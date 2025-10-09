Ισραήλ και Χαμάς ανακοίνωσαν συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Τομ Χανκς: Η εμφάνιση του ηθοποιού στο μετρό της Νέας Υόρκης που έγινε viral

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός εμφανίστηκε με καπέλο του μπέιζμπολ και μάσκα στο πρόσωπό του

Ο Τομ Χανκς (Tom Hanks) επιφύλαξε μία μεγάλη έκπληξη σε ανυποψίαστους Νεοϋορκέζους όταν τον είδαν να χρησιμοποιεί το μετρό για τις μετακινήσεις του, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, του οποίου η περιουσία εκτιμάται στα $ 400 εκατομμύρια, απέδειξε ότι είναι ένας από τους πιο προσγειωμένους σταρ του Χόλιγουντ, καθώς χρησιμοποίησε τα μέσα μαζικής μεταφοράς για να μετακινηθεί στην πόλη, όπως ανέφερε η Daily Mail.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

