Στο Προεδρικό οι αγρότες: «Τις επόμενες μέρες θα γίνουν οι πληρωμές» λέει ο Γρηγορίου - Ποιοι δρόμοι επηρεάζονται (βίντεο, φώτος)

Οι πληρωμές θα γίνουν τις επόμενες μέρες διαβεβαίωσε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Ανδρέας Γρηγορίου, ο οποίος παρέλαβε το υπόμνημα των αγροτών. Νωρίτερα, ένας από τους αγρότες που συγκεντρώθηκαν με τα τρακτέρ τους έξω από το Προεδρικό Μέγαρο, είχε δηλώσει ότι «θα κάμουμε Χριστούγεννα δαμαί πόξω, δώστε μας τα λεφτά μας».

Επόμενος σταθμός της κινητοποίησης είναι το Σπίτι της Ευρώπης, όπου θα πραγματοποιήσουν καθιστική εκδήλωση διαμαρτυρίας. Οι Κύπριοι αγρότες, σημειώνεται, διαμαρτύρονται και για κυπρογενή ζητήματα, όπως οι καθυστερήσεις στις πληρωμές των εκταρικών επιδοτήσεων.

Σημειώνεται ότι αγρότες από όλη την επαρχία συμμετέχουν στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής κινητοποίησης κατά της γεωργικής πολιτικής της ΕΕ, και αρχικά, είχαν συγκεντρωθεί στους χώρους στάθμευσης του σταδίου ΓΣΠ και του καταστήματος «JUMBO».

Αυξημένη η τροχαία κίνηση κοντά στο Προεδρικό και Σπίτι της Ευρώπης

Αυξημένη κίνηση στους δρόμους λόγω διαμαρτυρίας αγροτικών οργανώσεων προς Προεδρικό Μέγαρο και Σπίτι της Ευρώπης.

Στο κέντρο της πόλης παρατηρείται αυξημένη κυκλοφορία, ενώ και στους υπεραστικούς δρόμους καταγράφεται σημαντική κίνηση αγροτικών οχημάτων προς Λευκωσία.

Η Αστυνομία βρίσκεται σε όλα τα κρίσιμα σημεία για να κατευθύνει τους οδηγούς και να διασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή της πορείας. Οι συμμετέχοντες και οι διερχόμενοι καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών.

Δρόμοι που επηρεάζονται αυτή την ώρα:

Τους ακόλουθους δρόμους θα χρησιμοποιούν οι αγρότες για να μεταβούν στον προορισμό τους.

Μετάβαση προς Προεδρικό Μέγαρο: Λεωφόροι Ιωσήφ Χατζηισωήφ, Αθαλάσσας και Προεδρικού Μεγάρου

Μετάβαση προς Σπίτι της Ευρώπης: Λεωφόροι Δημοσθένη Σεβέρη και Λόρδου Βύρωνος

Γενικά: Δρόμοι στο κέντρο της Λευκωσίας, καθώς και υπεραστικοί δρόμοι με αυξημένη κίνηση αγροτικών οχημάτων προς την πόλη





Σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα στον «Πολίτη», ο Πρόεδρος της Παγκύπριας Οργάνωσης Σιτηροπαραγωγών, Κυριάκος Καΐλας, δήλωσε ότι η κινητοποίηση στην Κύπρο γίνεται κυρίως για τη μεγάλη ζημιά που επιφέρει η απόφαση να μειωθεί η κοινή αγροτική πολιτική κατά 86,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει, είπε, καταστροφή του πρωτογενή τομέα παραγωγής στα περισσότερα κράτη μέλη. «Ακόμα χειρότερα στη δική μας περίπτωση, όπου έχουμε τον χαμηλότερο μέσο όρο παραγωγής. Θα ήταν η ταφόπλακα του πρωτογενή τομέα παραγωγής στην Κύπρο», είπε χαρακτηριστικά.

Δεδομένου ότι η Κύπρος είναι νησί και οι Κύπριοι αγρότες δεν μπορούν να μεταβούν στις Βρυξέλλες, θα διαδηλώσουν, όπως και άλλα κράτη που βρίσκονται μακριά από τις Βρυξέλλες, από τις 10.15 το πρωί στους δρόμους της Λευκωσίας για να επιδώσουν υπόμνημα στο Προεδρικό Μέγαρο και ακολούθως στο Σπίτι της Ευρώπης. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν, βασικός λόγος της διαμαρτυρίας είναι η πρωτοφανής οικονομική πίεση που δέχεται ο πρωτογενής τομέας, ο αντίκτυπος από τις εισαγωγές, η απόφαση για αλλαγή της αρχιτεκτονικής της κοινής αγροτικής πολιτικής μετά το 2027 με μείωση του προϋπολογισμού, οι γραφειοκρατικές διαδικασίες καθώς και οι επιπτώσεις από την κλιματική κρίση, που ήδη οδηγεί σε δυσβάσταχτο κόστος.

Τα κυπρογενή ζητήματα

Την ίδια ώρα η σημερινή διαμαρτυρία αξιοποιήθηκε από εκπροσώπους των οργανώσεων για να φέρουν στην επιφάνεια κυπρογενή αγροτικά ζητήματα, όπως η καθυστέρηση του ΚΟΑΠ στις πληρωμές των εκταρικών επιδοτήσεων, η απαγόρευση σε πρόσφυγες γεωργούς να υπενοικιάζουν τουρκοκυπριακή γεωργική γη σε επαγγελματίες του κλάδου. «Θα βγούμε έξω, και θα μείνουμε μέχρι να λυθούν τα προβλήματα», προειδοποίησε για το σενάριο της παράτασης στη μη καταβολή των εκταρικών επιδοτήσεων ο κ. Καΐλας, μιλώντας την περασμένη Παρασκευή στον ΠΟΛΙΤΗ 107.6. Όπως είπε, το επιχείρημα που επικαλείται η κυβέρνηση είναι η μη έγκαιρη αποστολή των λιστών των δικαιούχων από το Τμήμα Κτηματολογίου και Οικήσεως προς τον ΚΟΑΠ.

Διαμαρτυρία και στην Πάφο

Εκδήλωση διαμαρτυρίας πραγματοποιείται και στην Πάφο, όπου οι αγρότες της επαρχίας συγκεντρώθηκαν με τα τρακτέρ τους από τις 10 το πρωί, στον δρόμο της Τίμης, στην έξοδο προς αεροδρόμιο.

