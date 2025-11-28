Έντονες αντιρρήσεις ΠΙΣ για πρόταση νόμου περί Φυσικοπαθητικής και Βελονισμού

Έντονη αντίθεση εκφράζει ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ) στην Πρόταση Νόμου «Ο περί Φυσικοπαθητικής και Παραδοσιακού Βελονισμού / Ηλεκτροβελονισμού Νόμος του 2025», η οποία συζητήθηκε την Πέμπτη ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας και σημειώνει τη δυσφορία του καθώς, όπως υποστηρίζει, δεν προσκλήθηκε καν στην εναρκτήρια συνεδρίαση της σχετικής διαδικασίας.

Σε σημερινή ανακοίνωσή του, ο ΠΙΣ υπογραμμίζει ότι η πρόταση νομιμοποιεί και θεσμοθετεί πρακτικές χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση και χωρίς αναγνώριση από τη διεθνή ιατρική κοινότητα, επισημαίνοντας παράλληλα τους σοβαρούς, όπως αναφέρει, κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Σύμφωνα με τον Σύλλογο, οι πρόνοιες της πρότασης βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με την υφιστάμενη νομοθεσία για τα επαγγέλματα υγείας και ειδικότερα με τις διατάξεις του περί Εγγραφής Ιατρών Νόμου, ο οποίος θεωρεί ως τσαρλατανισμό και ποινικά κολάσιμη πράξη την άσκηση ιατρικής από μη ιατρούς.

Ο ΠΙΣ επισημαίνει ότι η πρόταση νόμου δημιουργεί επαγγελματικά μητρώα και απονέμει προστατευμένους τίτλους σε πρακτικές που δεν αναγνωρίζονται επιστημονικά, θεσπίζει Συμβούλια Εγγραφής και επαγγελματικούς συνδέσμους που προσδίδουν θεσμικό κύρος σε πρακτικές χωρίς τεκμηριωμένη βάση, εισάγει στον νόμο όρους όπως «ενεργειακή διάγνωση», «μεσημβρινοί», «ροή ενέργειας», «ιριδολογία», «κβαντική βιοανάδραση» και «βιοενεργειακή ρύθμιση», έννοιες που ο ΠΙΣ χαρακτηρίζει επιστημονικά ατεκμηρίωτες.

Η θεσμοθέτηση τέτοιων πρακτικών συνιστά, σύμφωνα με τον ΠΙΣ, «θεσμική εκτροπή» η οποία υπονομεύει το κύρος της Πολιτείας και δημιουργεί στον πολίτη την εσφαλμένη εντύπωση ότι οι εν λόγω μέθοδοι είναι ισότιμες με την ιατρική επιστήμη.

Ο ΠΙΣ προειδοποιεί ότι η επίσημη αναγνώριση των πρακτικών αυτών μπορεί να οδηγήσει σε υποκατάσταση της αποδεδειγμένης ιατρικής περίθαλψης, δημιουργεί κινδύνους καθυστέρησης στη διάγνωση σοβαρών παθήσεων, ευνοεί την ανεξέλεγκτη διάθεση σκευασμάτων ή συσκευών αμφίβολης ασφάλειας και ενδέχεται να εκθέσει τη Δημοκρατία σε ευθύνη για πλημμελή προστασία της υγείας των πολιτών.

Ο Σύλλογος σημειώνει ότι στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες ο βελονισμός ασκείται αποκλειστικά από ιατρούς ή άλλους επίσημα αναγνωρισμένους επαγγελματίες υγείας, δεν θεσμοθετούνται επαγγέλματα «φυσικοπαθητικής», πρακτικές όπως η ιριδολογία δεν αναγνωρίζονται ως επαγγέλματα υγείας.

Ο ΠΙΣ τονίζει ότι σέβεται το δικαίωμα του πολίτη να επιλέγει συμπληρωματικές πρακτικές, ωστόσο, απορρίπτει τη θεσμοθέτησή τους ως επαγγέλματα υγείας.

Αντιτίθεται ακόμα στη νομιμοποίηση θεωριών που θεωρεί ψευδοεπιστημονικές και υποστηρίζει ότι μόνο η τεκμηριωμένη ιατρική επιστήμη μπορεί να αποτελεί ασφαλή βάση παροχής περίθαλψης.

Καταλήγοντας, ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος προειδοποιεί ότι η παρούσα πρόταση νόμου «δεν προστατεύει τον πολίτη», αλλά αντιθέτως κινδυνεύει να μετατρέψει «τον τσαρλατανισμό σε θεσμικά σφραγισμένο επάγγελμα».

Ο ΠΙΣ καλεί τη Βουλή των Αντιπροσώπων να αποσύρει άμεσα την Πρόταση Νόμου.

