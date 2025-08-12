Τι πρέπει να έχουμε στο νου μας αυτές τις μέρες που έχει παρατεταμένο καύσωνα;

Με τον υδράργυρο να χτυπάει κόκκινο τις τελευταίες μέρες και το καλοκαίρι να σφίγγει τα δόντια του, δεν πρέπει να ξεχνάμε τους κινδύνους που ελλοχεύουν σε συνθήκες καύσωνα.

Ο παιδίατρος και Πρόεδρος της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου, Δρ Μιχάλης Αναστασιάδης, μιλώντας στο politis.com.cy, εξήγησε τι είναι η θερμική εξάντληση, ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο και πως μπορούμε να προστατευτούμε.

«Πιο ευάλωτα είναι σίγουρα τα βρέφη και τα μικρά παιδιά», δήλωσε ο Δρ Αναστασιάδης, στη ζέστη, αλλά και οι ηλικιωμένοι και οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Αυτό που όλοι πρέπει να έχουμε στο νου μας είναι να μένουμε σε καλά κλιματιζόμενους χώρους και να αποφεύγουμε την έκθεση και τις μετακινήσεις «εκτός και αν είναι μεγάλη ανάγκη», ιδιαίτερα τις ώρες έντονης ηλιοφάνειας και υψηλών θερμοκρασιών, όπως είναι το μεσημέρι.

Ο Δρ Αναστασιάδης τόνισε πως αυτό συμπεριλαμβάνει και τις παραλίες, καθώς «ακόμα και η αντανάκλαση της θερμότητας από την άμμο», ακόμα και κάτω από τη σκιά της ομπρέλας, μας θέτει σε κίνδυνο.

Παράλληλα, καλό είναι να φροντίζουμε για συνεχή ενυδάτωση με νερό και ελαφριά συχνά γεύματα.

Θερμική εξάντληση και θερμοπληξία

Σοβαρές επιπτώσεις της παρατεταμένης έκθεσης στον ήλιο και τη ζέστη είναι η θερμική εξάντληση και η πιο σοβαρή θερμοπληξία, η οποία μπορεί να οδηγήσει και στο θάνατο.

Τα συμπτώματα της θερμικής εξάντλησης περιλαμβάνουν: κόπωση, ζάλη, ναυτία, πονοκέφαλο, ταχύπνοια και ταχυκαρδία. Σε περίπτωση που εμείς ή κοντινό μας άτομο παρουσιάσει τέτοια συμπτώματα, ο δρ Αναστασιάδης συνέστησε μετάβαση σε κλιματιζόμενο χώρο, αφαίρεση ρούχων και δροσερό μπάνιο. Παράλληλα τόνισε πως η θερμοπληξία επιβάλλει «άμεση μετάβαση στο νοσοκομείο», καθώς το σώμα χάνει την ικανότητα θερμορύθμισης.

Πρόσθεσε επίσης πως σε ακραίες θερμοκρασίες, όπου η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 40 βαθμούς Κελσίου υπό σκιά, «ο ανεμιστήρας δεν είναι αρκετός», μιας και ανακυκλώνει το ζεστό αέρα και είναι προτιμότερος ο κλιματισμός.

Οδηγίες προς το κοινό για προστασία από τον καύσωνα

Το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε οδηγίες για την προστασία από τον καύσωνα:

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού που κινδυνεύουν περισσότερο από τις επιπτώσεις του καύσωνα:

Βρέφη και μικρά παιδιά

Ηλικιωμένα άτομα

Εγκυμονούσες

Άτομα με χρόνια νοσήματα (καρδιοπάθειες, πνευμονοπάθειες, διαβήτη, νεφρική νόσο)

Άτομα με περιορισμένη κινητικότητα ή συμπολίτες μας που ζουν μόνα τους

Μέτρα προστασίας από τον καύσωνα