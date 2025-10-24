Αυξημένη κατά €101,2 εκ. η χρηματοδότηση ΓεΣΥ στον προϋπολογισμό Υπ.Υγείας για 2026

Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Υγείας για το 2026, με συνολικές δαπάνες ύψους €1,51 δισεκατομμυρίων και έσοδα €333 εκατομμυρίων, σηματοδοτεί μια σημαντική επένδυση στη βιωσιμότητα και αναβάθμιση του συστήματος υγείας, δήλωσε ο αρμόδιος Υπουργός, Μιχάλης Δαμιανός, ο οποίος σημείωσε ότι η μεγαλύτερη αύξηση το 2026, αφορά στη Γενική Κυβερνητική Συνεισφορά του Κράτους προς το ΓεΣΥ, η οποία ανέρχεται σε €870 εκατομμύρια, δηλαδή κατά €101,2 εκατομμύρια αυξημένη, σε σύγκριση με το 2025 (€768,8 εκατ.), ως επακόλουθο του θετικού ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας.

Παρουσιάζοντας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου του, ενώπιον των μελών της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής, ο Υπουργός Υγείας, Μιχάλης Δαμιανός, τόνισε ότι «ο προϋπολογισμός αποτυπώνει τη δέσμευση για ένα σύγχρονο, βιώσιμο και ανθρωποκεντρικό σύστημα υγείας», σημειώνοντας πως στόχος του Υπουργείου του είναι η ενίσχυση των δημόσιων νοσηλευτηρίων, η πρόληψη, η καινοτομία και η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού.

Σύμφωνα με τον Μιχάλη Δαμιανό, τα αναπτυξιακά έργα για το 2026 φτάνουν τα €64,5 εκατ., καλύπτοντας μεταξύ άλλων την ανέγερση του νέου κτηρίου για το Γενικό Χημείο του Κράτους, την αγορά ιατρικού εξοπλισμού και λογισμικών προγραμμάτων, καθώς και δράσεις του Σχεδίου Ανάκαμψης.

Αναφερόμενος στις συνολικές δαπάνες του Υπουργείου, είπε πως ανέρχονται σε €1,51 δισεκατομμύρια, εκ των οποίων €1,5 δις αφορούν τις τακτικές δαπάνες και €9,76 εκατομμύρια τις αναπτυξιακές δαπάνες, για να προσθέσει πως οι αναπτυξιακές δαπάνες καλύπτουν δράσεις του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, την ανέγερση του νέου κτηρίου του Γενικού Χημείου του Κράτους, καθώς και την αγορά ιατρικού, μηχανογραφικού και άλλου εξοπλισμού και λογισμικών προγραμμάτων.

Παράλληλα, σημείωσε ότι τα συνολικά έσοδα του προϋπολογισμού υπολογίζονται στα €333 εκατομμύρια, εκ των οποίων τα €297 εκατ. (89,2%) προέρχονται από την αντιμισθία του προσωπικού που βρίσκεται αποσπασμένο στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ).

Όπως ανέφερε, ο κ. Δαμιανός ο σχεδιασμός για την τριετία 2025-2027 περιλαμβάνει φιλόδοξους στόχους όπως την ενίσχυση της πρόληψης και της δημόσιας υγείας, την προσθήκη νέων προληπτικών προγραμμάτων, την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στα δημόσια νοσηλευτήρια και την ενίσχυση και αυτονόμηση του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ).

Υπογράμμισε ότι μέσα από σημαντικές μεταρρυθμίσεις, όπως η ίδρυση του Εθνικού Κέντρου Κλινικής Τεκμηρίωσης, του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου και της Εθνικής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων, τίθενται οι βάσεις για ένα πιο αποτελεσματικό, αξιόπιστο και καινοτόμο σύστημα υγείας.

«Με προτεραιότητα την πρόληψη, την καινοτομία και τη διαφάνεια, το Υπουργείο Υγείας ενισχύει τη λειτουργία ενός συστήματος που προσφέρει υπηρεσίες ποιοτικές, ασφαλείς και προσβάσιμες για όλους. Μέσα από μια ανθρωποκεντρική στρατηγική, εστιάζει στην αναβάθμιση των υποδομών, την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω στοχευμένης εκπαίδευσης, και την προώθηση πολιτικών που στηρίζουν τον πολίτη και προστατεύουν τη δημόσια υγεία», είπε.

Επιπλέον, ανέφερε ότι «στόχος μας είναι η περαιτέρω ενίσχυση και εξέλιξη του συστήματος υγείας της χώρας μας, ώστε να ανταποκρίνεται με επάρκεια στις ανάγκες της κοινωνίας και να προσφέρει υπηρεσίες αντάξιες των προσδοκιών των πολιτών».

Από τις λίστες αναμονής έως τις στρεβλώσεις και καταχρήσεις εντός ΓεΣΥ

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι βουλευτές έθεσαν στον Υπουργό Υγείας σειρά σημαντικών ζητημάτων που αφορούν τη λειτουργία και τις προοπτικές του συστήματος υγείας.

Μεταξύ άλλων, τέθηκε το ζήτημα της απουσίας ολοκληρωμένου σχεδίου χαρτογράφησης των υγειονομικών αναγκών (capacity planning), η ανάγκη ενίσχυσης της ψυχικής υγείας και των ογκολογικών υπηρεσιών στα δημόσια νοσηλευτήρια, καθώς και η δημιουργία μόνιμων θέσεων προσωπικού αντί της συνεχιζόμενης αγοράς υπηρεσιών.

Επιπλέον, οι βουλευτές αναφέρθηκαν στις στρεβλώσεις και τις καταχρήσεις στο πλαίσιο του ΓεΣΥ, στις αυξημένες λίστες αναμονής για χειρουργεία και ραντεβού με ειδικούς γιατρούς, όπως και στην ανάγκη λήψης μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Παράλληλα, ζητήθηκε επιτάχυνση της ίδρυσης του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου, ρύθμιση της λειτουργίας των ασθενοφόρων, αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων και προώθηση των έργων αναβάθμισης σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας, κυρίως στις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές.

Διάλογος με υψηλούς τόνους για καθυστερήσεις ν/σ

Εξάλλου, έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε ανάμεσα στον Υπουργό Υγείας και τα μέλη της Επιτροπής, για τις καθυστερήσεις στην κατάθεση νομοσχεδίων.

Με παρέμβασή της η Αναπληρώτρια Πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας και βουλευτής του ΔΗΣΥ, Σάβια Ορφανίδου, ζήτησε ενημέρωση για το νομοσχέδιο της κοινοτικής ψυχικής υγείας, με τον Υπουργό να της απαντά: «Ψηφίστε πρώτα αυτά που σας έστειλα και μην ανησυχείτε, θα σας στείλω και άλλα».

Όπως είπε ο κ. Δαμιανός εκκρεμούν ενώπιον της Βουλής νομοσχέδια, όπως το πλαίσιο για τις Πανεπιστημιακές Κλινικές, τα ακτινοδιαγνωστικά κέντρα και την ανακουφιστική φροντίδα.

Από την πλευρά της η κ. Ορφανίδου υποστήριξε ότι η Επιτροπή Υγείας της Βουλής εργάζεται για την ολοκλήρωση όλων των νομοσχεδίων, τονίζοντας ότι «δεν υπήρξε καθυστέρηση» από πλευράς Βουλής.

Αντιδράσεις κομμάτων

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Χαράλαμπος Πάζαρος, είπε ότι η επιβάρυνση των δημόσιων οικονομικών από την χρηματοδότηση των ελλειμμάτων του ΟΚΥπΥ εξακολουθεί να αποτελεί μια πρόκληση, η οποία συνδέεται με την αποτελεσματική εφαρμογή του σχεδίου δράσης που έχει συμφωνήσει ο Οργανισμός με το Υπουργείο Υγείας, για να προσθέσει ότι η οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια τω κρατικών νοσηλευτηρίων είναι επιτακτική ανάγκη και το βασικό θεμέλιο της φιλοσοφίας του ΓεΣΥ που ψήφισαν.

Η βουλευτής του ΑΚΕΛ, Μαρίνα Νικολάου, άσκησε σφοδρή κριτική, λέγοντας πως «τίποτα δεν έχει αλλάξει» και πως η Κυβέρνηση «πορεύεται χωρίς σχέδιο για το μέλλον της δημόσιας υγείας».

Επισήμανε την απουσία της χαρτογράφησης των υγειονομικών αναγκών (capacity planning), τις ελλείψεις προσωπικού, την υποχρηματοδότηση τομέων όπως η ψυχική υγεία και τις καθυστερήσεις στα ογκολογικά τμήματα, ενώ προειδοποίησε ότι η πώληση ιδιωτικών νοσηλευτηρίων σε ξένα επενδυτικά ταμεία «απειλεί τη λειτουργία του ΓεΣΥ με ολιγοπωλιακές τάσεις».

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης, ζήτησε τη δημιουργία Τμήματος Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) για παιδιά στο Νοσοκομείο Πάφου, τονίζοντας την ανάγκη να υπάρξει εξειδικευμένη μονάδα παιδιατρικών επειγόντων, κατά τα πρότυπα των νοσοκομείων Λευκωσίας και Λεμεσού, ώστε να διασφαλιστεί η άμεση και ποιοτική φροντίδα των παιδιών της επαρχίας Πάφου.

Ο βουλευτής της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος, επανέλαβε πως παρά τη διπλάσια δαπάνη στον τομέα της υγείας μετά την εφαρμογή του ΓεΣΥ, παρατηρείται «μείωση της ποιότητας υπηρεσιών και αύξηση των λιστών αναμονής».

Ζήτησε τη λήψη άμεσων μέτρων για διόρθωση των στρεβλώσεων και τη στήριξη του δημόσιου τομέα υγείας, που όπως είπε «πρέπει να αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του συστήματος».

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, χαιρέτισε το όραμα του Υπουργείου, αλλά κατέθεσε σειρά ανησυχιών, ενώ εστίασε στην ανάγκη περιορισμού των καταχρήσεων και των μη αναμενόμενων δαπανών του ΓεΣΥ, στη μείωση των λιστών αναμονής και στην ενίσχυση της πρόληψης.

Επίσης, ζήτησε επίσπευση της ίδρυσης του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου, ρύθμιση της λειτουργίας των ασθενοφόρων και αναβάθμιση των κέντρων υγείας σε Τρόοδος, Ευρύχου και Πεδουλά, ενώ παράλληλα, αναφέρθηκε στο σοβαρό ζήτημα των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, καλώντας το Υπουργείο να εφαρμόσει άμεσα τα σχέδια δράσης που εκκρεμούν.

