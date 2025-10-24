Αυτή είναι η χειρότερη θέση στο αεροπλάνο – Τι λένε οι ειδικοί για το πού να μην καθίσετε ποτέ

Η επιλογή θέσης σε μια πτήση είναι πάντα ζήτημα προτεραιοτήτων. Για κάποιους, το παράθυρο είναι ο μόνος τρόπος να απολαύσουν τη διαδρομή ενώ για άλλους, ο διάδρομος προσφέρει περισσότερη ελευθερία κινήσεων.

Όμως, σύμφωνα με ειδικούς στα ταξίδια, υπάρχουν και καθίσματα που καλό είναι να αποφεύγονται, ειδικά αν θέλετε ένα πιο ήσυχο και άνετο ταξίδι.

Η τελευταία σειρά: η πιο ανεπιθύμητη θέση στο αεροπλάνο

Η Andrea Platania από την εταιρεία μεταφορών Transfeero εξηγεί στην Express ότι η τελευταία σειρά καθισμάτων είναι συνήθως η λιγότερο επιθυμητή. «Η τελευταία σειρά έχει περιορισμένη κλίση, βρίσκεται δίπλα στις τουαλέτες και δέχεται περισσότερο θόρυβο από την καμπίνα», αναφέρει χαρακτηριστικά. Επιπλέον, οι μεσαίες θέσεις θεωρούνται γενικά οι πιο άβολες, εκτός αν κάποιος ταξιδεύει με παρέα.

Περισσότερος θόρυβος, αναταράξεις και λιγότερο φαγητό

Ο Nicholas Smith, διευθυντής ψηφιακού τομέα της Thomas Cook Holidays, συμφωνεί ότι τα καθίσματα στο πίσω μέρος δεν προσφέρουν την καλύτερη εμπειρία: «Οι πίσω σειρές βιώνουν πιο έντονα τις αναταράξεις, ενώ η εξυπηρέτηση φτάνει τελευταία και οι επιλογές φαγητού είναι περιορισμένες». Για όσους νιώθουν άγχος κατά την πτήση, προτείνει τις θέσεις κοντά στα φτερά, όπου η σταθερότητα είναι μεγαλύτερη.

Οι καλύτερες θέσεις για όσους βιάζονται

Αν πρέπει να αποβιβαστείτε γρήγορα, για παράδειγμα για να προλάβετε μια ανταπόκριση, προτιμήστε θέσεις στον διάδρομο και όσο το δυνατόν πιο μπροστά, αφού οι πίσω επιβάτες συνήθως αποβιβάζονται τελευταίοι.

Τι να αποφύγετε κοντά στις τουαλέτες

Η travel blogger Izzy Nicholls προσθέτει ότι οι πίσω θέσεις είναι πιο θορυβώδεις λόγω της εγγύτητας με τους κινητήρες και τα μέλη του πληρώματος, ενώ οι επιβάτες εκεί μπαίνουν και βγαίνουν τελευταίοι από το αεροσκάφος. Αντίθετα, οι μπροστινές σειρές προσφέρουν πιο ήρεμη εμπειρία.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Jacob Wedderburn-Day, CEO της Stasher, επισημαίνει ότι καλό είναι να αποφεύγονται καθίσματα δίπλα στις τουαλέτες ή στο μαγειρείο, αλλά και τα σημεία όπου το πλήρωμα αποθηκεύει προσωπικά αντικείμενα στα ντουλαπάκια, καθώς υπάρχει συνεχής κίνηση.

Νέα υπηρεσία για περισσότερη άνεση

Για όσους θέλουν πραγματικά να ταξιδέψουν χωρίς στρίμωγμα, η Virgin Australia εισήγαγε τη νέα υπηρεσία Neighbour-Free seating, που επιτρέπει στους επιβάτες να κρατούν το διπλανό κάθισμα κενό, προσφέροντας ένα πιο άνετο ταξίδι σε επιλεγμένες πτήσεις.

Το συμπέρασμα των ειδικών είναι ξεκάθαρο: αν θέλετε ηρεμία, άνεση και λιγότερη ταλαιπωρία, αποφύγετε την τελευταία σειρά – και καθίστε κοντά στα φτερά ή μπροστά στο αεροσκάφος.

