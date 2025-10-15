Παγκόσμια Ημέρα Πλυσίματος Χεριών: Τα καθαρά χέρια αποτελούν θεμελιώδη άμυνα κατά της εξάπλωσης λοιμώξεων και ασθενειών

Η 15η Οκτωβρίου έχει οριστεί από το 2008 ως η Παγκόσμια Ημέρα Πλυσίματος Χεριών και αποτελεί μία πρωτοβουλία της παγκόσμιας σύμπραξης φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (Global Handwashing Partnership) για την αύξηση της ευαισθητοποίησης και κατανόησης της σημασίας του πλυσίματος των χεριών με σαπούνι και νερό, ως του πιο απλού και οικονομικού τρόπου για την πρόληψη των ασθενειών και την προστασία της ζωής.

Σύμφωνα με το Κέντρο Κλινικής Επιδημιολογίας και Έκβασης Νοσημάτων (CLEO), όταν τα χέρια μας είναι μολυσμένα με παθογόνους μικροοργανισμούς, αυτοί μπορούν να μεταδοθούν από άτομο σε άτομο. Τα καθαρά χέρια αποτελούν θεμελιώδη άμυνα κατά της εξάπλωσης λοιμώξεων και ασθενειών, όχι μόνο σε χώρους υγειονομικής περίθαλψης αλλά και σε σχολεία, χώρους εργασίας, επιχειρήσεις, δημόσιους χώρους και σπίτια.

Με το σωστό πλύσιμο των χεριών μπορούν να προληφθούν οι περισσότερες νοσοκομειακές λοιμώξεις, οι οποίες οδηγούν σε παρατεταμένες νοσηλείες και μερικές φορές στον θάνατο.

Το σωστό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι συμβάλλει όχι μόνο σε θετικά αποτελέσματα για την υγεία αλλά και ευρύτερα στην ευημερία.

Η καλή υγιεινή των χεριών, μέσω του πλυσίματος με σαπούνι και/ή της χρήσης αλκοολούχου αντισηπτικού, μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της μετάδοσης σειράς ασθενειών, ενώ προσφέρει και πολλαπλά οφέλη πέρα από την υγεία, όπως η μείωση των απουσιών από το σχολείο και την εργασία, η ευημερία και η βελτίωση της παραγωγικότητας.

Το πλύσιμο των χεριών με σαπούνι:

- Μπορεί να μειώσει τις διαρροϊκές ασθένειες κατά 30%.

- Μπορεί να μειώσει τις οξείες αναπνευστικές λοιμώξεις έως και 20%.

- Παίζει σημαντικό ρόλο στη μείωση της μετάδοσης παθογόνων που σχετίζονται με επιδημίες, όπως η χολέρα, ο ιός Έμπολα, το SARS, η ηπατίτιδα Ε, η COVID-19 και η ευλογιά των πιθήκων.

Η υγιεινή των χεριών:

- Προστατεύει από τις λοιμώξεις που σχετίζονται με την υγειονομική περίθαλψη.

- Συμβάλλει στη μείωση της εξάπλωσης της μικροβιακής αντοχής.

- Μπορεί να συμβάλει στη μείωση μεταδοτικών ασθενειών που πλήττουν κυρίως πληθυσμούς σε αναπτυσσόμενες χώρες (Παραμελημένα Τροπικά Νοσήματα - ΠΤΝ).

Το Κέντρο Κλινικής Επιδημιολογίας και Έκβασης Νοσημάτων, με αφορμή τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα Πλυσίματος Χεριών, θυμίζει ότι το σωστό πλύσιμο των χεριών είναι σημαντικό εργαλείο και για τους επαγγελματίες υγείας για τον περιορισμό των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.

Το σωστό πλύσιμο των χεριών την κατάλληλη στιγμή συμβάλλει ουσιαστικά στην πρόληψη απειλητικών για τη ζωή λοιμώξεων και τον περιορισμό της μικροβιακής αντοχής. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), η κατάλληλη υγιεινή των χεριών μπορεί να μειώσει τις λοιμώξεις του γαστρεντερολογικού συστήματος κατά 30% και τις λοιμώξεις του αναπνευστικού κατά 20% (WHO).

Το CLEO συμμετέχει ενεργά στην εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας αλλά και της κοινότητας για το σωστό πλύσιμο των χεριών και τη χρήση αντισηπτικών διαλυμάτων, για την πρόληψη των λοιμώξεων και την προστασία της ζωής ασθενών, επαγγελματιών υγείας και πολιτών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ