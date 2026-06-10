Χρόνια νεφρική νόσος: 80 χιλιάδες άνθρωποι στην Κύπρο – Ένας στους τέσσερις δεν το γνωρίζει

Περίπου 80 χιλιάδες άνθρωποι στην Κύπρο ζουν με χρόνια νεφρική νόσο. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι ποσοστό 30% έως 40% εκτιμάται πως δεν το γνωρίζει. Με άλλα λόγια, χιλιάδες πολίτες μπορεί να έχουν ήδη επηρεασμένη νεφρική λειτουργία, χωρίς διάγνωση, χωρίς παρακολούθηση και χωρίς να έχουν λάβει εγκαίρως τα μέτρα που θα μπορούσαν να καθυστερήσουν την εξέλιξη της νόσου.

Η χρόνια νεφρική νόσος χαρακτηρίζεται συχνά ως «σιωπηλή», καθώς μπορεί να εξελίσσεται για χρόνια χωρίς εμφανή συμπτώματα. Όταν όμως διαγνωστεί αργά, οι συνέπειες μπορεί να είναι σοβαρές, καθώς δεν περιορίζονται μόνο στους νεφρούς. Η νόσος συνδέεται με τον διαβήτη, την υπέρταση, τα καρδιαγγειακά νοσήματα και γενικότερα με αυξημένο καρδιονεφρικό και μεταβολικό κίνδυνο.

Στο μέγεθος του προβλήματος στάθηκε ο πρόεδρος της Νεφρολογικής Εταιρείας Κύπρου, Δρ. Ανδρέας Κουρουκλάρης, αναδεικνύοντας την ανάγκη να εντοπίζονται εγκαίρως οι ασθενείς που σήμερα παραμένουν αδιάγνωστοι. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η χρόνια νεφρική νόσος δεν αφορά μια μικρή κατηγορία ασθενών, αλλά ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού.

Παρά το γεγονός ότι η νόσος μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες, ο αρχικός έλεγχος είναι απλός. Όπως τονίστηκε από τους ειδικούς, η διάγνωση μπορεί να γίνει με δύο βασικές εξετάσεις: μία εξέταση αίματος και μία εξέταση ούρων. Μέσα από αυτές μπορεί να φανεί αν υπάρχει επηρεασμένη νεφρική λειτουργία ή ένδειξη νεφρικής βλάβης, δίνοντας στον ασθενή τη δυνατότητα έγκαιρης παρέμβασης.

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Εταιρείας Παθολογίας, Δρ. Ανδρέας Στυλιανού, έδωσε έμφαση στον ρόλο του γιατρού πρώτης επαφής και στην ανάγκη προληπτικού ελέγχου, ιδιαίτερα για άτομα που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου. Σε αυτές περιλαμβάνονται κυρίως άτομα με υπέρταση, διαβήτη, καρδιαγγειακό ιστορικό ή άλλους χρόνιους παράγοντες κινδύνου.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Διαβητολογικής Εταιρείας Κύπρου, Δρ. Πολύκαρπος Ευριπίδου, ανέδειξε τη στενή σχέση της χρόνιας νεφρικής νόσου με τον διαβήτη, ο οποίος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για νεφρική βλάβη. Η συστηματική παρακολούθηση των διαβητικών ασθενών θεωρείται καθοριστική, ακριβώς επειδή η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου.

Στη σύνδεση νεφρών και καρδιάς αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου, Δρ. Κυριάκος Γιάγκου, επισημαίνοντας ότι τα νεφρικά, καρδιαγγειακά και μεταβολικά νοσήματα δεν λειτουργούν απομονωμένα, αλλά αλληλοεπηρεάζονται.

Το ζήτημα αναδείχθηκε με αφορμή την παρουσίαση της «Εκστρατείας Πρόληψης κατά της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου», από την ΑΛΕΚΤΩΡ Φαρμακευτική και την AstraZeneca. Πέρα όμως από την εκστρατεία, το βασικό μήνυμα είναι σαφές: η χρόνια νεφρική νόσος αποτελεί ζήτημα δημόσιας υγείας και η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να κάνει τη διαφορά.