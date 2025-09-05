Υπερασπίζονται τον κλάδο τους οι νοσηλευτές - Τι λένε οι συντεχνίες

Σε σχετικές ανακοινώσεις η Παγκύπρια Συντεχνία Νοσηλευτών (ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ), το Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών (ΠΑΣΥΝΜ) και οι κλάδοι Γενικού Νοσηλευτικού Προσωπικού και Νοσηλευτικού Προσωπικού Ψυχικής Υγείας της ΠΑΣΥΔΥ μιλούν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος τους, καθώς και πως τα μέτρα που ήδη λαμβάνονται δεν είναι προς όφελος κανενός.

Για "εμπορευματοποίηση" του επαγγέλματος του νοσηλευτή μιλoύν ΠΑΣΥΝΟ-ΠΑΣΥΝΜ

Για προτάσεις οι οποίες οδηγούν σε "εμπορευματοποίηση" του νοσηλευτικού επαγγέλματος κάνουν λόγο σε ανακοίνωση η Παγκύπρια Συντεχνία Νοσηλευτών (ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ), το Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών (ΠΑΣΥΝΜ).

Στην ανακοίνωση σημειώνουν ότι νοσηλευτές και μαίες είναι "αναντικατάστατα μέλη της υγειονομικής φροντίδας με αποστολή την προστασία, την ανακούφιση και τη φροντίδα των χρηστών των υπηρεσιών υγείας".

"Η αντιμετώπισή τους ως «κόστος» ή «παραγωγική μονάδα» υπονομεύει τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της εργασίας και θέτει σε κίνδυνο την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας υγείας", αναφέρουν.

Στην ανακοίνωση σημειώνουν ττην ανάγκη για σωστή διαδικασία προσέλκυσης νοσηλευτικού προσωπικού από το εξωτερικό, με προϋπόθεση την πλήρη επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων και της ελληνικής γλώσσας.

Θεωρούν ότι οι "βιαστικές προσπάθειες μαζικής προσέλκυσης νοσηλευτών από τρίτες χώρες" αποτελούν αντικίνητρο για τους νέους της Κύπρου να επιλέξουν το νοσηλευτικό επάγγελμα και υπονομεύουν τις προσπάθειες του Υπουργείου Υγείας και των φορέων νοσηλευτικής να ενισχύσουν το ενδιαφέρον για την νοσηλευτική στην Κύπρο, "το οποίο αποδεδειγμένα έχει οδηγήσει σε υπερδιπλασιασμό των νέων που εγγράφονται στα βασικά προγράμματα νοσηλευτικής τα τελευταία δύο χρόνια".

Θέτουν θέμα και για την ανεξέλεγκτη αδειοδότηση νέων νοσηλευτηρίων ή επέκτασης των υφιστάμενων, εφαρμόζοντας προσεκτικό σχεδιασμό επάρκειας (capacity planning) και διασφαλίζοντας τη σωστή στελέχωση με νοσηλευτικό προσωπικό πριν την αδειοδότηση τους.

Παραθέτουν, εξάλλου, στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν, όπως λένε, ότι καλύπτονται οι ανάγκες και καλούν τους αρμόδιους φορείς να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους για τη δημιουργία ελκυστικών όρων απασχόλησης, συλλογικών συμβάσεων και βελτιωμένων συνθηκών εργασίας.

"Σε διαφορετική περίπτωση, η Κύπρος κινδυνεύει να μετατραπεί σε μεταβατικό σταθμό των νοσηλευτών από τρίτες χώρες προς άλλες χώρες της Ευρώπης", καταλήγουν.

Η αντιμετώπιση έλλειψης νοσηλευτών δεν θέλει πρόχειρες αποφάσεις, λένε οι κλάδοι Νοσηλευτών ΠΑΣΥΔΥ

Η αντιμετώπιση του προβλήματος της έλλειψης νοσηλευτών, δεν μπορεί να προκύψει μέσα από πρόχειρες αποφάσεις που θέτουν σε κίνδυνο την ποιότητα της φροντίδας των ασθενών, αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι κλάδοι Γενικού Νοσηλευτικού Προσωπικού και Νοσηλευτικού Προσωπικού Ψυχικής Υγείας της ΠΑΣΥΔΥ.

Στην ανακοίνωση εκφράζεται παράλληλα η έντονη ανησυχία τους σχετικά με τις πρόσφατες δηλώσεις των ΟΕΒ, ΠΙΣ και ΠΑΣΙΝ, αναφορικά με την έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού στα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτήρια.

«Η εισαγωγή νοσηλευτών από μη ευρωπαϊκές χώρες, χωρίς την απαραίτητη γνώση της ελληνικής γλώσσας, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των ασθενών και την εύρυθμη λειτουργία των νοσηλευτηρίων. Η επικοινωνία μεταξύ νοσηλευτή και ασθενή αποτελεί θεμέλιο λίθο της παροχής φροντίδας υγείας. Οποιαδήποτε έκπτωση σε αυτόν τον τομέα ενδέχεται να επιφέρει τραγικές συνέπειες για το σύστημα υγείας και, πρωτίστως, για τους ίδιους τους ασθενείς», προστίθεται.

Η Πολιτεία οφείλει να λάβει άμεσα ουσιαστικά μέτρα για την ενίσχυση και παραμονή του εγχώριου νοσηλευτικού προσωπικού, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ