια τη βραδιά και φτάνουν τα 500 δολάρια σε περιόδους υψηλής ζήτησης.

Παράλληλα, τα σπίτια διατίθενται τόσο για βραχυχρόνια όσο και για μακροχρόνια μίσθωση, με τιμές που κυμαίνονται από 2.400 δολάρια τον μήνα για ένα διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων και τριών μπάνιων, έως 3.400 δολάρια για ένα πλήρως επιπλωμένο σπίτι.

Το ζευγάρι είναι πολύ δημοφιλές στα social media, όπου καταγράφει κάθε στάδιο της διαδικασίας ανακαίνισης, δίνοντας συμβουλές και τεχνικές που έχει μάθει διαδικτυακά.

Αυτό που ξεκίνησε ως ένας τρόπος να κρατούν ενήμερους φίλους και συγγενείς, εξελίχθηκε σε μια πλατφόρμα δημιουργίας κοινότητας και προώθησης της επιχείρησής τους.

«Στην αρχή, ήθελα απλώς να μοιράζομαι την πρόοδο με την οικογένειά μου και να αντλώ έμπνευση από άλλους λογαριασμούς σπιτιών», λέει η Άννα.

Ο λογαριασμός τους στο Instagram άρχισε να κερδίζει δημοτικότητα με το πιο πρόσφατο πρότζεκτ τους: ένα σπίτι τύπου ράντσο της δεκαετίας του ’60 στα προάστια της Βαλτιμόρης, γνωστό για τις ρετρό λεπτομέρειες και τις vintage ταπετσαρίες του.

«Ο κόσμος έδειξε πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό το σπίτι», λέει η Άννα.

