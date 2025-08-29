Χαράλαμπος Χαριλάου: «Μήπως ήθελαν ασθενοφόρο έξω από το Συντονιστικό Κέντρο για τα πανατόλ τους;»

Σφοδρή υπήρξε η αντίδραση του ΟΚΥπΥ , για τις αναφορές περί απουσίας ασθενοφόρων στη σκηνή της φονικής πυρκαγιάς στην ορεινή Λεμεσό.

Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥπΥ, Χαράλαμπος Χαριλάου, εξέφρασε την έκπληξή του για όσα καταγράφονται στην έκθεση της Αστυνομίας προς τη Βουλή και διέψευσε κατηγορηματικά τις σχετικές αναφορές, χαρακτηρίζοντάς τες ανυπόστατες.

Σημείωσε ότι οι Υπηρεσίες του ΟΚΥπΥ βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή επιτόπου, μόλις ενεργοποιήθηκαν τα εθνικά σχέδια που προβλέπονται σε ανάλογες περιπτώσεις.

Και ακόμα, πρόσθεσε, οι Υπηρεσίες μας παραμένουν στην περιοχή για ψυχολογική στήριξη των πληγέντων, ενώ οι υπόλοιπες υπηρεσίες έχουν αποχωρήσει.

Ο Χαράλαμπος Χαριλάου διερωτήθηκε ποιος ο λόγος μια άλλη υπηρεσία να ασκεί κριτική στις Υπηρεσίες Υγείας για τον ρόλο τους στο τραγικό συμβάν, καλώντας την Αστυνομία να ανακαλέσει αυτές τις ανακρίβειες, όπως τις χαρακτήρισε.

Να μας αποδείξει, είπε, εκείνος ο οποίος συνέταξε αυτή την έκθεση πού διαπίστωσε την απουσία ασθενοφόρων, εκτός -πρόσθεσε- κι αν εννοούσε ότι έπρεπε να υπήρχε ασθενοφόρο έξω από το Συντονιστικό Κέντρο για να τους δίνει τα πανατόλ τους, κατά την έκφρασή του.

Ο κ. Χαριλάου πρόσθεσε ότι είχε σταλεί εκπρόσωπος του ΟΚΥπΥ στο Συντονιστικό Κέντρο, στην περιοχή βρίσκονταν πέραν των 9 ασθενοφόρων καθώς και διασωστικές μηχανές, ενώ ο υπουργός Υγείας ήταν παρών και τις δύο ημέρες της πυρκαγιάς.

Πηγή: ΡΙΚ