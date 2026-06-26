«Καμπανάκι» από Φουρλά για κρίση υγειονομικού προσωπικού στην ΕΕ - Σοκαριστικά τα στοιχεία για την Κύπρο

Την ανάγκη άμεσης ευρωπαϊκής δράσης για αντιμετώπιση της πρωτοφανούς κρίσης υγειονομικού προσωπικού που απειλεί τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέδειξε ο Ευρωβουλευτής ΔΗΣΥ & ΕΛΚ και Εισηγητής της σχετικής Έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Λουκάς Φουρλάς, κατά την παρουσίασή της ενώπιον εκπροσώπων του Τύπου την Παρασκευή στη Λευκωσία.

Στη συζήτηση που ακολούθησε εκπρόσωπος της ΠΑΣΥΝΟ είπε ότι τα τελευταία δέκα χρόνια πάνω από 1.500 άτομα έχουν εγκαταλείψει το επάγγελμα του νοσηλευτή.

Η παρουσίαση της Έκθεσης διοργανώθηκε από το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο και σε αυτήν παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, η Επικεφαλής του Γραφείου Θέα Πιερίδου, η τέως Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, Στέλλα Κυριακίδου, η αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, Ελισάβετ Κωνσταντίνου, ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου Πέτρος Αγαθαγγέλου καθώς και άλλοι εκπρόσωποι του χώρου της υγείας.

Η ταυτότητα της Έκθεσης και οι δραματικές ελλείψεις

Σύμφωνα με τον Κύπριο Ευρωβουλευτή, η Έκθεση, η οποία αποτελεί προϊόν πολύμηνων διαβουλεύσεων με γιατρούς, νοσηλευτές, οργανώσεις ασθενών και επαγγελματίες υγείας από ολόκληρη την Ευρώπη, συνιστά μια ισχυρή πολιτική παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση των ελλείψεων προσωπικού στον τομέα της υγείας.

Όπως τόνισε ο κ. Φουρλάς, η Ευρώπη μέχρι το 2030 θα αντιμετωπίσει έλλειψη σχεδόν 1,2 εκατομμυρίων γιατρών, νοσηλευτών και μαιών, ενώ ο τομέα της υγείας συγκαταλέγεται ήδη στους κλάδους με τις μεγαλύτερες ελλείψεις εργατικού δυναμικού.

Οι βασικές εισηγήσεις και η Ευρωπαϊκή Στρατηγική

Συμπλήρωσε ότι η Έκθεση, η οποία υπερψηφίστηκε από δύο Επιτροπές του Ευρωκοινοβουλίου, Απασχόλησης και Υγείας, εισηγείται την υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για το Υγειονομικό Προσωπικό, με στόχο την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού κατά τουλάχιστον ένα εκατομμύριο επαγγελματίες υγείας μέχρι το 2034, ενώ παράλληλα, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, στην εφαρμογή ασφαλών επιπέδων στελέχωσης, στον περιορισμό των εξαντλητικών βαρδιών και στην προστασία της ψυχικής υγείας των εργαζομένων.

Προσέθεσε ότι ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο φαινόμενο του "brain drain", καθώς χιλιάδες επαγγελματίες υγείας εγκαταλείπουν χώρες με χαμηλότερους μισθούς και περιορισμένες επαγγελματικές προοπτικές, διευρύνοντας τις ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών, επισημαίνοντας ότι μέσα από οικονομικά κίνητρα, υποτροφίες, στεγαστική στήριξη και αξιοποίηση των Ταμείων Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιδιώκει να αντιμετωπίσει τα λεγόμενα «medical deserts», διασφαλίζοντας ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.

Είπε ακόμη ότι σημαντικό μέρος των εισηγήσεων αφορά επίσης τη διεκδίκηση αυξημένων ευρωπαϊκών πόρων μέσω των προγραμμάτων EU4Health, ESF+, Erasmus+, Horizon Europe και των Ταμείων Συνοχής, καθώς και τη δημιουργία ισχυρότερου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για την υγεία στο νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034.

«Η έκθεση αυτή δεν αποτελεί το τέλος μιας διαδικασίας αλλά την αρχή μιας μεγάλης ευρωπαϊκής προσπάθειας. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ισχυρά συστήματα υγείας όταν οι άνθρωποι που τα υπηρετούν εξαντλούνται, εγκαταλείπουν το επάγγελμα ή αναγκάζονται να φύγουν από τη χώρα τους. Η υγεία είναι δημόσιο αγαθό και για να προστατεύσουμε τους ασθενείς πρέπει πρώτα να προστατεύσουμε εκείνους που τους φροντίζουν», κατέληξε ο κ. Φουρλάς, προσθέτοντας ότι η Ευρώπη διαθέτει τα χρηματοδοτικά εργαλεία για να αντιμετωπίσει την κρίση.

Οι παρεμβάσεις των ΠΙΣ και της τέως Επιτρόπου Υγείας

Στην ομάδα των ομιλητών, ο κ. Αγαθαγγέλου είπε ότι αν δεν υπάρξουν ουσιαστικά βήματα υλοποίησης, όλες οι σχετικές πρωτοβουλίες θα παραμείνουν σε επίπεδο φιλοδοξιών. Ανέδειξε επίσης την επιβάρυνση που υφίστανται οι επαγγελματίες της υγείας, καθώς και τις συνθήκες ανταγωνισμού που επικρατούν πλέον μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών για την προσέλκυση εξειδικευμένων επαγγελματιών.

Από την πλευρά της, η κ. Κυριακίδου, σημείωσε ότι η υγεία ήταν και παραμένει αρμοδιότητα των κρατών μελών, συνεπώς η δημιουργία και η λειτουργία των συστημάτων υγείας εναπόκειται στο κάθε κράτος ξεχωριστά.

Υπενθυμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγκάστηκαν για πρώτη φορά εξαιτίας της πανδημίας να δράσουν για τα κράτη-μέλη ώστε να εξασφαλίσουν εμβόλια και φάρμακα με ισότιμη πρόσβαση για όλους, δημιουργώντας αυτό που το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ονόμασε Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας, σημείωσε ότι η υγεία φαίνεται να μην αποτελεί πλέον προτεραιότητα για την ΕΕ. «Είναι σημαντικό η πολιτική της υγείας και αυτά που έχουμε πετύχει και προσπαθούμε να κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μην τα χάσουμε», είπε.

Είπε επίσης ότι τα θέματα που περιλαμβάνονται στην έκθεση δεν αφορούν μόνο τους ασθενείς, αλλά όλους τους πολίτες. «Μόνο όταν βλέπουμε την υγεία ως ανθρώπινο δικαίωμα και θέμα ισότητας θα μπορούμε να αντιμετωπιστούμε τα προβλήματα», πρόσθεσε η πρώην Επίτροπος.

Αναφορικά με τα επόμενα βήματα, η κ. Κυριακίδου εξέφρασε την πεποίθηση ότι η έκθεση θα ψηφιστεί με μεγάλη πλειοψηφία τον Σεπτέμβριο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά από εκεί και πέρα θα πάει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να περάσει το μήνυμα ότι χρειάζεται να υπάρχει μια εισήγηση που θα πάει μετά στα κράτη μέλη. «Αν καταφέρετε να πάει στα κράτη μέλη ως σύσταση θα είναι ένα βήμα υλοποίησης», σημείωσε, προσθέτοντας ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν ήδη επαφές για το ζήτημα και με την Ελληνική Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Προτάσεις για νέα επαγγέλματα και ο ρόλος των φροντιστών

Στη δική της σύντομη παρέμβαση, η κ. Κωνσταντίνου είπε ότι θα πρέπει να εξασφαλιστούν κάποια κονδύλια, τα οποία θα διευκολύνουν την υλοποίηση πολιτικών και ενεργειών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, εισηγούμενη παράλληλα τη δημιουργία νέων επαγγελμάτων στον τομέα της υγείας τα οποία είναι συμπληρωματικά προς τους αμιγώς επαγγελματίες υγείας.

Ανέδειξε επίσης τον ρόλο των φροντιστών υγείας. «Πρέπει να δούμε πού τελειώνει η νοσηλευτική φροντίδα, πού ξεκινά ο φροντιστής υγείας, τι προσόντα πρέπει να έχει, και εντός και εκτός νοσοκομείου», σημείωσε. «Θεωρώ ότι πάντα θα υπάρχουν ελλείψεις, τα επαγγέλματα του τομέα της υγείας είναι δύσκολα και οι νέοι μπορεί να μην τα επιλέγουν», συμπλήρωσε.

Η οπτική των ασθενών και οι ανενεργές νομοθεσίες

Ο νέος πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ), Μίλτος Μιλτιάδους, είπε με τη σειρά του ότι το πρόβλημα της έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού είναι πολύ έντονο, όπως και σε ειδικότητες ιατρών που δημιουργούν και επιμηκύνουν τις λίστες αναμονής.

Στάθηκε επίσης στο ζήτημα της εφαρμογής νέων νομοθεσιών οι οποίες έχουν ήδη ψηφιστεί και παραμένουν ουσιαστικά ανενεργές, όπως αυτές για την αποκατάσταση και την ανακουφιστική φροντίδα, αλλά και της κατ’ οίκον νοσηλευτικής, αναγκάζοντας οικογένειες να πληρώνουν μεγάλα ποσά κάθε μήνα για μια υπηρεσία που μπορεί και θα πρέπει να προσφέρεται από το σύστημα.

Εισήγηση ΟΑΥ για ευρωπαϊκό πλαίσιο παρακολούθησης δεικτών

Ο ανώτερος λειτουργός του ΟΑΥ, Πέτρος Νεοφύτου, εισηγήθηκε τον καθορισμό ενός πλαισίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο για συστηματική παρακολούθηση κάποιων δεικτών, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα οι ελλείψεις και τα προβλήματα πριν αυτά εκδηλωθούν.

Συμπλήρωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να χρηματοδοτεί διάφορα εργαλεία αξιοποιώντας την τεχνολογία που να βοηθούν στην μέτρηση και την έγκαιρη διάγνωση των προβλημάτων ώστε να λαμβάνονται στοχευμένα μέτρα και να αντιμετωπίζονται έγκαιρα τα προβλήματα, επηρεάζοντας έτσι θετικά την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, την προσβασιμότητα και την ισότητα.

ΣΕΚ: Ανάγκη για διυπουργική επιτροπή και υγιή κουλτούρα

Ο εκπρόσωπος της Κλαδικής Επιτροπής Νοσηλευτών και Μαιών ΟΥΥΚ-ΣΕΚ, Μιχάλης Καζαμίας, εισηγήθηκε τη δημιουργία μιας επιτροπής που να περιλαμβάνει όλους τους φορείς, το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Εργασίας και το Υπουργείο Υγείας, προκειμένου να βρεθούν συνολικές και όχι αποσπασματικές λύσεις.

Για το ζήτημα της έλλειψης νοσηλευτών, είπε πως για να έλθουν περισσότεροι νέοι στο επάγγελμα χρειάζονται εργασιακή ασφάλεια, άλλες κοινωνικές παροχές και ψυχολογική υποστήριξη, ενώ ανέδειξε και τη σημασία μιας υγιούς κουλτούρας στους χώρους εργασίας.

Μετακινήσεις εξειδικευμένου προσωπικού και ξεπερασμένες πρακτικές

Η Πρόεδρος της Παγκύπριας Οργάνωσης Νεφροπαθών, Έμιλη Γρουτίδου Πετρίδου, είπε ότι η πρόκληση αφορά στην εφαρμογή των συστάσεων της ΕΕ στα συστήματα υγείας της κάθε χώρας.

Ανέδειξε επίσης το πρόβλημα της μετακίνησης εξειδικευμένων νοσηλευτών, ιδιαίτερα στον κρατικό τομέα, σε τομείς που δεν σχετίζονται με την ειδίκευσή τους, καθώς και την εφαρμογή ξεπερασμένων πρακτικών από το Υπουργείο Υγείας.

ΠΑΣΥΝΟ: 1.500 αποχωρήσεις και καθυστέρηση προσλήψεων

Ο εκπρόσωπος της ΠΑΣΥΝΟ, Χριστόφορος Τεμπριώτης, ανέφερε εκ νέου ότι τα τελευταία δέκα χρόνια πάνω από 1.500 άτομα έχουν εγκαταλείψει το επάγγελμα του νοσηλευτή. Εισηγήθηκε την ανάπτυξη συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας για την πραγματοποίηση ενημερώσεων σε μαθητές και πολίτες για το τι εστί νοσηλευτική και υγεία, προσθέτοντας ότι παρότι αυτή τη στιγμή έχουν εγκριθεί 96 θέσεις νοσηλευτών, ακόμα δεν έχει γίνει καμία πρόσληψη.

Το ζήτημα της αλλαγής των Ευρωπαϊκών Συνθηκών για την Υγεία

Ερωτηθείσα αν δεδομένων των προβλημάτων θα έπρεπε να εξεταστεί η μεταφορά της αρμοδιότητας για την υγεία από τα κράτη μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η κ. Κυριακίδου είπε ότι έγινε μια μεγάλη συζήτηση το 2020 για το θέμα με το ξέσπασμα της πανδημίας.

«Πρέπει να πω ότι ήμουν σε αυτούς που δεν υποστηρίζουν την αλλαγή της Συνθήκης και ο λόγος είναι ότι, αν μπούμε σε αυτή τη συζήτηση για να αλλάξουμε τη Συνθήκη, θα μπούμε σε ατέρμονες συζητήσεις, θα περάσουν ακόμα πέντε χρόνια και θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα ίδια προβλήματα», ανέφερε στη συνέχεια. Εκτίμησε επίσης ότι αν προωθηθούν συστάσεις προς τα κράτη μέλη, τότε «εναπόκειται στο κάθε σύστημα υγείας και γι' αυτό όλοι εδώ έχουν να παίξουν έναν σημαντικό ρόλο στο να ασκήσουν πίεση».

«Το κάθε Υπουργείο Υγείας είναι εκεί για να εξασκεί πολιτική, για να υπάρχουν ποιοτικά κριτήρια, για να βλέπουμε να υπάρχει ένα capacity plan. Αυτό μπορεί να γίνει με τη συνεργασία όλων των μας με το δικό μας Υπουργείο, να αλλάξει τον τρόπο που αντιμετωπίζει τα θέματα υγείας. Δεν χρειάζεται να αλλάξουμε τη συνθήκη για να το επιτύχουμε αυτό, έχουμε δει ότι μπορούμε να το κάνουμε και με την παρούσα Συνθήκη», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ