Το Κέντρο Αριστείας biobank.cy στο Cyprus EMEA Healthspan Summit

Ο καθοριστικός ρόλος της επιστήμης και της βιοϊατρικής έρευνας αναδείχθηκε ως κεντρικός άξονας για επίτευξη μακροζωίας στο Cyprus EMEA Healthspan Summit 2026. Το διεθνές συνέδριο πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Κύπρο στις 27 και 28 Απριλίου 2026, με διοργανωτή το St. Moritz Longevity Forum και με τη συμβολή και υποστήριξη του Κέντρου Αριστείας biobank.cy του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, το Συνέδριο συγκέντρωσε αξιωματούχους, διακεκριμένους ερευνητές, εκπροσώπους της επιστημονικής κοινότητας, θεσμικούς και οικονομικούς φορείς, καθώς και προσωπικότητες από την ευρύτερη περιοχή ΕΜΕΑ. Η υψηλού επιπέδου συμμετοχή επιβεβαίωσε τη δυναμική της Κύπρου ως αναδυόμενου περιφερειακού κόμβου έρευνας και καινοτομίας στον τομέα της υγείας.

Το Κέντρο Αριστείας biobank.cy είχε ενεργό παρουσία, με προσκεκλημένο ομιλητή τον Senior Scientist και Group Leader, Δρ Γρηγόρη Παπαγρηγορίου, να εισαγάγει το «Evolving Health Data - Precision, diagnostics and biobank delivery models». Σε πάνελ συζήτησης που ακολούθησε, ο Δρ Παπαγρηγορίου μαζί με την πρωτοπόρο ακαδημαϊκό σε θέματα βιοτραπεζών στο Medical University of Graz Prof. Karine Sargsyan, MD και τον Δρ Ζήση Κοζλακίδη, Group Head, IARC, World Health Organization, αναδείχθηκε η καίρια συμβολή της βιοϊατρικής έρευνας στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τη διαμόρφωση τεκμηριωμένων πολιτικών υγείας.

Αναφερόμενος στο CYPROME (Cyprus Human Genome Project), την εθνική πρωτοβουλία που υλοποιεί το Κέντρο για τη γονιδιωματική χαρτογράφηση του κυπριακού πληθυσμού, ο Δρ Παπαγρηγορίου υπογράμμισε ότι: «Η μελέτη του κυπριακού γονιδιώματος δεν προσφέρει απλώς επιστημονικό ενδιαφέρον, αλλά αποτελεί εργαλείο βελτίωσης της δημόσιας υγείας. Η εις βάθος κατανόηση των βιολογικών και πληθυσμιακών παραγόντων, καθώς και της γενετικής προδιάθεσης σε νοσήματα όπως τα καρδιαγγειακά, ο διαβήτης και ο καρκίνος, σε συνδυασμό με τη διερεύνηση της αλληλεπίδρασης γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων, μπορεί να επιταχύνει τη μετάβαση από την ενιαία θεραπευτική προσέγγιση προς την εξατομικευμένη ιατρική, συμβάλλοντας παράλληλα στη χάραξη πολιτικών υγείας».

Όπως επεσήμανε, ο κυπριακός πληθυσμός διαθέτει ιδανικές προϋποθέσεις για την υλοποίηση τέτοιων ερευνητικών πρωτοβουλιών. Η σχετική πληθυσμιακή και περιβαλλοντική ομοιογένεια, σε συνδυασμό με το μικρό γεωγραφικό μέγεθος της χώρας, διασφαλίζουν αυξημένη αξιοπιστία σε κλινικές μελέτες και άμεση πρόσβαση στους εθελοντές-ντριες συμμετέχοντες-ουσες σε εθνική κλίμακα. Τα στοιχεία αυτά επιτρέπουν την αποτελεσματική παρακολούθηση της εξέλιξης μιας παθολογικής κατάστασης σε ένα ασθενή, την ταχύτερη αξιολόγηση κλινικών παρεμβάσεων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμες και προηγμένες θεραπευτικές επιλογές.

Οι παράγοντες αυτοί ενισχύουν ουσιαστικά τη θέση της Κύπρου στον ευρωπαϊκό ερευνητικό χάρτη, ιδιαίτερα στον τομέα των σπάνιων παθήσεων και αναδεικνύουν το σημαντικό ρόλο της χώρας στη μεταφραστική βιοϊατρική έρευνα.

Ταυτόχρονα, επιβεβαιώνουν τη δυναμική της κυπριακής επιστημονικής κοινότητας στην ανάπτυξη και προώθηση καινοτόμων προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση νοσημάτων για τα οποία δεν υπάρχουν ακόμα ικανοποιητικές θεραπευτικές λύσεις.