Η ευθανασία περιμένει τη Βουλή: Η κοινωνία λέει «ναι», η πρόταση μένει σε εκκρεμότητα

Η Noelia Castillo Ramos, 25 ετών, πέθανε στις 26 Μαρτίου 2026 στην Ισπανία, αφού έλαβε ευθανασία. Μετά από σεξουαλικές επιθέσεις, είχε αποπειραθεί να αυτοκτονήσει το 2022, με αποτέλεσμα να μείνει παραπληγική, με χρόνιο πόνο και νευρολογική βλάβη. Το 2024 υπέβαλε αίτημα ευθανασίας, το οποίο εγκρίθηκε από τις αρμόδιες αρχές. Ο πατέρας της προσέφυγε στη δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορούσε να λάβει την απόφαση λόγω του ψυχιατρικού της ιστορικού. Τα ισπανικά δικαστήρια και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων απέρριψαν τις προσπάθειες αναστολής. Η υπόθεση δίχασε την ισπανική κοινωνία. Ευρώπη δύο ταχυτήτων Η ιστορία της Noelia άνοιξε ξανά τη συζήτηση για το πώς οι ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν τον υποβοηθούμενο θάνατο. Η Ευρώπη δεν έχει εν...