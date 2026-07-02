Μακάρειο Νοσοκομείο: Μέσα του 2027 τελειώνει το λίφτινγκ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τα έργα αναβάθμισης στο Μακάρειο Νοσοκομείο, με τον ΟΚΥπΥ να διαβεβαιώνει ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε οι εργασίες να προχωρήσουν χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η υγεία των παιδιών. Το ζήτημα τέθηκε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, μετά και τα βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας, στα οποία καταγράφεται έντονος θόρυβος σε θαλάμους όπου νοσηλεύονται παιδιά στην Παιδοογκολογική Κλινική.

Ο γενικός οικονομικός διευθυντής του ΟΚΥπΥ, Ρομπέρτος Καραχάννας, εξήγησε ότι η μετακίνηση των παιδιών σε άλλο σημείο του νοσοκομείου δεν ήταν εφικτή, καθώς οι εργασίες εκτελούνται ταυτόχρονα σε έξι διαφορετικά σημεία. Όπως είπε χαρακτηριστικά, το Μακάρειο είναι ένα κτήριο 45 χρόνων, με σοβαρές φθορές, το οποίο έπρεπε να αναβαθμιστεί χωρίς να σταματήσει να λειτουργεί.

«Ήταν σαν ένα αεροπλάνο που πετά και πρέπει ταυτόχρονα να επισκευαστεί», ανέφερε, σημειώνοντας πως η απόφαση να προχωρήσουν τα έργα εν λειτουργία ήταν δύσκολη αλλά αναγκαία. Ο ίδιος αναγνώρισε ότι η ταλαιπωρία δεν μπορεί να αποφευχθεί πλήρως, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι ο ΟΚΥπΥ έχει λάβει μέτρα για τον περιορισμό της.

Όπως ανέφερε, από το 2024 έχει δημιουργηθεί διεπιστημονική επιτροπή, ενώ έχουν οριστεί υπεύθυνοι επικοινωνίας με γιατρούς και νοσηλευτές, καθώς και τεχνικός υπεύθυνος που βρίσκεται καθημερινά σε επαφή με τον ανάδοχο των έργων. Ιδιαίτερη έμφαση, είπε, δόθηκε στην ποιότητα του αέρα, λόγω της σκόνης, με την τοποθέτηση ειδικών φίλτρων στους χώρους της κλινικής.

Για τον θόρυβο, ο κ. Καραχάννας ανέφερε ότι πριν από κάθε εργασία γίνεται έλεγχος στην κλινική, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο τα επίπεδα είναι αποδεκτά. Το πρόβλημα, όπως εξήγησε, προέκυψε όταν διαπιστώθηκε ότι απαιτούνταν επιπρόσθετες εργασίες στο Παιδοχειρουργικό Τμήμα, αλλά και κατά την κατεδάφιση τοίχων στο πλαίσιο της ανέγερσης του νέου ΤΑΕΠ Παίδων.

Μετά τα περιστατικά οχληρίας, ο ΟΚΥπΥ προχώρησε σε νέα πρωτόκολλα ενημέρωσης, ώστε οι επηρεαζόμενοι χώροι να γνωρίζουν εκ των προτέρων πότε θα εκτελούνται εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν θόρυβο.

Απαντώντας για τα χρονοδιαγράμματα, ο κ. Καραχάννας ανέφερε ότι οι εργασίες στο Παιδοχειρουργικό Τμήμα ολοκληρώθηκαν και το τμήμα θα παραδοθεί στις 12 Ιουλίου, με καθυστέρηση περίπου ενάμιση μήνα. Η Μονάδα Θαλασσαιμίας αναμένεται να παραδοθεί στις 25 Ιουλίου, ενώ η ανακαίνιση του Μαιευτηρίου 1 θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο.

Το Μαιευτήριο 2 αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη Ιανουαρίου του 2027, η Γυναικολογική Κλινική τον Μάρτιο του 2027 και το νέο ΤΑΕΠ τον Απρίλιο του 2027. Για τη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, το πρώτο στάδιο υπολογίζεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2027 και το δεύτερο τον Σεπτέμβριο.

Ο πρόεδρος της ΟΣΑΚ, Μίλτος Μιτλιάδης, σημείωσε ότι το Μακάρειο αποτελεί τη «ναυαρχίδα» για τη διαχείριση σπάνιων παθήσεων στα παιδιά, τονίζοντας την ανάγκη δημιουργίας ενός σύγχρονου Κέντρου Μητέρας και Παιδιού.

Από πλευράς της οργάνωσης «Ελπίδα», ο Λοΐζος Λοΐζου ανέφερε ότι, παρά την οχληρία, δεν έχει διαπιστωθεί αύξηση στις ευκαιριακές λοιμώξεις λόγω των έργων, ενώ αναγνώρισε ότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί. Υπέδειξε, ωστόσο, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Παιδοογκολογική παραμένει η έλλειψη νοσηλευτών.