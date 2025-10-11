Εργαζόμενος απολύθηκε επειδή είπε... καλημέρα με προφορά!

Αποθηκάριος σε εταιρεία, που απολύθηκε επειδή είπε σε συνάδελφό του «την καλύτερη καλημέρα σου!» με ψεύτικη ιρλανδική προφορά, δικαιώθηκε στο δικαστήριο.

Σύμφωνα με το itv, θα λάβει πάνω από 16.000 λίρες ως αποζημίωση για άδικη απόλυση.

Ο Karl Davies, τότε 57 ετών, εργαζόταν στο εργοστάσιο παρασκευής έτοιμων γευμάτων Oscar Mayer στο Wrexham όταν, στις 13 Αυγούστου 2024, χαιρέτησε έναν διευθυντή, τον Scott Millward, λέγοντάς του «top the morning to ya» με προφορά, ενώ άκουγε ιρλανδική μουσική.

Ο Millward συνόδευε έναν «κοκκινομάλλη» εξωτερικό ελεγκτή όταν έγινε το σχόλιο και ανέφερε τον συνάδελφό του στον εργοδότη, ο οποίος ξεκίνησε έρευνα για πιθανή ρατσιστική παρενόχληση.

«Άδικη» η απόλυση

Ο δικαστής δήλωσε ότι ο Davies χρησιμοποίησε την προφορά με τρόπο «κατακριτέο» και «κοροϊδευτικό» και προκάλεσε τον Millward, επαναλαμβάνοντας τη φράση «με τρόπο που ήταν βέβαιο ότι ο Millward θα έβρισκε ενοχλητικό και ντροπιαστικό». Τόνισε ότι ο ενάγων προσπαθούσε να εκνευρίσει τον προϊστάμενό του για να αποσπάσει μια αντίδραση από αυτόν και να τον φέρει σε δύσκολη θέση, σημείωσε ωστόσο ότι διαπιστώνει ότι δεν είχε πρόθεση ρατσιστικής παρενόχλησης.

Επίσης, όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο, ο ενάγων δεν γνώριζε και δεν είχε δει τον ελεγκτή, ο οποίος δεν είναι γνωστός ούτε πιστεύεται ότι είναι Ιρλανδός.

Ο δικαστής διαπίστωσε επιπλέον ότι η εταιρεία δεν έλαβε υπόψη ούτε το καθαρό ποινικό μητρώο του εργαζόμενου ούτε τα 27 έτη υπηρεσίας.

Το δικαστήριο ενημερώθηκε, παράλληλα, ότι η έρευνα διεξήχθη από έναν διευθυντή, εναντίον του οποίου ο Davies είχε εκκρεμή καταγγελία. Έτσι, έκρινε ότι το άτομο που διεξήγαγε την έρευνα δεν ήταν «κατάλληλο», οι καταθέσεις μαρτύρων ήταν ασυνεπείς και η έρευνα «βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό σε υποθέσεις».

Ο δικαστής χαρακτήρισε την απόλυση «άδικη» και τόνισε ότι η υπόθεση δεν έχει σχέση με υπερβολική ή ανεπαρκή κοινωνική ευαισθησία.

