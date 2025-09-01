Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Σε στάση εργασίας προχωρά η Ισότητα στο Γ.Ν. Λευκωσίας - Τι αξιώνουν

Η απομάκρυνση δεκάδων έμπειρων υπαλλήλων την 1η Οκτωβρίου 2025 θα προκαλέσει τεράστια λειτουργικά κενά, θα υποβαθμίσει την εξυπηρέτηση των ασθενών και θα θέσει σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία των δημόσιων νοσηλευτηρίων.

Στάση εργασίας την Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2025, στις 10:00 π.μ., με συγκέντρωση στην είσοδο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, ανακοίνωσε το Κλαδικό Συμβούλιο Γραμματειακού και Γραφειακού Προσωπικού της Παγκύπριας Συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ, ζητώντας την άμεση ανάκληση της απόφασης τερματισμού των αποσπάσεων και τον τερματισμό της διάκρισης μεταξύ των εργαζομένων.

Δηλώνοντας ότι αγώνας για ισονομία και αξιοπρέπεια "θα είναι ανυποχώρητος", αναφέρει ότι η απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών να τερματίσει τις αποσπάσεις Εργοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου (ΕΑΧ) για γραφειακά καθήκοντα στον ΟΚΥπΥ, επικαλούμενο την παρέλευση εξαετίας που προβλέπει ο Νόμος 99(Ι)/2019, "συνιστά πράξη κατάφωρης δυσμενούς διάκρισης". 

Προσθέτει ότι την ίδια στιγμή, μόνιμοι υπάλληλοι που εκτελούν πανομοιότυπα καθήκοντα παραμένουν αποσπασμένοι χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό, βάσει του Νόμου 73(Ι)/2017 και διατυπώνει τη θέση πως "η πολιτική των δύο μέτρων και δύο σταθμών παραβιάζει κατάφωρα την ενωσιακή και την εθνική νομοθεσία περί ίσης μεταχείρισης (ρήτρα 4 της συμφωνίας-πλαίσιο που περιλαμβάνεται στην Οδηγία 1999/70/ΕΚ, και Άρθρο 28 του Συντάγματος)".

Αφού αναφέρει περαιτέρω ότι η απομάκρυνση δεκάδων έμπειρων υπαλλήλων την 1η Οκτωβρίου 2025 θα προκαλέσει τεράστια λειτουργικά κενά, θα υποβαθμίσει την εξυπηρέτηση των ασθενών και θα θέσει σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία των δημόσιων νοσηλευτηρίων, συμπληρώνει πως "η ευθύνη για την αναστάτωση που θα προκληθεί στις υπηρεσίες υγείας θα ανήκει αποκλειστικά σε αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις".

Πηγή: ΚΥΠΕ

