Ένα δώρο ζωής από τους ανθρώπους του «ΠΟΛΙΤΗ»

Στα γραφεία του «Πολίτη», η σημερινή ημέρα είχε έναν διαφορετικό ρυθμό. Ανάμεσα στις καθημερινές υποχρεώσεις, στήθηκε μια μικρή αλυσίδα προσφοράς, με εργαζόμενους και συνεργάτες να ανταποκρίνονται στο κάλεσμα της αιμοδοσίας και να αφιερώνουν λίγα λεπτά από τον χρόνο τους για μια πράξη που για κάποιον άλλον μπορεί να σημαίνει ελπίδα, δύναμη και ζωή.

Η αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή εργαζομένων και συνεργατών του «Πολίτη», ενώ στην προσπάθεια συμμετείχαν και εργαζόμενοι από τη Rime και τη RetailZoom, τις δύο εταιρείες που συστεγάζονται στο ίδιο κτήριο, δίνοντας στην πρωτοβουλία έναν ακόμη πιο συλλογικό χαρακτήρα. Στο κάλεσμα ανταποκρίθηκε και ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λευκωσίας, Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, ο οποίος βρέθηκε στα γραφεία του «Πολίτη» και συνεχάρη την πρωτοβουλία.

Για τους περισσότερους, η αιμοδοσία ήταν μια μικρή στάση μέσα στην εργάσιμη ημέρα. Για κάποιους άλλους, όμως, αυτό το αίμα μπορεί να είναι το επόμενο βήμα σε μια δύσκολη θεραπεία, η ασφάλεια πριν από ένα χειρουργείο ή η στήριξη σε μια έκτακτη ανάγκη. Εκεί βρίσκεται και η αξία της εθελοντικής αιμοδοσίας: σε μια πράξη που γίνεται χωρίς να γνωρίζεις ποιον θα βοηθήσεις, γνωρίζοντας όμως ότι κάποιος θα τη χρειαστεί.

Η αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε χάρη στην πολύτιμη στήριξη του Κέντρου Αίματος, με την παρουσία γιατρού και νοσηλευτών, οι οποίοι με ευγένεια, ηρεμία και επαγγελματισμό έκαναν τη διαδικασία απλή και άνετη για τους αιμοδότες.

Μιλώντας στον «Π», η προϊσταμένη του Κέντρου Αίματος, Αντρούλα Παναγιώτου, ανέδειξε τόσο τη μεγάλη ανταπόκριση των πολιτών όσο και τις αυξημένες ανάγκες της χώρας. Όπως ανέφερε, η Κύπρος βρίσκεται πρώτη σε εθελοντές αιμοδότες, γεγονός που, όπως είπε, δείχνει «το μεγαλείο ψυχής του κόσμου μας». Την ίδια ώρα, όμως, βρίσκεται και πρώτη στην κατανάλωση αίματος.

Σύμφωνα με την κ. Παναγιώτου, ποσοστό κοντά στο 33% του αίματος που συλλέγεται διατίθεται για την κάλυψη των αναγκών συνανθρώπων μας με θαλασσαιμία. Πέραν αυτών, υπάρχουν οι ανάγκες για χειρουργεία και έκτακτα περιστατικά, με αποτέλεσμα να χρειάζονται περίπου 350 φιάλες αίματος την ημέρα.

Οι ανάγκες, όπως σημείωσε, έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια και για’ αυτό το Κέντρο Αίματος επιχειρεί να προσεγγίσει νέους αιμοδότες μέσα από αιμοδοσίες σε κοινότητες, χώρους εργασίας, στρατόπεδα, σχολεία, όταν αυτά είναι ανοικτά, αλλά και εμπορικά κέντρα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους χώρους εργασίας, όπου, όπως ανέφερε, υπάρχει πλέον σημαντική ευαισθητοποίηση από πλευράς εργοδοτών.

Η κ. Παναγιώτου στάθηκε και στη δυσκολία της θερινής περιόδου, απευθύνοντας έκκληση σε όσους μπορούν και το επιθυμούν να αιμοδοτήσουν. «Οι πολίτες μπορεί να πηγαίνουν διακοπές, αλλά οι ανάγκες σε αίμα δεν κάνουν διακοπές», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η πρωτοβουλία ολοκληρώθηκε με ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλους όσοι πρόσφεραν αίμα και στήριξαν έμπρακτα την προσπάθεια.