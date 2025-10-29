Μισισιπή: Πίθηκοι εργαστηρίου διέφυγαν μετά από ανατροπή φορτηγού - «Δεν μεταφέρουν ασθένειες

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Το φορτηγό μετέφερε πιθήκους ρέζους, οι οποίοι συνήθως ζυγίζουν περίπου 7,7 κιλά και συγκαταλέγονται στα ζώα που έχουν μελετηθεί περισσότερο ιατρικά στον πλανήτη.

Μια ομάδα 21 πιθήκων που μεταφέρονταν σε αυτοκινητόδρομο του Μισισιπή διέφυγαν από την αιχμαλωσία την Τρίτη, αφού το φορτηγό που τους μετέφερε ανατράπηκε, ωστόσο δεν μετέφεραν κάποια επικίνδυνη μολυσματική ασθένεια, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ένα πανεπιστήμιο, όπως αναφέρει ο Guardian. 

Οι 15 βρέθηκαν στο σημείο και από τους έξι που διέφυγαν, ένας εξουδετερώθηκε με ευθανασία, τέσσερις εντοπίστηκαν σε άλλα σημεία και ένας εξακολουθεί να αγνοείται.

Το φορτηγό μετέφερε πιθήκους ρέζους, οι οποίοι συνήθως ζυγίζουν περίπου 7,7 κιλά και συγκαταλέγονται στα ζώα που έχουν μελετηθεί περισσότερο ιατρικά στον πλανήτη.

Βίντεο δείχνει πιθήκους να σέρνονται μέσα σε ψηλό γρασίδι στην πλευρά της Διαπολιτειακής Οδού 59, βόρεια της Χαϊδελβέργης, στο Μισισιπή, με ξύλινα κιβώτια με την ένδειξη «ζώντα ζώα» τσαλακωμένα και σκορπισμένα τριγύρω.

Το τοπικό τμήμα του σερίφη αρχικά δήλωσε ότι οι πίθηκοι ήταν φορείς ασθενειών, συμπεριλαμβανομένου του έρπητα, αλλά το Πανεπιστήμιο «Tulane» ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι οι πίθηκοι «δεν έχουν εκτεθεί σε κανέναν μολυσματικό παράγοντα».

Όλες οι μαϊμούδες που δραπέτευσαν εκτός από μία σκοτώθηκαν, ανέφερε το τμήμα του σερίφη της κομητείας Τζάσπερ σε ανάρτηση στο Facebook, προειδοποιώντας ότι οι πίθηκοι ήταν «επιθετικοί».

Στεγάζονταν στο Εθνικό Κέντρο Βιοϊατρικής Έρευνας του Πανεπιστημίου Tulane στη Νέα Ορλεάνη της Λουιζιάνα, το οποίο παρέχει τακτικά πρωτεύοντα θηλαστικά σε επιστημονικούς ερευνητικούς οργανισμούς, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο.

Το τροχαίο συνέβη περίπου 160 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της πολιτείας, Τζάκσον. Δεν ήταν σαφές τι προκάλεσε την ανατροπή του φορτηγού.

