Σε λειτουργία το νέο Κέντρο Υγείας στο Ακάκι - 15 Κοινότητες της Δυτικής Λευκωσίας εξυπηρετούνται από τις 15 Σεπτεμβρίου

Ένα ακόμη βήμα αναβάθμισης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην Κύπρο έκανε ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), θέτοντας σε λειτουργία το νέο Κέντρο Υγείας Ακακίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΚΥπΥ, το υπερσύγχρονο έργο παραδόθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2025 και φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για περισσότερους από 15.000 κατοίκους της περιοχής.

Υποδομές και υπηρεσίες για όλες τις ανάγκες

Το νέο Κέντρο, με συνολική έκταση 2.925 τ.μ., εντάσσεται στο παγκύπριο δίκτυο των 37 Κέντρων Υγείας του ΟΚΥπΥ, όπου εργάζονται πάνω από 80 προσωπικοί ιατροί. Η λειτουργία του αναμένεται να μειώσει τον χρόνο μετακίνησης των κατοίκων του Ακακίου και των 15 κοινοτήτων της δυτικής Λευκωσίας, προσφέροντας εύκολη πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες.

Στις εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται:

Ιατρεία προσωπικών ιατρών και ιατρείο ειδικοτήτων γενικής χειρουργικής

Εργαστήριο καρδιολογίας και χειρουργείο μικρών επεμβάσεων

Υπηρεσίες ψυχικής υγείας, νοσηλευτικές υπηρεσίες και κοινοτική νοσηλευτική

Χώρος μητρικού θηλασμού, αιμοληψίας και βραχείας νοσηλείας

Παράλληλα, τις επόμενες ημέρες θα λειτουργήσει στον εξωτερικό χώρο παιδότοπος, ενώ σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες έχει ήδη εξασφαλιστεί νέα στάση λεωφορείου για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων χρησιμοποιούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Χρηματοδότηση και δωρεά

Η κατασκευή του έργου έγινε στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενώ οι τεχνικές μελέτες και η επίβλεψη των οικοδομικών εργασιών καλύφθηκαν μέσω δωρεάς ύψους περίπου €200.000 από τον επιχειρηματία κ. Ανδρέα Χατζηγιάννη.

Με το νέο Κέντρο Υγείας Ακακίου, ο ΟΚΥπΥ συνεχίζει την υλοποίηση του στρατηγικού του σχεδίου για αναβάθμιση των υποδομών και των υπηρεσιών υγείας. Στόχος, όπως υπογραμμίζεται, είναι η ενίσχυση της πρόληψης, η διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών και η καθημερινή βελτίωση της εμπειρίας του ασθενή σε ολόκληρη την Κύπρο.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Κέντρα Υγείας του ΟΚΥπΥ είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Οργανισμού: Κέντρο Υγείας Ακακίου.