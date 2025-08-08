Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Νοέμβριο το πρώτο πάτημα του κόκκινου κουμπιού

ΑΝΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ένα πάτημα μακριά από τη βοήθεια θα βρίσκονται από τον Νοέμβριο ηλικιωμένοι και ευάλωτοι πολίτες, με την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος «Κόκκινο Κουμπί», που ενεργοποιείται μετά από χρόνια καθυστερήσεων, με στόχο να προσφέρει 24ωρη στήριξη και άμεση επέμβαση σε περιπτώσεις ανάγκης

Νοέμβριο του 2025 θα είναι έτοιμο να τεθεί σε πιλοτική εφαρμογή το «Κόκκινο Κουμπί», με το Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας, αφού έλαβε στα μέσα Μαΐου τη σχετική έγκριση από το Υφυπουργείο Πρόνοιας, να αναζητεί αυτή την περίοδο στέγη και το προσωπικό, το οποίο θα στελεχώνει το τηλεφωνικό κέντρο που θα υποστηρίζει το «Κουμπί». Όπως αναφέρει σε δηλώσεις του στον «Π» ο πρόεδρος του Παρατηρητηρίου, πριν το τέλος του χρόνου και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο αναμένεται να λειτουργήσει το πρόγραμμα με τους ...

