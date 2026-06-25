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| Υγεία

Ασθενείς σε αναμονή για αεροκομιδή – Στο τραπέζι η ανάγκη αγοράς ειδικού αεροσκάφους

ΑΝΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

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Καθυστέρηση στις διακομιδές ασθενών λόγω έλλειψης διαθέσιμων αεροσκαφών – Η Επιτροπή Υγείας εξετάζει μόνιμο μηχανισμό επείγουσας αερομεταφοράς από Κύπρο στο εξωτερικό

Την ανάγκη δημιουργίας μόνιμου μηχανισμού για τις επείγουσες αεροκομιδές ασθενών από την Κύπρο προς το εξωτερικό ανέδειξε η συζήτηση στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι καθυστερήσεις που καταγράφονται όταν απαιτείται άμεση μεταφορά ασθενούς σε εξειδικευμένο κέντρο του εξωτερικού, καθώς σήμερα η διαδικασία εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα ιδιωτικών εταιρειών και αεροσκαφών που δεν βρίσκονται στην Κύπρο.

Όπως αναφέρθηκε ενώπιον της Επιτροπής, σε επείγοντα περιστατικά ο χρόνος είναι καθοριστικός, ωστόσο η αναζήτηση διαθέσιμου αεροσκάφους, η άφιξή του στο νησί και η προετοιμασία της μεταφοράς μπορεί να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις που δυσχεραίνουν την έγκαιρη ανταπόκριση.

Η συζήτηση επανέφερε στο προσκήνιο την εισήγηση για ύπαρξη ειδικού αεροσκάφους, διαθέσιμου σε μόνιμη βάση, με κατάλληλη στελέχωση και εξοπλισμό, ώστε να καλύπτονται άμεσα περιστατικά που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν εντός Κύπρου.

Το ζήτημα θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο για ασθενείς που χρειάζονται εξειδικευμένη θεραπεία ή μεταμόσχευση στο εξωτερικό, όπου ακόμη και λίγες ώρες καθυστέρησης μπορεί να αποβούν καθοριστικές.

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