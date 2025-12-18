Έλλειψη νοσηλευτών - Άλλα οι κλινικάρχες άλλα οι συντεχνίες

Χωρίς τη λήψη αποφάσεων αλλά με συμφωνία για συνέχιση του διαλόγου, πραγματοποιήθηκε χθες στο Υπουργείο Υγείας η πρώτη συνάντηση του νέου υπουργού Υγείας, Νεόφυτου Χαραλαμπίδη, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με αφορμή το ζήτημα της στελέχωσης των νοσηλευτηρίων. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων (ΠΑΣΙΝ), της ΟΕΒ, του Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών Κύπρου και των συντεχνιών.

Αφορμή αποτέλεσε η επιστολή που στάλθηκε προ ημερών σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο της πρωτεύουσας για αναστολή της άδειας λειτουργίας του λόγω ελλείψεων σε νοσηλευτικό προσωπικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός Υγείας ζήτησε από όλα τα μέρη να καταθέσουν γραπτώς τις εισηγήσεις τους εντός επτά ημερών, ώστε να επανέλθουν με νέα συνάντηση, σε έναν μήνα.

Τι ζητούν οι ιδιώτες

Τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια και η ΟΕΒ υποστηρίζουν ότι η έλλειψη νοσηλευτών είναι πραγματική και άμεση, επισημαίνοντας ότι αδυνατούν να ανταποκριθούν στα ισχύοντα κριτήρια στελέχωσης. Όπως αναφέρουν, η αυστηρή εφαρμογή των προνοιών οδηγεί σε αποστολή επιστολών και απειλές για αναστολή αδειών λειτουργίας, χωρίς να προηγηθεί ουσιαστικός διάλογος ή η θέσπιση μεταβατικού πλαισίου. Σύμφωνα με την πλευρά των ιδιωτικών, η παρέμβαση του Υπουργείου Υγείας περιορίζεται σε ελέγχους και διοικητικά μέτρα, τη στιγμή που, όπως υποστηρίζουν, δεν τους δίνονται τα απαραίτητα εργαλεία για να εξασφαλίσουν το απαιτούμενο προσωπικό. Επισημαίνουν ότι, παρά τις επανειλημμένες προκηρύξεις θέσεων, η ανταπόκριση παραμένει περιορισμένη, γεγονός που, κατά την άποψή τους, αποδεικνύει ότι το πρόβλημα δεν είναι διαχειριστικό αλλά αφορά τη διαθεσιμότητα νοσηλευτικού δυναμικού στη χώρα.

Στο πλαίσιο αυτό, ζητούν ευελιξία στις αναλογίες νοσηλευτών ανά κλίνη και μεταβατικές ρυθμίσεις μέχρι να εξομαλυνθεί η κατάσταση, ενώ θέτουν ως αναγκαία λύση την εργοδότηση νοσηλευτικού προσωπικού από τρίτες χώρες. Την ίδια γραμμή στηρίζει και η ΟΕΒ, η οποία αποδίδει ευθύνες στην Πολιτεία για καθυστερήσεις και απουσία έγκαιρου σχεδιασμού, προειδοποιώντας ότι χωρίς άμεσες παρεμβάσεις ο κίνδυνος περιορισμού υπηρεσιών και λειτουργίας μονάδων παραμένει ορατός.

Η απάντηση των συντεχνιών

Αντίθετη είναι η θέση των φορέων της Νοσηλευτικής και των συνδικαλιστικών οργανώσεων, οι οποίοι απορρίπτουν το αφήγημα περί απλής αριθμητικής έλλειψης. Σε κοινή τους ανακοίνωση, η ΠΑΣΥΝΜ, ο Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών Κύπρου, η ΣΕΚ, η ΠΕΟ, η ΠΑΣΥΝΟ και η ΠΑΣΥΔΥ τονίζουν ότι το πρόβλημα είναι δομικό και συνδέεται με τον κακό προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Όπως επισημαίνουν, μετά την εφαρμογή του ΓεΣΥ ο αριθμός των κλινών στη χώρα έχει αυξηθεί σημαντικά χωρίς αντίστοιχο σχεδιασμό δυναμικότητας, ενώ εξακολουθούν να καταγράφονται λίστες αναμονής, περίοδοι μειωμένης χειρουργικής δραστηριότητας και πρακτικές υποχρεωτικής άδειας για νοσηλευτές. Σημειώνουν, επίσης, ότι στο πρόσφατο παρελθόν υπήρξαν άνεργοι νοσηλευτές, λόγω χαμηλών απολαβών και μη ελκυστικών όρων εργασίας. Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται για τη λύση της εισαγωγής νοσηλευτών από τρίτες χώρες χωρίς αυστηρά κριτήρια. Οι συντεχνίες τονίζουν ότι ζητήματα όπως η γλωσσική επάρκεια, οι όροι απασχόλησης και η ποιότητα της φροντίδας δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται δευτερευόντως. Οι φορείς εκτιμούν ότι οι ελλείψεις στο σύστημα υγείας αντιστοιχούν σε περίπου 500 νοσηλευτές, επισημαίνοντας ότι η κάλυψη των κενών δεν μπορεί να γίνει χωρίς συνολικό σχεδιασμό ανθρώπινου δυναμικού και σαφές πλαίσιο λειτουργίας τόσο για τον δημόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τομέα.