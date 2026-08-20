Δρ Κωστρίκης στον «Π»: Κανένας λόγος ανησυχίας για τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Κύπρο - Ο ρόλος των μεταναστευτικών πουλιών

Κανένας λόγος ανησυχίας δεν προκύπτει έπειτα από το κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου που εντοπίστηκε στην Κύπρο, με αποτέλεσμα ηλικιωμένο άτομο να νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Όπως εξήγησε ο Δρ Λεόντιος Γ. Κωστρίκης, διακεκριμένος Καθηγητής Βιολογικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και Επικεφαλής του Εργαστηρίου Βιοτεχνολογίας και Μοριακής Ιολογίας, στον «Π», δεν βλέπει κίνδυνο επιδημίας στην Κύπρο, αλλά κυρίως σποραδικά κρούσματα.

Ο ιός του Δυτικού Νείλου δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο αλλά από κουνούπια σε άνθρωπο και από πουλιά σε άνθρωπο. Ο Δρ Κωστρίκης αναφέρθηκε σε μεγάλο αριθμό καταγεγραμμένων κρουσμάτων εδώ και πολλά χρόνια στο Ισραήλ, μέσω μεταναστευτικών πουλιών. Διευκρίνισε ωστόσο ότι πρόκειται για χερσαία μεταναστευτικά πουλιά από τα οποία «ελάχιστα καταλήγουν στην Κύπρο» και δεν θεωρείται ότι αποτελούν άμεσο κίνδυνο.

Ο Δρ Κωστρίκης πρόσθεσε πως θα εφιστούσε την προσοχή στους κυνηγούς, με την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου και συστήνει «να είναι προσεκτικοί».

Σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC), ο ιός κυρίως δεν μεταδίδεται απευθείας από τα πουλιά στον άνθρωπο, αλλά μέσω κουνουπιών, μιας και ο κύκλος διατήρησης του ιού είναι πουλιά - κουνούπια - πουλιά. Σε σπάνιες περιπτώσεις, σύμφωνα με την βιβλιογραφία, έχουν καταγραφεί και περιπτώσεις απευθείας μετάδοσης από πουλιά σε άνθρωπο, γι' αυτό και το CDC συστήνει την αποφυγή διαχείρισης του κρέατος με γυμνά χέρια.

Όσον αφορά τη νόσηση, ο Δρ Κωστρίκης δήλωσε πως «οι πλείστες των περιπτώσεων είναι ασυμπτωματικές» και πως περιστατικά σοβαρής νόσησης, όπως του 70χρονου, είναι κυρίως λόγω ανοσολογικών παραγόντων, όπως ανοσοκαταστολή και βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό. «Δεν έχει τεκμηριωθεί ποτέ διαφορετική εξέλιξη της νόσου λόγω ιικών παραγόντων», τόνισε.

Ερωτηθείς για την κατάσταση στην Ελλάδα, που σημειώνει αυξημένα κρούσματα τον τελευταίο χρόνο, πρότεινε να μην συγκρίνουμε τις δύο περιπτώσεις.

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες έχουν ήδη ενημερωθεί, ώστε να προχωρήσουν στους προβλεπόμενους ψεκασμούς στις περιοχές στις οποίες φαίνεται να κινήθηκε και να μολύνθηκε ο ασθενής.