ΠΙΣ: Σοβαρά ερωτήματα για τη νομιμότητα των ελέγχων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας σε ΤΑΕΠ

Ζήτημα αναφορικά με την τήρηση του ιατρικού απορρήτου κατά τη διαδικασία που ακολούθησε η Ελεγκτική Υπηρεσία κατά την εξασφάλιση στοιχείων από φακέλους ασθενών σε Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) θέτει Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ) σε ανακοίνωσή του.

Ο ΠΙΣ σημειώνει ότι παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τα ευρήματα που δημοσιοποιήθηκαν από την Ελεγκτική Υπηρεσία αναφορικά με ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στα ΤΑΕΠ των Γενικών Νοσοκομείων Λευκωσίας και Λεμεσού. Επισημαίνει, δε, ότι, «σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, κατά τη διάρκεια των εν λόγω ελέγχων, φέρεται να ζητήθηκαν από γιατρούς στοιχεία από ιατρικούς φακέλους ασθενών και διευκρινίσεις για περιστατικά εν ώρα εφημερίας».

«Εάν τα γεγονότα αυτά ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, εγείρονται σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη νομιμότητα των ενεργειών, τη διαδικασία συλλογής των δεδομένων και την τήρηση των κανόνων ιατρικού απορρήτου και επαγγελματικής δεοντολογίας», προσθέτει.

Υπογραμμίζει «ότι οι έλεγχοι είναι και αναγκαίοι και θεμιτοί, εφόσον αυτοί διεξάγονται εντός του καθορισμένου νομικού πλαισίου, με σεβασμό στην αποστολή των επαγγελματιών υγείας και χωρίς παρεμπόδιση της παροχής επείγουσας ιατρικής φροντίδας, ιδιαίτερα στα ΤΑΕΠ όπου οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα απαιτητικές» και καταλήγει ότι «αναμένει σαφείς απαντήσεις για το κατά πόσο τα στοιχεία που εξασφαλίστηκαν κατά τον έλεγχο, εξασφαλίστηκαν στα πλαίσια της νομιμότητας».

ΚΥΠΕ