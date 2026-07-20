Αλλάζει η τηλεφωνική εξυπηρέτηση στο ΓεΣΥ - Έρχεται ταυτοποίηση με OTP

Νέα διαδικασία επαλήθευσης ταυτότητας κατά την τηλεφωνική επικοινωνία των δικαιούχων με το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΓεΣΥ προγραμματίζει να εφαρμόσει ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΥ, η διαδικασία αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή εντός Σεπτεμβρίου 2026 και θα αφορά τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο καλών ζητά πληροφορίες που περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα.

Ειδικότερα, κατά την τηλεφωνική επικοινωνία με το Κέντρο Εξυπηρέτησης, ο πολίτης θα δηλώνει την ιδιότητά του και το είδος του αιτήματός του. Για ερωτήματα γενικής φύσεως, που δεν απαιτούν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, η κλήση θα προωθείται κανονικά σε λειτουργό του Κέντρου.

Ωστόσο, όταν απαιτείται πρόσβαση σε προσωπικά στοιχεία, θα αποστέλλεται κωδικός μίας χρήσης (One-Time Password - OTP) στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που είναι καταχωρημένος στα στοιχεία επικοινωνίας του δικαιούχου στο Σύστημα Πληροφορικής του ΓεΣΥ. Ο κωδικός θα έχει διάρκεια ισχύος πέντε λεπτών και θα πρέπει να καταχωρείται στο τηλεφωνικό σύστημα για την ολοκλήρωση της επαλήθευσης.

Μετά την επιτυχή εισαγωγή του κωδικού, λειτουργός του Κέντρου Εξυπηρέτησης θα διενεργεί πρόσθετο έλεγχο ταυτοποίησης, ζητώντας στοιχεία όπως ο αριθμός ταυτότητας και η ημερομηνία γέννησης. Μόνο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των σταδίων της διαδικασίας θα παρέχονται πληροφορίες που περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα. Σε διαφορετική περίπτωση, θα δίνονται αποκλειστικά πληροφορίες γενικής φύσεως.

Ο ΟΑΥ καλεί τους δικαιούχους να ελέγξουν ότι τα στοιχεία επικοινωνίας τους, και ιδιαίτερα ο αριθμός κινητού τηλεφώνου που είναι καταχωρημένος στο Σύστημα του ΓεΣΥ, είναι ορθά και επικαιροποιημένα, ώστε να μπορούν να εξυπηρετούνται χωρίς προβλήματα όταν τεθεί σε εφαρμογή η νέα διαδικασία.

Όπως αναφέρει ο Οργανισμός, η εφαρμογή της διαδικασίας εντάσσεται στη συνεχή προσπάθεια αναβάθμισης των υπηρεσιών του ΓεΣΥ και ενίσχυσης των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των δικαιούχων.