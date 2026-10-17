Κρίσιμες ώρες για το βρέφος με λεγεωνέλλα – Παραμένει με μηχανική υποστήριξη στο Μακάρειο

Όπως αναφέρει ο Οργανισμός, το βρέφος παραμένει στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Μακάρειου Νοσοκομείου, με μηχανική υποστήριξη.

«Το βρέφος συνεχίζει να νοσηλεύεται με μηχανική υποστήριξη στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Μακαρειου Νοσοκομείου και λαμβάνει όλη την ενδεδειγμένη θεραπεία. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, η κατάσταση της υγείας του κρίνεται ως κρίσιμη».

Υπενθυμίζεται ότι, μετά τον εντοπισμό του περιστατικού, το Υπουργείο Υγείας προχώρησε σε διερεύνηση του δικτύου ύδρευσης του νοσηλευτηρίου όπου γεννήθηκε το βρέφος.

Οι προκαταρκτικές εξετάσεις κατέδειξαν παρουσία του βακτηρίου Legionella pneumophila σε σημεία του δικτύου, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η προσωρινή αναστολή λειτουργίας του νοσηλευτηρίου για προληπτικούς λόγους.

Τα νεογνά που βρίσκονταν στο συγκεκριμένο νοσηλευτήριο μεταφέρθηκαν σε άλλες νοσηλευτικές μονάδες, ενώ δρομολογήθηκαν πρόσθετοι περιβαλλοντικοί έλεγχοι.

Σύμφωνα με την προηγούμενη ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας, δεν είχε εντοπιστεί άλλο ύποπτο ή επιβεβαιωμένο περιστατικό που να συνδέεται με το συγκεκριμένο νοσηλευτήριο.