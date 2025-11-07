Miss Universe: Me λυγμούς ζήτησε συγγνώμη ο πρόεδρος για τον διασυρμό της Μις Μεξικό - «Είμαι κι εγώ άνθρωπος»

Με λυγμούς ζήτησε συγγνώμη ο πρόεδρος των καλλιστείων Miss Universe Ναουάτ Ιτσαραγκρισίλ για τη δημόσια επίπληξη προς τη Μις Μεξικό σε εκδήλωση που προκάλεσε την αποχώρηση άλλων υποψηφίων για τον τίτλο - ανάμεσα τους και η νικήτρια του 2024 Βικτόρια Θίλβινγκ.

«Είμαι άνθρωπος. Δεν ήθελα να κάνω κάτι τέτοιο», είπε ο διευθυντής της Miss Universe Thailand σε δηλώσεις που έκανε την Τετάρτη. Δίπλα του, μάλιστα, ήταν ένας άνδρας που κρατούσε χαρτομάντιλα προφανώς για να σκουπίσει τα δάκρυά του.

Μιλώντας, δε, αργότερα σε άλλη εκδήλωση, ο Ιτσαραγκρισίλ ζήτησε ξανά συγγνώμη απευθυνόμενος στις υποψήφιες καλλονές που στεκόντουσαν πίσω του.

«Δεν είχα πρόθεση να βλάψω κανέναν, γιατί σας σέβομαι όλους. Λυπάμαι πολύ που συνέβη αυτό. Πρώτα, πρέπει να ζητήσω συγγνώμη από τις υποψήφιες. Αν κάποιος επηρεάστηκε και δεν ένιωσε άνετα με αυτό που συνέβη, λυπάμαι πολύ» ανέφερε ο αξιωματούχος από την Ταϊλάνδη.

Το επεισόδιο που έγινε viral

To σοβαρό επεισόδιο, το οποίο μεταδόθηκε ζωντανά, ξεκίνησε όταν ο Ναουάτ Ιτσαραγκρισίλ άρχισε να μιλάει για την απουσία της Μεξικανής, Μελίσα Φλόρες Μπος, από μια φωτογράφιση χορηγών.

Στο βίντεο ακούγεται ο Ναουάτ να ζητά από τη Μις Μεξικό να σηκωθεί όρθια και να δώσει εξηγήσεις μπροστά στις κάμερες.

Όταν εκείνη εμφανώς σε άβολη θέση απάντησε ότι δεν ήθελε να επιπλήττεται δημόσια μπροστά στις συναδέλφους της, ο Ναουάτ πήρε το μικρόφωνο για να την διακόψει και, σύμφωνα με πληροφορίες, την αποκάλεσε «χαζή».

Στη συνέχεια, δε, έδωσε εντολή στο προσωπικό ασφαλείας να συνοδεύσει τη Μις Μεξικό έξω από το ξενοδοχείο, αφού εκείνη επέμεινε να «χρησιμοποιήσει τη φωνή της».

Η κίνηση αυτή, όμως, προκάλεσε αντιδράσεις από άλλες υποψήφιες για τον τίτλο της Miss Universe οι οποίες σηκώθηκαν από τις θέσεις τους για να αποχωρήσουν από την εκδήλωση. «Σταματήστε, σταματήστε» τους φώναξε ο πρόεδρος των καλλιστείων, χωρίς αποτέλεσμα.

Ανάμεσα στις καλλονές που αποχώρησαν ήταν και η νικήτρια του διαγωνισμού του 2024, Βικτόρια Θίλβινγκ η οποία είπε στους δημοσιογράφους που βρίσκονταν έξω από την αίθουσα, «πρόκειται για τα δικαιώματα των γυναικών. Λυπάμαι πολύ, πρέπει να κάνουμε κάτι μεγαλύτερο. Τους σεβόμαστε όλους, αλλά δεν πρέπει να χειριζόμαστε έτσι τα πράγματα».

«Το να καταστρέφεις μια άλλη κοπέλα είναι κάτι παραπάνω από ασέβεια και δεν είναι κάτι που έχω κάνει ποτέ. Γι' αυτό παίρνω το παλτό μου και φεύγω» πρόσθεσε η Θίλβινγκ σε μια κίνηση που χαρακτηρίστηκε στα social media ως «η δυνατή πράξη στην ιστορία του Miss Universe».

Άλλοι, ωστόσο, κατηγόρησαν την Δανή κάτοχο του τίτλου ότι παραβίασε το πρωτόκολλο και διέκοψε μια επίσημη εκδήλωση.

Μετά το επεισόδιο, η Θίλβινγκ ανέβασε μια φωτογραφία της μαζί με την Μπος στη σκηνή των καλλιστείων Miss Universe γράφοντας: «Πάντα περήφανη για την @fatimaboschfdz μου. Το να υπερασπίζεσαι τον εαυτό σου δεν είναι πάντα εύκολο, αλλά είναι μια από τις πιο σημαντικές πράξεις αυτοσεβασμού και δύναμης που μπορείς να δείξεις. Σημαίνει να γνωρίζεις την αξία σου, να θέτεις όρια και να μην επιτρέπεις σε κανέναν και σε τίποτα να υπονομεύσει τη φωνή ή την αξία σου. Σημαίνει να αναγνωρίζεις ότι έχεις το δικαίωμα να ακουστείς, να εκφράσεις τις απόψεις σου και να κυνηγήσεις τα όνειρά σου, ανεξάρτητα από τα εμπόδια που μπορεί να συναντήσεις. Αρκετά πια, οι φωνές μας θα ακουστούν δυνατά και καθαρά!»

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ