Η Πάφος FC παρέδωσε εισφορές για τους πυρόπληκτους στον Επίτροπο του Πολίτη

Η Πάφος FC παρέδωσε σήμερα, Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, σε σεμνή τελετή στον Επίτροπο του Πολίτη, κ. Παναγιώτη Παλατέ, τις εισφορές που συγκεντρώθηκαν από την ομάδα για τη στήριξη των πυρόπληκτων συνανθρώπων μας της επαρχίας Λεμεσού .

Όπως αναφέρθηκε η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μια ένδειξη αλληλεγγύης και κοινωνικής ευθύνης από όλους όσοι αποτελούν μέρος της Πάφος FC — ποδοσφαιριστές, προσωπικό, φιλάθλους και συνεργάτες — που ένωσαν τις δυνάμεις τους για έναν κοινό σκοπό. Πρόκειται για χρηματικό ποσό των 17.500 ευρώ το οποίο παρέδωσε στον Επίτροπο Προστασίας του Πολίτη Παναγιώτη Παλατέ ο Γενικός Διευθυντής της Ομάδας Χάρης Θεοχάρους.

Ο Γενικός Διευθυντής της ομάδας Χάρης Θεοχάρους δήλωσε ότι η ομάδα προχωρά στην δημιουργία ιδρύματος υπο την επωνυμία «Pafos blue foundation» με στόχο την στήριξη ευάλωτων ομάδων και πολιτών και μετά από επαφές που έχει με την τοπική κοινωνία.

Η Πάφος FC ευχαρίστησε τέλος θερμά όλους όσους συνέβαλαν στην προσπάθεια. Από την πλευρά του ο Επίτροπος Προστασίας του Πολίτη ευχαρίστησε την ποδοσφαιρική ομάδα της Πάφου για την εισφορά σημειώνοντας ότι τα χρήματα θα κατατεθούν στο ειδικό ταμείο που έχει δημιουργηθεί για στήριξη των πυρόπληκτων αλλά και προς ενίσχυση διαφόρων οργανισμών, κατά κύριο λόγο εθελοντικών που ενισχύουν το κράτος σε περιόδους κρίσης.