Τομ Χανκς: Η εμφάνιση του ηθοποιού στο μετρό της Νέας Υόρκης που έγινε viral

Ο Τομ Χανκς (Tom Hanks) επιφύλαξε μία μεγάλη έκπληξη σε ανυποψίαστους Νεοϋορκέζους όταν τον είδαν να χρησιμοποιεί το μετρό για τις μετακινήσεις του, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, του οποίου η περιουσία εκτιμάται στα $ 400 εκατομμύρια, απέδειξε ότι είναι ένας από τους πιο προσγειωμένους σταρ του Χόλιγουντ, καθώς χρησιμοποίησε τα μέσα μαζικής μεταφοράς για να μετακινηθεί στην πόλη, όπως ανέφερε η Daily Mail.

Tom Hanks leaves fans stunned as he braves the subway alongside everyday New Yorkers https://t.co/JzpKzoCNQz — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 7, 2025

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ