Καμπανάκι Ελεγκτικής για ΓΝ Λάρνακας: Γιατροί πληρώνονται για εφημερίες χωρίς να εμφανιστούν στο ΤΑΕΠ

Σοβαρές διαπιστώσεις για τη λειτουργία του Τμήματος Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας περιλαμβάνει η νέα Ειδική Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, με την Υπηρεσία να καλεί τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) όπως λάβει, «δραστικότερα μέτρα» για να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία και η ασφάλεια των ασθενών.

Κεντρικό εύρημα της έκθεσης είναι η απουσία εφημερευόντων ειδικών ιατρών από το Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ). Κατά τον έλεγχο της ΕΥ, διαπιστώθηκε ότι στις πλείστες των περιπτώσεων οι εφημερεύοντες ειδικοί γιατροί δεν παρουσιάστηκαν στο ΤΑΕΠ, ακόμη και όταν κρίθηκε αναγκαία η εισαγωγή ασθενών.

Την ευθύνη της εξέτασης και φροντίδας των περιστατικών ανέλαβαν ειδικευόμενοι ιατροί, γεγονός που, όπως σημειώνεται, εγείρει ζητήματα ασφάλειας ασθενών και εκπαίδευσης νέων γιατρών. Παρόλα αυτά, οι εφημερεύοντες ειδικοί έλαβαν πλήρη επιδόματα εφημερίας, τα οποία κυμαίνονταν από €450 έως €850 ανά εφημερία, ανάλογα με την ημέρα και την κλίμακα μισθοδοσίας.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση της ΕΥ «η πρακτική αυτή έχει παγιωθεί χωρίς να υπάρχει σαφής διαδικασία που να εξασφαλίζει τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών». Επιπλέον, υπενθυμίζεταιότι υφίσταται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΚΥπΥ για μη καταβολή επιδόματος εφημερίας σε περιπτώσεις μη προσέλευσης ή καθυστέρησης των εφημερευόντων ιατρών, η οποία όμως δεν εφαρμόζεται λόγω αντίδρασης των συντεχνιών.

Κενά και παρατυπίες στην κλινική τεκμηρίωση

Ο δειγματοληπτικός έλεγχος της Υπηρεσίας αποκάλυψε ακόμη πολλαπλές ελλείψεις και παρατυπίες στη συμπλήρωση των εντύπων του ΤΑΕΠ. Εντοπίστηκαν απουσίες υπογραφών, χρονοσήμανσης και κλινικής τεκμηρίωσης, γεγονός που δυσχεραίνει την ιχνηλασιμότητα και εγείρει ερωτήματα για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία υπογραμμίζει ότι η ορθή καταγραφή κάθε ιατρικής πράξης είναι απαραίτητη τόσο για τη διαφάνεια όσο και για την ασφάλεια των ασθενών, καθώς και για τη σωστή ενημέρωση των ιατρικών φακέλων.

Απώλειες εσόδων και ελλιπής παρακολούθηση

Η έκθεση αποκαλύπτει επίσης απώλεια εσόδων ύψους €67.681 για το έτος 2023, καθώς δεν υποβλήθηκαν στον ΟΑΥ 5.116 απαιτήσεις για εξωνοσοκομειακή περίθαλψη.

Πέραν των οικονομικών επιπτώσεων, η αδυναμία αυτή συνεπάγεται ελλιπή ενημέρωση των ιατρικών φακέλων στο σύστημα του ΓεΣΥ, με πιθανές συνέπειες για την ασφάλεια των ασθενών.

Πως απαντά ο ΟΚΥπΥ

Ο ΟΚΥπΥ, απαντώντας στα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, αναγνώρισε ότι αρκετές από τις διαπιστώσεις είναι βάσιμες και ανέφερε πως ήδη λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα. Ειδικότερα, σημείωσε ότι προγραμματίζεται θεσμοθέτηση τακτικού ελέγχου των εντύπων του ΤΑΕΠ μέσω ορισμού υπεύθυνου λειτουργού, ενώ για το θέμα των εφημεριών εξήγησε πως η απόφαση για αποκοπή της πληρωμής σε περιπτώσεις μη έγκαιρης προσέλευσης δεν εφαρμόζεται λόγω αντίδρασης των συντεχνιών των ιατρών.

Βρείτε ΕΔΩ ολόκληρη την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.