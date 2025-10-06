Together Forever Foundation. Ένα Ίδρυμα που δίνει ελπίδα σε παιδιά με σπάνιες νευρολογικές παθήσεις του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού

Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με υγεία, να χαμογελά και να ονειρεύεται. Κι όμως, υπάρχουν στιγμές που μια απρόσμενη διάγνωση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η καθημερινότητα μιας οικογένειας μετατρέπεται σε αγώνα με τον χρόνο, γεμάτο φόβο, αβεβαιότητα και ερωτήματα χωρίς απαντήσεις. Για τα παιδιά που βρίσκονται αντιμέτωπα με σπάνιες νευρολογικές παθήσεις του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού, η αναζήτηση θεραπείας είναι ένα δύσκολο, επίπονο και συχνά απρόσιτο ταξίδι.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, το Together Forever Foundation γίνεται φως και στήριγμα. Με έδρα τη Λεμεσό, το φιλανθρωπικό, μη κερδοσκοπικό Ίδρυμα αφιερώνει εδώ και σχεδόν δέκα χρόνια το έργο του στην υποστήριξη παιδιών και οικογενειών που δοκιμάζονται. Κάθε δωρεά μετατρέπεται σε χειροπιαστή πράξη ζωής: σε θεραπείες, χειρουργικές επεμβάσεις και εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα, που δίνει τη δυνατότητα σε παιδιά να ταξιδέψουν σε κορυφαία ιατρικά κέντρα του εξωτερικού, στην Ευρώπη, το Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλο τον κόσμο.

Το Together Forever Foundation δεν ήταν μια τυχαία πρωτοβουλία. Ιδρύθηκε το 2016 ύστερα από μια προσωπική εμπειρία που σημάδεψε τον ιδρυτή του, Sergey Stopnevich. Όταν η κόρη του χρειάστηκε να υποβληθεί σε νευροχειρουργική επέμβαση σε εξειδικευμένο κέντρο του εξωτερικού, έζησε τον φόβο, την αγωνία και την αβεβαιότητα, αλλά γνώρισε και τη δύναμη της επιστήμης που χάρισε στο παιδί του μια δεύτερη ευκαιρία. Τότε συνειδητοποίησε ότι για πολλές οικογένειες η πρόσβαση σε τέτοιες θεραπείες δεν είναι δεδομένη. Έκτοτε, ο Sergey Stopnevich στηρίζει ενεργά το Ίδρυμα σε κάθε του βήμα, όχι μόνο ως ιδρυτής αλλά και ως κύριος ευεργέτης, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πορεία και την εξέλιξή του.

Η προσφορά όμως δεν περιορίζεται μόνο στον ίδιο. Το Ίδρυμα έχει έντονα οικογενειακό χαρακτήρα, με τη σύζυγό του, Anastasia Stopnevich, να συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητές του, ενώ τα μεγαλύτερα παιδιά τους, Artem και Ksenia Stopnevich, συμβάλλουν πλέον ως ενήλικες ουσιαστικά στις δράσεις και στην καθημερινή λειτουργία του.

Από το 2016 μέχρι σήμερα, το Together Forever Foundation έχει αφήσει ένα αποτύπωμα προσφοράς που μετριέται σε πράξεις και αποτελέσματα. Περισσότερα από €2 εκατομμύρια έχουν διατεθεί αποκλειστικά για την ιατρική φροντίδα παιδιών με σπάνιες νευρολογικές παθήσεις. Το Ίδρυμα έχει βοηθήσει δεκάδες οικογένειες να αποκτήσουν πρόσβαση στη σωστή ιατρική φροντίδα. Χάρη σε αυτή τη στήριξη, 123 παιδιά είχαν τη δυνατότητα να λάβουν θεραπείες που διαφορετικά θα ήταν απρόσιτες: πραγματοποιήθηκαν 60 χειρουργικές επεμβάσεις σε εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού, υλοποιήθηκαν 41 προγράμματα αποκατάστασης και έγιναν 22 εξειδικευμένες εξετάσεις, ενώ προσφέρθηκαν και διαδικτυακές ιατρικές συμβουλές από κορυφαίους ειδικούς. Πίσω από κάθε αριθμό κρύβεται και η ιστορία ενός παιδιού που μπόρεσε να συνεχίσει το σχολείο, να επιστρέψει στην καθημερινότητά του και να χαμογελάσει ξανά.

Ο ιδρυτής Sergey Stopnevich

Η αποστολή του Ιδρύματος είναι ξεκάθαρη: έγκαιρη πρόσβαση στον σωστό ειδικό, γιατί η έγκαιρη θεραπεία σώζει ζωές. Και το όραμά του, ένας κόσμος πιο δίκαιος, όπου κάθε παιδί θα έχει την ευκαιρία να θεραπευθεί, ανεξάρτητα από τον τόπο ή την οικονομική κατάσταση της οικογένειάς του. Γιατί, όπως υπενθυμίζει το ίδιο το Ίδρυμα, «κάθε παιδί έχει ένα όνομα, μια ιστορία και ένα μέλλον που αξίζει να παλέψουμε γι’ αυτό».

Σήμερα, σχεδόν δέκα χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Together Forever Foundation συνεχίζει να γράφει ιστορίες ελπίδας. Κάθε παιδί που θεραπεύεται και κάθε οικογένεια που βρίσκει στήριγμα στον αγώνα της, αποδεικνύουν ότι η αλληλεγγύη μπορεί να μεταμορφώσει την πιο δύσκολη διαδρομή σε μια νέα αρχή. Το Ίδρυμα δεν υπόσχεται θαύματα. Προσφέρει όμως κάτι ανεκτίμητο. Την ευκαιρία για μια καλύτερη ζωή!

Web: www.together-forever.fund

Email: info@together-forever.fund