Αλλάζουν οι αναλογίες νοσηλευτών - κλινών

Μικρή ανάσα στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, τα οποία εδώ και μήνες προειδοποιούν ότι λειτουργούν υπό ασφυκτική πίεση λόγω της έλλειψης νοσηλευτών, επιχειρεί να δώσει το Υπουργείο Υγείας μέσω τροποποιητικού νομοσχεδίου που αφορά τις αναλογίες νοσηλευτών προς ασθενείς. Στόχος δεν είναι η οριστική επίλυση του προβλήματος της υποστελέχωσης, αλλά η δημιουργία ενός πιο ευέλικτου πλαισίου, το οποίο θα επιτρέπει στα νοσηλευτήρια να συνεχίσουν να λειτουργούν, παρά την απουσία εκατοντάδων νοσηλευτών από τον κλινικό χώρο.

Τι αλλάζει;

Με βάση το νομοσχέδιο, ο υπεύθυνος ιατρός του νοσηλευτηρίου θα μπορεί να διαφοροποιεί την ελάχιστη αναλογία νοσηλευτών προς ασθενείς, αναλόγως της βαρύτητας των νοσηλευόμενων περιστατικών. Η πρόνοια αφορά συγκεκριμένες μονάδες, όπως χειρουργικές, παθολογικές, γηριατρικές, ψυχιατρικές, μαιευτικές και γυναικολογικές, καθώς και μονάδες περιτοναϊκής κάθαρσης και τεχνητού νεφρού.

Σήμερα, για χειρουργική ή παθολογική μονάδα, η ελάχιστη αναλογία είναι ένας νοσηλευτής ανά πέντε ασθενείς το πρωί, ανά έξι το απόγευμα και ανά οκτώ το βράδυ. Με την προτεινόμενη αλλαγή, η αναλογία γίνεται ένας νοσηλευτής ανά έξι ασθενείς το πρωί, ανά επτά το απόγευμα και ανά εννέα το βράδυ. Αντίστοιχη διαφοροποίηση προβλέπεται και για τις γηριατρικές, μαιευτικές και γυναικολογικές μονάδες. Για τα ψυχιατρικά κέντρα, η σημερινή αναλογία 1:6 σε όλες τις βάρδιες προτείνεται να γίνει 1:7, ενώ στις μονάδες τεχνητού νεφρού και περιτοναϊκής κάθαρσης προτείνεται ένας νοσηλευτής ανά τρεις μηχανές σε λειτουργία, αντί ανά δύο που ισχύει σήμερα.

Την ίδια ώρα, το νομοσχέδιο προβλέπει αντιστάθμισμα σε επίπεδο βοηθών θαλάμου. Σε περίπτωση μείωσης της αναλογίας νοσηλευτών προς ασθενείς, για μέχρι έξι ασθενείς θα απαιτείται ένας βοηθός θαλάμου, για επτά έως δεκαπέντε ασθενείς δύο βοηθοί, ενώ θα προστίθενται δύο επιπλέον βοηθοί για κάθε δεκαπέντε επιπρόσθετους ασθενείς.

Μέτρο ή ημίμετρο;

Στην πράξη, το προωθούμενο νομοσχέδιο αποτελεί ένα από τα μέτρα που είχαν προαναγγελθεί για διαχείριση της κρίσης που ταλαιπωρεί εδώ και μήνες τον ιδιωτικό τομέα της υγείας, με τους εμπλεκόμενους να κάνουν λόγο για έλλειψη εκατοντάδων νοσηλευτών από τον κλινικό χώρο. Το προηγούμενο διάστημα τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια έθεσαν επανειλημμένα θέμα βιωσιμότητας, προειδοποιώντας ότι η έλλειψη νοσηλευτών δυσκολεύει την καθημερινή τους λειτουργία και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τη δυνατότητα συμμόρφωσης με τις υφιστάμενες πρόνοιες.

Το θέμα έφθασε τον περασμένο Μάρτιο και στο τραπέζι σύσκεψης στην ΟΕΒ, με τους παρόχους του ιδιωτικού τομέα να εξετάζουν ακόμη και τη λήψη μέτρων. Μετά την παρέμβαση του υπουργού Υγείας Νεόφυτου Χαραλαμπίδη, οι αποφάσεις για μέτρα πάγωσαν προσωρινά, ενώ στο τραπέζι παρέμειναν τόσο τα κίνητρα για προσέλκυση νέων και επιστροφή νοσηλευτών όσο και οι αλλαγές στις αναλογίες νοσηλευτών ανά κλίνη.

Το τροποποιητικό νομοσχέδιο, δεν λύνει το βασικό πρόβλημα, δηλαδή ότι η Κύπρος δεν διαθέτει επαρκή αριθμό νοσηλευτών για να καλύψει τις ανάγκες του συστήματος υγείας. Επιχειρεί, ωστόσο, να δώσει στα νοσηλευτήρια ένα περιθώριο λειτουργικής προσαρμογής, μέχρι να εφαρμοστούν και αποδώσουν πιο μόνιμες λύσεις, όπως η προσέλκυση νέου προσωπικού και η επιστροφή νοσηλευτών στον κλινικό χώρο.

Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης το νομοσχέδιο αναμένεται να σταλεί πρώτα στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο και στη συνέχεια στη Βουλή για συζήτηση και ενδεχόμενη ψήφιση. Στη Βουλή και πιο συγκεκριμένα στο συρτάρι της Επιτροπής Υγείας, βρίσκεται άλλο ένα νομοσχέδιο το οποίο συνδέεται με το θέμα της έλλειψής νοσηλευτών, το οποίο δεν είναι άλλο από τις αλλαγές-διευκολύνσεις στην πρόσληψη νοσηλευτών από τρίτες χώρες, νομοσχέδιο το οποίο τους προηγούμενους μήνες έφερε αντιδράσεις από πλευράς των συντεχνιών των νοσηλευτών.