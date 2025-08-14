Τρεις ηλικιωμένοι νοσηλεύονται με θερμοπληξία-Συναγερμός στα ΤΑΕΠ λόγω καύσωνα

Με σοβαρή θερμοπληξία νοσηλεύονται τρεις ηλικιωμένοι στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, καθώς οι ακραίες θερμοκρασίες και ο παρατεταμένος καύσωνας των τελευταίων ημερών πλήττουν ιδιαίτερα τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΟΚΥπΥ, Χαράλαμπο Χαριλάου, πρόκειται για έναν άνδρα 72 ετών και δύο γυναίκες ηλικίας 73 και 90 ετών, οι οποίοι διακομίστηκαν από τα σπίτια τους με σοβαρά συμπτώματα θερμοπληξίας, ενώ όπως πρόσθεσε, σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, η κατάσταση της υγείας τους κρίνεται σοβαρή, αλλά σταθερή με σημάδια προοδευτικής βελτίωσης.

Αυξημένη προσέλευση ασθενών στα ΤΑΕΠ λόγω του παρατεταμένου καύσωνα

Παράλληλα, ο κ. Χαριλάου ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι τα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) των νοσοκομείων δέχονται «αυξημένο» αριθμό ασθενών, που εμφανίζουν συμπτώματα θερμικής καταπόνησης, αφυδάτωσης και ηλιακών εγκαυμάτων.

Όπως σημείωσε, τα περισσότερα περιστατικά αφορούν ηλικιωμένα άτομα, τα οποία αφού λάβουν την κατάλληλη ιατρική βοήθεια, αποχωρούν με οδηγίες.

Καλεί το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό, να αποφεύγει την έκθεση στον ήλιο, να ενυδατώνεται επαρκώς, ενώ τονίζει ότι σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων να επικοινωνεί άμεσα με τον προσωπικό του ιατρό για τις απαραίτητες οδηγίες.

