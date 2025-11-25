ΥΠΕΣ: Διαψεύδει τις αναφορές για μίσθωση τ/κ περιουσιών σε αποβιώσαντες

«Κατηγορηματικά» διαψεύδει το Υπουργείο Εσωτερικών με ανακοίνωσή του αναφορές που έγιναν ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων την Τρίτη, σε σχέση με τη διατήρηση συμβάσεων μίσθωσης τουρκοκυπριακών περιουσιών με αποβιώσαντες, σημειώνοντας ότι αυτές είναι αβάσιμες. Παράλληλα, αναφέρει πως διαπιστώθηκαν 512 παραβιάσεις σε επαγγελματικά υποστατικά, καθώς και στο 12% των περιουσιών που παραχωρούνται σε τοπικές αρχές.

Διευκρινίζει πως, με βάση την υφιστάμενη πρακτική της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, εξάγεται από την Κεντρική Αποθήκη Πληροφοριών (ΚΑΠ) κατάλογος αποθανόντων με ενεργές συμβάσεις μίσθωσης τ/κ περιουσιών από εξουσιοδοτημένα άτομα των Επαρχιακών Γραφείων της Υπηρεσίας, και διενεργείται έλεγχος στο μηχανογραφικό σύστημα της Υπηρεσίας για αντιπαραβολή των στοιχείων που έχουν εξαχθεί από την ΚΑΠ. Σημειώνει ότι, μετά τον έλεγχο, στις περιπτώσεις όπου ο μισθωτής έχει αποβιώσει, οι συμβάσεις μίσθωσης τερματίζονται αυτοδικαίως και λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για ανάκτηση των ακινήτων και διάθεσή τους σε άλλους δικαιούχους.

Το Υπουργείο αναφέρει, ακόμα, πως ακόμα και αν ο μισθωτής αποβιώσει κατά τη διάρκεια του έτους και δεν περιέλθει εις γνώση της Υπηρεσίας, αυτό θα εντοπιστεί κατά τον έλεγχο που πραγματοποιείται στο τέλος του χρόνου και η σύμβαση θα τερματιστεί αναδρομικά από την ημερομηνία του θανάτου του μισθωτή.

Υπενθυμίζει, δε, ότι μετά από οδηγίες του Υπουργού Εσωτερικών, η Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών προχώρησε για πρώτη φορά σε έλεγχο τήρησης των όρων των συμβάσεων μίσθωσης επαγγελματικών υποστατικών και τ/κ περιουσιών που παραχωρούνται σε Τοπικές Αρχές.

Από τον εκτενή έλεγχο, διαπιστώθηκαν παραβιάσεις σε 512 συμβάσεις επαγγελματικών υποστατικών και στο 12% των περιουσιών που παραχωρούνται σε Δήμους και Κοινοτικά Συμβούλια, ενώ η Υπηρεσία προχώρησε στον τερματισμό 280 συμβάσεων μίσθωσης και στην ανάκτηση 66 υποστατικών και ανοικτών χώρων τους τελευταίους έξι μήνες.

«Σε όλες τις περιπτώσεις ανάκτησης, εφαρμόζεται το νέο σύστημα επιλεξιμότητας και μοριοδότησης, ώστε να παραχωρηθούν σε άλλους πρόσφυγες δικαιούχους, στη βάση αξιοκρατικών και διαφανών κριτηρίων», σημειώνει το Υπουργείο.

Τέλος, αναφέρει ότι εντός του 2026, οι έλεγχοι θα επεκταθούν στις συμβάσεις μίσθωσης περιουσιών που παραχωρούνται για γεωργοκτηνοτροφικούς σκοπούς και στις κατοικίες, στο πλαίσιο της προσπάθειας εξορθολογισμού της διαχείρισης τ/κ περιουσιών.

Πηγή: ΚΥΠΕ