Σε διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Τουρκία για παράδοση F35: Παραμένουν εμπόδιο οι S400

Σε εξέλιξη βρίσκονται συνομιλίες μεταξύ Άγκυρας και Ουάσιγκτον για την ενδεχόμενη παράδοση έξι μαχητικών αεροσκαφών F-35 που ανήκουν στην Τουρκία και παραμένουν αποθηκευμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Τα αεροσκάφη, για τα οποία η Τουρκία έχει καταβάλει περίπου 1,4 δισ. δολάρια, δεν παραδόθηκαν λόγω των κυρώσεων CAATSA μετά την προμήθεια των ρωσικών S-400. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των Σαμπάχ και Α Χαμπέρ, οι επαφές εντάθηκαν μετά τη συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ τον Σεπτέμβριο, με τις διαπραγματεύσεις να εστιάζουν στα έξι ήδη κατασκευασμένα αεροσκάφη.

Ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα, Τομ Μπάρακ, φέρεται να ανέφερε χρονικό ορίζοντα «4 έως 6 μηνών» για επίλυση του ζητήματος, τοποθετώντας τις εξελίξεις στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Η παρουσία των S-400 εξακολουθεί να θεωρείται βασικό εμπόδιο, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τις δύο πλευρές.

Πάντως ο Bloomberg μετέδωσε ότι η Τουρκία επιδιώκει να επιστρέψει τα αντιαεροπορικά συστήματα S-400 που αγόρασε από τη Ρωσία πριν από σχεδόν μια δεκαετία, μια κίνηση που ενδεχομένως θα της επέτρεπε να αγοράσει αμερικανικής κατασκευής μαχητικά F-35.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έθεσε το ζήτημα στον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Τουρκμενιστάν την περασμένη εβδομάδα, μετά από παρόμοιες συζητήσεις που είχαν προηγηθεί μεταξύ αξιωματούχων των δύο χωρών, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.

