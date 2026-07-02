Παιδοογκολογικό: Φωνάζουν γονείς και νοσηλευτές για υποστελέχωση – Διαψεύδει ο ΟΚΥπΥ

Ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες επικράτησαν το βράδυ της Τετάρτης στο παιδοογκολογικό τμήμα του Μακάρειου Νοσοκομείου, όπου ο αριθμός των νοσηλευόμενων παιδιών ξεπέρασε τις δυνατότητες στελέχωσης της βάρδιας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που παρουσιάστηκαν ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, σχεδόν 15 παιδιά νοσηλεύονταν ταυτόχρονα, ενώ στη βραδινή βάρδια υπηρετούσαν μόλις δύο νοσηλευτές.

Η πρόεδρος του Συνδέσμου Γονέων Παιδιών της Παιδοογκολογικής Κλινικής, Λουΐζα Στεφανίδου, εξέφρασε έντονη ανησυχία για την κατάσταση, επισημαίνοντας ότι το υφιστάμενο προσωπικό καλείται να ανταποκριθεί σε ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις. Όπως ανέφερε, η κατάσταση αναμένεται να καταστεί ακόμη πιο πιεστική κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, καθώς η ανάγκη για χορήγηση αδειών στο προσωπικό δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες.

Η υποστελέχωση, όπως τόνισε, ενδέχεται να επηρεάσει άμεσα το επίπεδο εξυπηρέτησης και φροντίδας που λαμβάνουν τα παιδιά που νοσηλεύονται στην κλινική.

Την ύπαρξη σοβαρών ελλείψεων σε ανθρώπινο δυναμικό επιβεβαίωσε και ο πρόεδρος του κλάδου νοσηλευτών της ΠΑΣΥΔΥ, Πρόδρομος Αργυρίδης. Από την πλευρά του, ο οικονομικός διευθυντής του ΟΚΥπΥ, Ρομπέρτο Καραχάννας, αναγνώρισε το πρόβλημα και ανέφερε ότι βρίσκεται στον σχεδιασμό του οργανισμού η πρόσληψη δύο επιπλέον νοσηλευτών, με στόχο την ενίσχυση του συγκεκριμένου τμήματος.

Ωστόσο, σε επικοινωνία με τον «Π», ο γενικός οικονομικός διευθυντής του ΟΚΥπΥ Ρομπέρτος Καραχάννας ανέφερε ότι μετά το πέρας της συνεδρίας ζήτησε ενημέρωση από τη μονάδα και, σύμφωνα με τα στοιχεία που του δόθηκαν, το βράδυ της Τετάρτης νοσηλεύονταν οκτώ παιδιά, ενώ άλλα πέντε είχαν λάβει άδεια για να διανυκτερεύσουν στο σπίτι τους. Τα δεδομένα αυτά διαφοροποιούν την αρχική εικόνα που μεταφέρθηκε στη Βουλή περί υπερπληρότητας και λειτουργίας της μονάδας με μόλις δύο νοσηλευτές.