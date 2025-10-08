Υπουργικό: Ενέκρινε νέο συγχρηματοδοτούμενο έργο για άτομα με αναπηρίες - Ύψους 10 εκατ. ευρώ

Την έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο νέου συγχρηματοδοτούμενου έργου, κόστους 10 εκατομμυρίων ευρώ, με τίτλο «Νέο Δίκτυο Υπηρεσιών Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες», ανακοίνωσε την Τετάρτη, σε δηλώσεις της μετά το τέλος της συνεδρίας του σώματος, η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, Μαριλένα Ευαγγέλου.

Αναφερόμενη στο νέο έργο με τίτλο «Νέο Δίκτυο Υπηρεσιών Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες» είπε πως αυτό θα συμβάλει σημαντικά στην αναβάθμιση των υπηρεσιών για την ενδυνάμωση και υποστήριξη των ατόμων με αναπηρίες και εντάσσεται στη μεγάλη μεταρρύθμιση που προωθείται για τα άτομα με αναπηρίες.

Συγκεκριμένα, η Υφυπουργός ανέφερε ότι αποφασίστηκε όπως εγκριθεί η εισαγωγή και επέκταση συνολικά 8 υπηρεσιών: σύμβουλοι υποστήριξης λήψεως αποφάσεων, εκπαιδευτές ατόμων με αναπηρία, προσωπικοί βοηθοί εργασίας, επαγγελματίες εργασιακής ενσωμάτωσης, κοινωνικοί συνοδοί, διερμηνείς κυπριακής νοηματικής γλώσσας, πάροχοι προγραμμάτων υπηρεσιών υποστηριζόμενης διαβίωσης και ψυχολόγοι έγκαιρης οικογενειακής στήριξης.

Πρόσθεσε ότι κάποιες από τις υπηρεσίες αυτές και συγκεκριμένα οι σύμβουλοι υποστήριξης λήψεως αποφάσεων, οι εκπαιδευτές ατόμων με αναπηρία, οι προσωπικοί βοηθοί εργασίας και οι ψυχολόγοι έγκαιρης οικογενειακής στήριξης, πρώτη φορά εντάσσονται ως υπηρεσίες στην Κύπρο.

Αναλυτικότερα, ανέφερε ότι οι σύμβουλοι υποστήριξης λήψεως αποφάσεων, μεταξύ άλλων, θα υποστηρίζουν το άτομο με αναπηρία να εξασφαλίσει τις απαραίτητες πληροφορίες για αποφάσεις που αυτό θα λάβει, θα παρακολουθεί και θα υποστηρίζει το άτομο στην υλοποίηση της κάθε απόφασής του.

Είπε επίσης ότι οι εκπαιδευτές ατόμων με αναπηρία, μεταξύ άλλων, θα προβαίνουν σε διάγνωση αναγκών, κοινωνικών δεξιοτήτων και εξεύρεση της κατάλληλης κατάρτισης και ενδιαφέροντος των ατόμων που εξυπηρετούν, ενώ οι προσωπικοί βοηθοί εργασίας, μεταξύ άλλων, θα έχουν την ευθύνη να μεταφέρουν και να συνοδεύουν το άτομο με αναπηρία προς και από την εργασία του καθώς και όπου χρειαστεί στη διάρκεια της εργασίας του για την εκτέλεση των εργασιακών του καθηκόντων.

Αντίστοιχα, οι επαγγελματίες εργασιακής ενσωμάτωσης, μεταξύ άλλων, θα καταρτίζουν πλάνο επαγγελματικής αποκατάστασης του ατόμου, θα τον βοηθούν να κατακτήσει βιογραφικό και να διαμορφώνουν τις εύλογες προσαρμογές των χώρων εργασίας, ενώ οι κοινωνικοί συνοδοί, μεταξύ άλλων, είναι υπεύθυνοι να μεταφέρουν, να συνοδεύουν και να υποστηρίζουν το άτομο με αναπηρία στη διεκπεραίωση εργασιών σε διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες, υπηρεσίες υγείας, κοινωνικές υπηρεσίες, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, πολιτιστικές δραστηριότητες, δραστηριότητες αναψυχής και άλλες, καθώς και να υποστηρίζουν τα εξυπηρετούμενα άτομα στην άσκηση της επικοινωνίας, την επαφή με τα άλλα άτομα, με φορείς, με οργανισμούς και άλλο.

Επιπλέον, εξήγησε ότι οι διερμηνείς Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας παρέχουν διερμηνεία και υποστήριξη στην επικοινωνία στα άτομα που επικοινωνούν με τη γλώσσα αυτή, οι πάροχοι προγράμματος υπηρεσιών σε κατοικία υποστηριζόμενης διαβίωσης παρέχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες, που στοχεύουν στην υποστήριξη των εξυπηρετουμένων για ανεξάρτητη διαβίωση μέσα στον χώρο διαβίωσης τους και αποφυγή της ιδρυματοποίησης και του κοινωνικού τους αποκλεισμού, ενώ οι ψυχολόγοι έγκαιρης οικογενειακής στήριξης παρέχουν εκπαίδευση και συμβουλευτικές υπηρεσίες στους γονείς και άλλα μέλη της οικογένειας παιδιού προσχολικής ηλικία που αντιμετωπίζει μια μορφή αναπηρίας.

Συμπλήρωσε ότι η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών συμβούλων υποστήριξης λήψεως αποφάσεων σε όλη την Κύπρο, προσθέτοντας ότι θα προσληφθούν σταδιακά 80 σύμβουλοι για υποστήριξη περίπου 4.000 ενήλικων ατόμων με αναπηρία, με έμφαση σε άτομα με νοητική ή ψυχική αναπηρία, ενώ παράλληλα, αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία θα παρέχουν κοινωνική υποστήριξη, προσωπική βοήθεια, εκπαίδευση και υπηρεσίες επαγγελματικής ένταξης, ενισχύοντας έτσι την ανεξάρτητη διαβίωση και συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, που τιτλοφορείται «Νέο Δίκτυο Υπηρεσιών Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες», ανέρχεται σε 10 εκατομμύρια ευρώ και πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο, σημείωσε.

«Η σημερινή απόφαση για την εισαγωγή και την επέκταση υπηρεσιών προς άτομα με αναπηρίες αποτελεί μέρος της ευρύτερης αυτής μεταρρύθμισης. Ο νόμος για την αναπηρία είναι μια μεγάλη μεταρρύθμιση», τόνισε η Υφυπουργός.

Υπενθύμισε ότι αποτελεί ένα αίτημα πολλών ετών, διότι πέραν από κάποια επιδόματα για παραπληγικούς, για τετραπληγικούς και για τυφλούς, που δεν διασυνδέονται με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, όλα τα υπόλοιπα διασυνδέονται με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και πριν από αυτό με το δημόσιο βοήθημα, δηλαδή με εισοδηματικά κριτήρια κάποιου που είναι άτομο με αναπηρία και της οικογένειάς τους.

Πρόσθεσε ότι ο νέος νόμος, ο οποίος προωθείται, μεταξύ άλλων θα αποσυνδέει το αναπηρικό επίδομα από το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.

«Δηλαδή στη χώρα μας ήταν από πριν το 2013 συνδεδεμένο το αναπηρικό επίδομα με το δημόσιο βοήθημα, δηλαδή με εισοδηματικά κριτήρια, και για πρώτη φορά δεν θα είναι. Είναι μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση στα θέματα αναπηρίας και η Κυβέρνηση το αναγνώρισε, είδε το κενό αυτόν ότι πράγματι υπάρχει, ότι δεν έχει καλυφθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια και προχωρά να το καλύψει», επεσήμανε.

Σημείωσε ότι ο προϋπολογισμός του 2026 περιλαμβάνει ένα κονδύλι ύψους 26 εκατομμυρίων ευρώ, προσθέτοντας ότι δεν σταματά το 2026, αλλά έχει προγραμματισμό στο πλαίσιο του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου, το οποίο αγγίζει συνολικά μέχρι το 2028 πέραν των 100 εκατομμυρίων, συγκεκριμένα 106 εκατομμύρια μέχρι το 2028, ενώ μόλις σήμερα ανακοινώθηκαν πολύ σημαντικές υπηρεσίες προς τα άτομα με αναπηρίες κόστους άλλων 10 εκατομμυρίων ευρώ.

Πρόσθεσε ότι αμέσως μετά την έγκριση του προϋπολογισμού από το Υπουργικό Συμβούλιο την περασμένη εβδομάδα επικοινώνησε με την Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ), αλλά και με τον Πρόεδρο της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου (ΟΠΑΚ), για να ολοκληρωθεί η διαδικασία σε σχέση με τον νόμο για την αναπηρία.

Πρόσθεσε ότι η όλη αυτή η διαδικασία ξεκίνησε σε διαβούλευση και μαζί με τη συνεργασία του θεσμοθετημένου εταίρου του κράτους για θέματα αναπηρίας, την ΚΥΣΟΑ, με την εμπλοκή της στη νομοπαρασκευαστική διαδικασία, την ετοιμασία προσχεδίου νομοσχεδίου, το οποίο είναι στο τελικό στάδιο της διαβούλευσης, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και να ακολουθηθεί ό,τι πρέπει να ακολουθηθεί για να καταλήξει στην Βουλή.

«Να εντάξουμε κάτω από έναν νόμο όλες τις παροχές και υπηρεσίες για τα άτομα με αναπηρία, να αποσυνδέσουμε τα αναπηρικά επιδόματα από το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα», ανέφερε.

(ΚΥΠΕ