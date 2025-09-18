Μια παιδίατρος για πέραν των 400 ασθενών: «Μας δυσκολεύει να βρούμε ειδικό η αναγνώριση της παιδορευματολογίας» λέει o Υπ. Υγείας

Στην Κύπρο, 443 παιδιά με ρευματικές παθήσεις έχουν πρόσβαση σε μόλις έναν γιατρό, στην Παιδορευματολογική Κλινική του Μακαρείου Νοσοκομείου. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι εκατοντάδες μικροί ασθενείς πρέπει να ταξιδεύουν από τη μία επαρχία στην άλλη, χάνουν ώρες από το σχολείο τους και προσαρμόζονται στις ώρες των δημόσιων νοσηλευτηρίων για να λάβουν την απαραίτητη φροντίδα. Το θέμα προέκυψε μέσα από ερώτημα της βουλευτού του ΑΚΕΛ Μαρίνας Νικολάου, προς τον υπουργό Υγείας, Μιχάλη Δαμιανό, με τον υπουργό να σημειώνει ότι έγιναν προσπάθειες για να βρεθεί και άλλος γιατρός, πέραν της παιδιάτρου, με ειδικό ενδιαφέρον στην Παιδορευματολογία που εργοδοτείται στο Μακάρειο Νοσοκομείο αλλά αυτές δεν ευδοκίμησαν. Στην απάντησή του, ο κ. Δαμιανός υποστηρίζει πως το γεγονός αυτό ενδέχεται να συμβάλλει στο ότι η Παιδορευματολογία δεν αναγνωρίζεται ως εξειδίκευση από το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου, με αποτέλεσμα οι γιατροί με σχετική κατάρτιση να εντάσσονται στο ΓεΣΥ είτε ως παιδίατροι είτε ως ρευματολόγοι.

Μια παιδίατρος και μια συνεργάτιδα

Μιλώντας για τις υπηρεσίες που λαμβάνουν παιδιά με ρευματοπάθειες στην Κύπρο, ο υπουργός Υγείας ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η κλινική στο Μακάρειο Νοσοκομείο παρέχει κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο σε παιδιά με ύποπτη ρευματοπάθεια μέχρι να επιβεβαιωθεί ή να αποκλειστεί η διάγνωση. Δέχεται παραπομπές από όλα τα νοσοκομεία της χώρας αλλά και από ιδιώτες παιδίατρους, ρευματολόγους, οφθαλμίατρους και ορθοπεδικούς. Τα παιδιά έχουν πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις και θεραπείες. Για τη Νεανική Ιδιοπαθή Αρθρίτιδα αποζημιώνονται μέσω ΓεΣΥ σύγχρονα βιολογικά φάρμακα, όπως Adalimumab, Etanercept, Golimumab, Tocilizumab και Anakinra, ενώ για άλλες ρευματικές παθήσεις χορηγείται μεθοτρεξάτη. Η αντιμετώπιση γίνεται βάσει διεθνών πρωτοκόλλων και με συνεχή παρακολούθηση. Πέραν της παιδιάτρου με ειδικό ενδιαφέρον στην Παιδορευματολογία, η κλινική, κατά τον υπουργό, συνεργάζεται με πανεπιστημιακή καθηγήτρια από τη Θεσσαλονίκη, η οποία επισκέπτεται την Κύπρο δύο φορές τον χρόνο για να συνδράμει στη διαχείριση δύσκολων περιστατικών.

Με αγορά υπηρεσιών

Δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολούν τον δημόσιο διάλογο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με ρευματοπάθειες στη χώρα μας, κυρίως σε ό,τι αφορά την έλλειψη γιατρών. Εξάλλου, υπενθυμίζεται ότι η μοναδική παιδίατρος που στελεχώνει αυτή την στιγμή την κλινική στο Μακάρειο Νοσοκομείο αφυπηρέτησε τον Απρίλιο του 2024, με τον ΟΚΥπΥ να αναγκάζεται κάποιους μήνες αργότερα, αφού δεν βρήκε άλλον ειδικό, να προβεί σε αγορά υπηρεσιών από τη συγκεκριμένη γιατρό. Σε αντίθεση με την Κύπρο, όπου η Παιδορευματολογία δεν αναγνωρίζεται ως εξειδίκευση, σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ειδικότητα είναι επίσημα αναγνωρισμένη. Χώρες όπως η Γερμανία, η Ολλανδία, η Ιταλία, η Γαλλία, η Αυστρία, η Σουηδία και η Φινλανδία διαθέτουν εξειδικευμένους παιδορευματολόγους και αντίστοιχες κλινικές, ενώ και η Ελλάδα παρέχει δυνατότητα επίσημης εξειδίκευσης σε επίπεδο παιδιατρικής και λειτουργεί κλινικές Παιδορευματολογίας σε μεγάλα νοσοκομεία.