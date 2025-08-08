Νοέμβριο το πρώτο πάτημα του κόκκινου κουμπιού

Νοέμβριο του 2025 θα είναι έτοιμο να τεθεί σε πιλοτική εφαρμογή το «Κόκκινο Κουμπί», με το Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας, αφού έλαβε στα μέσα Μαΐου τη σχετική έγκριση από το Υφυπουργείο Πρόνοιας, να αναζητεί αυτή την περίοδο στέγη και το προσωπικό, το οποίο θα στελεχώνει το τηλεφωνικό κέντρο που θα υποστηρίζει το «Κουμπί». Όπως αναφέρει σε δηλώσεις του στον «Π» ο πρόεδρος του Παρατηρητηρίου, πριν το τέλος του χρόνου και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο αναμένεται να λειτουργήσει το πρόγραμμα με τους ...

