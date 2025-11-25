Σάλος με το νέο εργαλείο του Χ που αποκαλύπτει την τοποθεσία των λογαριασμών

Το νέο εργαλείο του X (πρώην Twitter), που αποκαλύπτει την τοποθεσία των λογαριασμών, έχει φέρει στο φως δεκάδες δημοφιλείς λογαριασμούς οι οποίοι κατηγορούνται πλέον ότι παραπλανούσαν το κοινό. Το εργαλείο «Σχετικά με αυτόν τον λογαριασμό» αποκαλύπτει πλέον τη χώρα ή την περιοχή από την οποία δραστηριοποιείται ένας χρήστης. Οι πληροφορίες αυτές εμφανίζονται με ένα απλό κλικ στην ημερομηνία εγγραφής του προφίλ. Η νέα λειτουργία εμφανίζει επίσης πόσες φορές έχει αλλάξει όνομα χρήστη ένας λογαριασμός, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση της εφαρμογής.

Ορισμένοι χρήστες του X έσπευσαν να αναρτήσουν παραδείγματα λογαριασμών που υποστήριζαν τον Ντόναλντ Τραμπ και σχολίαζαν την αμερικανική πολιτική, αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι λειτουργούσαν εκτός ΗΠΑ. Παρόμοια παραπλανητική εικόνα έδιναν και ορισμένοι λογαριασμοί που έκαναν αναρτήσεις κατά του Τραμπ. Ορισμένες από τις σχετικές αναρτήσεις έχουν συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές, likes, αναδημοσιεύσεις και απαντήσεις- αλληλεπίδραση που μπορεί να αποφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη στους δημιουργούς τους μέσω του συστήματος πληρωμών του X.

Σε σχετικό άρθρο του, το BBC Verify αναφέρει πως δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες που παρέχει το X για κάθε λογαριασμό.

Το X λέει ότι τα δεδομένα είναι «κατά 99% ακριβή»

Τα δεδομένα τοποθεσίας εμφανίζονται σε μια νέα καρτέλα «σχετικά με αυτόν τον λογαριασμό» σε κάθε προφίλ. Περιέχει επίσης μια προειδοποίηση ότι τα δεδομένα ενδέχεται να επηρεάζονται από πρόσφατα ταξίδια, προσωρινή μετεγκατάσταση ή τη χρήση VPN. Ωστόσο, σύμφωνα με τον επικεφαλής προϊόντος του X, Νικίτα Μπίερ,οι πληροφορίες είναι ακριβείς κατά 99%.

Το Σάββατο, 22 Νοεμβρίου, ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, Truth Social, ένα στιγμιότυπο οθόνης από ανάρτηση λογαριασμού στο X με το όνομα «TRUMP_ARMY_», που πανηγύριζε για μια απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου η οποία, όπως ισχυριζόταν, θα επιτρέψει στον πρόεδρο να απελάσει εγκληματίες στο Ελ Σαλβαδόρ.

Ο λογαριασμός αυτός έχει πάνω από μισό εκατομμύριο ακόλουθους. Ωστόσο, τα δεδομένα του X αποκάλυψαν ότι ο λογαριασμός εδρεύει στην Ινδία και ότι το όνομα του χρήστη έχει αλλάξει τέσσερις φορές από τον Μάρτιο του 2022. Το προφίλ πλέον αναγράφει: «ένας Ινδός που αγαπά την Αμερική, τον Πρόεδρο Τραμπ, τον Μασκ».

Ένας άλλος λογαριασμός, με το όνομα «IvankaNews_», που παρουσιαζόταν ως υποστηρικτής της κόρης του Τραμπ, Ιβάνκα, είχε πάνω από 1 εκατομμύριο ακόλουθους και είχε γράψει σε ανάρτησή του ότι πέρυσι ψήφισε τον Αμερικανό πρόεδρο. Ωστόσο, σύμφωνα με το X, ο λογαριασμός εδρεύει στη Νιγηρία και έχει αλλάξει όνομα χρήστη 11 φορές από το 2010.

Μετά την αποκάλυψη της τοποθεσίας του, εγραψε σε ανάρτηση ότι «ορισμένοι από εμάς που ζούμε εκτός ΗΠΑ υποστηρίζουμε ειλικρινά το κίνημα του Προέδρου Τραμπ». Το X φαίνεται πως ανέστειλε πλέον τον λογαριασμό, αν και ο λόγος παραμένει άγνωστος.

Το BBC Verify εντόπισε επίσης λογαριασμούς που κοινοποιούσαν αναρτήσεις κατά του Τραμπ, οι οποίοι σύμφωνα με τα στοιχεία της νέας λειτουργίας, βρίσκονταν εκτός ΗΠΑ. Ένας λογαριασμός με 52.000 ακολούθους δήλωνε «υπερήφανος Δημοκρατικός» και «επαγγελματίας κυνηγός Maga». Ο χρήστης φαίνεται να διέγραψε το προφίλ του όταν αποκαλύφθηκε ότι βρισκόταν στην Κένυα.

Το BBC Verify εντόπισε επίσης λογαριασμούς που υποστήριζαν πως βρίσκονται στη Σκωτία και δημοσίευαν σχεδόν αποκλειστικά υπέρ της ανεξαρτησίας της. Σύμφωνα με τα δεδομένα του X, όμως, οι λογαριασμοί αυτοί βρίσκονταν στο Ιράν. Όλοι είχαν πολύ μικρό αριθμό ακολούθων. Το BBC Verify προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί τους αλλά δεν έλαβε καμία απάντηση.

«Βγάζουν χρήματα προσποιούμενοι»

Οι περισσότεροι από αυτούς τους λογαριασμούς είχαν λάβει μπλε σήμα (blue tick). Αυτό σημαίνει ότι ήταν συνδρομητές του X Premium και ενδέχεται να κέρδιζαν χρήματα από τις αναρτήσεις τους ανάλογα με την απήχηση που είχαν. Οι χρήστες του X πρέπει να πληρούν διάφορα κριτήρια για να ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα επιβράβευσης, όπως επιβεβαιώσεις ταυτότητας και πάνω από 5 εκατ. προβολές σε διάστημα τριών μηνών.

Ο Αλέξης Μαντζαρλής από το Cornell Tech εξήγησε ότι οι λογαριασμοί με μπλε σήμα επιδεινώνουν τα προβλήματα της πλατφόρμας.

«Το μπλε σήμα σε αυτούς τους λογαριασμούς δείχνει κάτι που ήδη γνωρίζαμε: το σύστημα επί πληρωμή δεν αποτελεί σοβαρή διαδικασία επαλήθευσης αλλά έναν μηχανισμό εσόδων». Προσθέτει, ωστόσο, ότι λειτουργίες όπως το «community notes» που επιτρέπουν στους χρήστες να προσθέτουν επεξηγηματικά συμφραζόμενα σε viral αναρτήσεις δείχνουν πως η πλατφόρμα κάνει βήματα προς μεγαλύτερη διαφάνεια.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι τα κίνητρα πίσω από την απόκρυψη της τοποθεσίας ενός λογαριασμού είναι συχνά αντικρουόμενα. Ο Ντάρεν Λίνβιλ από το Media Forensics Hub του Πανεπιστημίου Clemson, ειδικός στην παραπληροφόρηση, σημειώνει: «Υπάρχουν λογαριασμοί που λειτουργούν από φάρμες τρολ και υποστηρίζονται από ορισμένα κράτη, αλλά και λογαριασμοί που απλώς προσπαθούν να βγάλουν χρήματα προσποιούμενοι ότι είναι Αμερικανοί».

Ο Μαντζαρλής συμφωνεί ότι συχνά το κίνητρο είναι οικονομικό.

«Πάντα μπορεί να κερδίσει κανείς χρήματα υποδαυλίζοντας τους πολιτισμικούς πολέμους της Αμερικής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, οργανωμένοι κρατικοί φορείς και πολιτικά κόμματα έχουν αποδειχθεί ότι χρησιμοποιούν ψεύτικους λογαριασμούς ξανά και ξανά, οπότε μάλλον συμβαίνουν και τα δύο» δήλωσε.

Παρά τη νέα λειτουργία του X, ο καθηγητής πιστεύει ότι κάποιοι χρήστες θα βρουν τρόπο να την παρακάμψουν.

«Οι κακόβουλοι παράγοντες πιθανότατα θα προσαρμοστούν πολύ γρήγορα… μπορούν να το παρακάμψουν με VPN, ή να δημιουργήσουν λογαριασμούς με τρόπο ώστε να φαίνεται ότι βρίσκονται στη Δύση ή στις ΗΠΑ» κατέληξε.

Πηγή: ertnews.gr