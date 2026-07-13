Πώς η ζέστη απειλεί την ακοή και επιδεινώνει τις εμβοές – Πώς να προστατευθούμε

Οι καύσωνες συνδέονται κυρίως με κινδύνους όπως η αφυδάτωση, η θερμική εξάντληση, η θερμοπληξία και τα εγκαύματα από τον ήλιο. Οι ειδικοί, ωστόσο, επισημαίνουν ότι η παρατεταμένη έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες και έντονη ηλιακή ακτινοβολία ενδέχεται να επηρεάσει και μια πάθηση που ταλαιπωρεί εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο, τις εμβοές.

Τι είναι οι εμβοές

Οι εμβοές γίνονται συνήθως αντιληπτές ως ένα συνεχές κουδούνισμα στα αυτιά. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να θυμίζουν βουητό, σφύριγμα, βόμβο ή άλλον ήχο, χωρίς να υπάρχει κάποια εξωτερική πηγή που να τον προκαλεί.

Ένα προσωρινό κουδούνισμα μπορεί να εμφανιστεί έπειτα από έκθεση σε δυνατή μουσική, όπως σε μια συναυλία ή σε ένα πάρτι. Στα άτομα που πάσχουν από χρόνιες εμβοές, όμως, ο ήχος μπορεί να είναι επίμονος και να επηρεάζει την καθημερινότητα, τον ύπνο και τη συγκέντρωση.

Η πάθηση φαίνεται να συνδέεται με μη φυσιολογική δραστηριότητα στο ακουστικό σύστημα του εγκεφάλου. Όταν ο εγκέφαλος δεν λαμβάνει ή δεν αναγνωρίζει καθαρά έναν ήχο, ενδέχεται να αυξάνει τη νευρωνική δραστηριότητα, δημιουργώντας την αίσθηση ενός θορύβου που στην πραγματικότητα δεν υπάρχει.

Η σχέση του ηλιακού εγκαύματος με τις εμβοές

Το ηλιακό έγκαυμα θεωρείται κατά κύριο λόγο πρόβλημα του δέρματος. Η επαναλαμβανόμενη έκθεση στον ήλιο χωρίς επαρκή προστασία αυξάνει τον κίνδυνο πρόωρης γήρανσης του δέρματος και καρκίνου, περιλαμβανομένου του μελανώματος.

Οι συνέπειές του, ωστόσο, μπορεί να μην περιορίζονται μόνο στο δέρμα. Σύμφωνα με ειδικούς στην ακοή, το έντονο ηλιακό έγκαυμα μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει επιδείνωση των συμπτωμάτων των εμβοών.

Η ακουολόγος Kayleigh Waters εξηγεί ότι το ηλιακό έγκαυμα, πέρα από τον πόνο και τη δυσφορία, μπορεί να επηρεάσει την υγεία των αυτιών και να κάνει τις υπάρχουσες εμβοές περισσότερο έντονες.

Ένας πιθανός παράγοντας είναι η φλεγμονώδης αντίδραση που προκαλείται στον οργανισμό. Η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να ενισχύσει τη φλεγμονή και το σωματικό στρες, με αποτέλεσμα ο ήχος των εμβοών να γίνεται πιο αισθητός σε ορισμένους ανθρώπους.

Γιατί η αφυδάτωση επηρεάζει τα αυτιά

Κατά τη διάρκεια του καύσωνα, ο οργανισμός χάνει μεγαλύτερες ποσότητες υγρών μέσω της εφίδρωσης. Όταν τα υγρά αυτά δεν αναπληρώνονται, αυξάνεται ο κίνδυνος αφυδάτωσης.

Η κατάσταση αυτή μπορεί να επηρεάσει και την ακοή, καθώς το εσωτερικό αυτί βασίζεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη ισορροπία υγρών για να λειτουργεί σωστά. Η ισορροπία αυτή είναι απαραίτητη τόσο για την ακοή όσο και για τη διατήρηση της ισορροπίας του σώματος.

Όταν ο οργανισμός αφυδατώνεται, μπορεί να διαταραχθούν τα επίπεδα των υγρών στο εσωτερικό αυτί. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει εντονότερες εμβοές, αίσθημα ζάλης ή προσωρινή μείωση της καθαρότητας της ακοής.

Οι γενικές οδηγίες του βρετανικού συστήματος υγείας συνιστούν την κατανάλωση έξι έως οκτώ ποτηριών υγρών την ημέρα. Τις ημέρες με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, οι ανάγκες του οργανισμού μπορεί να είναι αυξημένες, ιδιαίτερα για όσους εργάζονται ή ασκούνται σε εξωτερικούς χώρους, καθώς και για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Μια πάθηση με παγκόσμια διάσταση

Οι εμβοές εκτιμάται ότι επηρεάζουν εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο. Για κάποιους είναι ήπιες και εμφανίζονται περιστασιακά, ενώ για άλλους μπορεί να εξελιχθούν σε ένα χρόνιο και ιδιαίτερα ενοχλητικό πρόβλημα.

Ανάμεσα στις συχνότερες αιτίες περιλαμβάνονται η έκθεση σε έντονο θόρυβο, οι λοιμώξεις των αυτιών, η συσσώρευση κεριού, η απώλεια ακοής και παθήσεις του εσωτερικού αυτιού, όπως η νόσος Ménière.

Όταν οι εμβοές οφείλονται σε κάποιο υποκείμενο πρόβλημα, η αντιμετώπισή του μπορεί να περιορίσει ή να εξαλείψει τα συμπτώματα. Σε αρκετές περιπτώσεις, όμως, η πάθηση γίνεται χρόνια και απαιτεί μακροχρόνια διαχείριση.

Οι διαθέσιμες επιλογές περιλαμβάνουν τη γνωστική συμπεριφορική θεραπεία, την ηχοθεραπεία, τη χρήση ακουστικών βοηθημάτων και τις συσκευές λευκού θορύβου. Οι μέθοδοι αυτές δεν θεραπεύουν πάντοτε την αιτία, αλλά μπορούν να βοηθήσουν τον ασθενή να διαχειριστεί καλύτερα τα συμπτώματα.

Πώς να προστατευτείτε στον καύσωνα

Η αποφυγή του ηλιακού εγκαύματος και της αφυδάτωσης μπορεί να περιορίσει τον κίνδυνο επιδείνωσης των εμβοών κατά τη διάρκεια περιόδων ακραίας ζέστης.

Απλά μέτρα προστασίας μπορούν να κάνουν σημαντική διαφορά:

- Χρησιμοποιήστε αντηλιακό με δείκτη προστασίας τουλάχιστον SPF 30 και επαρκή προστασία από την ακτινοβολία UVA. Ανανεώνετε συχνά την εφαρμογή και αποφεύγετε την παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο, κυρίως κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας.

- Επιλέξτε καπέλο με φαρδύ γείσο, γυαλιά ηλίου και ελαφριά ρούχα που καλύπτουν το σώμα. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύονται καλύτερα τόσο το δέρμα όσο και τα αυτιά από την έντονη ηλιακή ακτινοβολία.

- Φροντίστε να πίνετε αρκετά υγρά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η σωστή ενυδάτωση συμβάλλει στην προστασία του οργανισμού από το θερμικό στρες και στη διατήρηση της ισορροπίας υγρών που χρειάζεται το εσωτερικό αυτί.

Για όσους ήδη ζουν με εμβοές, η προστασία από τον ήλιο και η επαρκής κατανάλωση υγρών δεν σημαίνουν ότι τα συμπτώματα θα εξαφανιστούν. Μπορούν, όμως, να περιορίσουν την πιθανότητα έξαρσης τις ημέρες με πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Καθώς τα καλοκαίρια γίνονται θερμότερα, η προστασία του δέρματος, του οργανισμού και της ακοής πρέπει να αποτελεί μέρος της καθημερινής φροντίδας. Η ασφαλής παραμονή στον ήλιο δεν αφορά μόνο την αποφυγή εγκαυμάτων, αλλά μπορεί να βοηθήσει και στη διατήρηση της υγείας των αυτιών.