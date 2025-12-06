Botox parties σε σπίτια τώρα και στην Κύπρο

Μια νέα και άκρως επικίνδυνη μόδα φαίνεται να έχει κάνει την εμφάνισή της και στην Κύπρο. Μετά τα διάφορα κέντρα αισθητικής, κομμωτήρια κ.λπ. στα οποία «γιατροί» κάνουν ενέσιμες αισθητικές επεμβάσεις (botox), φαίνεται ότι άρχισαν να διοργανώνονται και στην Κύπρο τα λεγόμενα botox parties. Πρόκειται ουσιαστικά για εκδηλώσεις-συναθροίσεις που διενεργούνται σε σπίτια ή άλλα υποστατικά, στις οποίες συμμετέχουν κυρίως γυναίκες, με «γιατρούς» από το εξωτερικό να διενεργούν επεμβάσεις από botox, μέχρι μεσοθεραπείες και υαλουρονικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», τα πάρτι αυτά διοργανώνονται σε σπίτια και άλλα μη αδειοδοτημένα υποστατικά, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, με τη συμμετοχή γυναικών ηλικίας από 18 έως και άνω των 60 ετών. Σε αυτές τις συναντήσεις, άτομα που παρουσιάζονται ως «γιατροί από το εξωτερικό» πραγματοποιούν ενέσιμες αισθητικές πράξεις, όπως botox, υαλουρονικό και μεσοθεραπείες, σε τιμές σημαντικά χαμηλότερες από εκείνες ιδιωτικών ιατρικών κλινικών.

Σοβαρές επιπλοκές

Ωστόσο, γυναίκες που συμμετείχαν σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις κατέληξαν να αντιμετωπίσουν σοβαρές επιπλοκές. Στη φωτογραφία, που εξασφάλισε ο «Π», διακρίνεται περιστατικό νεαρής γυναίκας, η οποία μετά από εφαρμογή υαλουρονικού παρουσίασε εκτεταμένο πρήξιμο, αιμορραγία και έντονο μελάνιασμα στα χείλη. Τα συμπτώματα αυτά, σύμφωνα με ειδικούς, αποτελούν ένδειξη κακής τεχνικής ή χρήσης αμφιβόλου ποιότητας υλικού, ενώ ενδέχεται να υποδεικνύουν αγγειακό τραυματισμό, κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε νέκρωση ιστού εάν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα από εξειδικευμένο γιατρό. Το πιο ανησυχητικό στοιχείο, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις τέτοια «συνεργεία ομορφιάς» εξαφανίζονται λίγες ώρες μετά τις επεμβάσεις, αφήνοντας τις γυναίκες χωρίς καμία δυνατότητα επικοινωνίας, διάγνωσης ή αντιμετώπισης πιθανών επιπλοκών. Κάποιες χρειάστηκε να απευθυνθούν εσπευσμένα σε ιδιώτες δερματολόγους και πλαστικούς χειρουργούς, ενώ άλλες κράτησαν τα προβλήματα «σιωπηλά» για να μην εκτεθούν κοινωνικά. Έκκληση προς τα θύματα να καταγγέλλουν τέτοιου είδους περιστατικά, απευθύνουν οι ειδικοί.

Μέχρι και θάνατο

«Το botox είναι φάρμακο. Πρέπει να χορηγείται από γιατρό, σε ιατρείο με τον κατάλληλο εξοπλισμό για να μπορούν να αντιμετωπιστούν οι όποιες παρενέργειες προκύψουν», ανέφερε σε δηλώσεις της στον «Π» η δερματολόγος και λέκτορας Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας δρ Νικόλ Σακκά, συμπληρώνοντας ότι ένα λάθος στη δοσολογία του φαρμάκου το οποίο χορηγείται, ακόμη και αν αυτό είναι botox και έχει περάσει από τους απαραίτητους ελέγχους στους οποίους υπόκεινται τα φάρμακα για να μπορούν να πωλούνται νόμιμα στην Κύπρο, μπορεί να προκαλέσει μέχρι και θάνατο.

Η ίδια απαντώντας σε ερώτηση ως προς το γιατί κάποιος να επιλέξει να προβεί σε μια αισθητική επέμβαση σε χώρους εκτός ιατρείου, από άτομα που ενδεχομένως να μην είναι γιατροί, εξήγησε ότι βασικό κριτήριο είναι το οικονομικό. «Συνήθως υπάρχει μια διαφορά στην τιμή στην οποία παρέχονται αυτές οι “υπηρεσίες”, η οποία τις καθιστά και πιο ελκυστικές, ωστόσο το οικονομικό δεν θα έπρεπε να είναι το μόνο κριτήριο στο πού θα επιλέξει κάποιος να απευθυνθεί», είπε η δερματολόγος, για να προσθέσει στη συνέχεια ότι «αυτό που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι η ασφάλεια και η προστασία του ατόμου, ενώ, αν το δούμε καθαρά από οικονομικής πλευράς, το κόστος σε περίπτωση που γίνει η οποιαδήποτε ζημιά θα είναι πολύ μεγαλύτερο από τα χρήματα που θα χρειαστεί κάποιος αν εξαρχής επιλέξει να πάει σε μια κλινική, ένα οργανωμένο ιατρείο, με έναν γιατρό ο οποίος γνωρίζει τι κάνει». Ξεκαθάρισε δε ότι σε χώρους εκτός ιατρείων, τα οποία ελέγχονται από τις σχετικές νομοθεσίες, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει, πρώτον, τι περιέχει το ενέσιμο που χορηγείται και, δεύτερον, ότι αυτό χορηγείται όντως από γιατρό.

Γιατροί… από το εξωτερικό

Ερωτηθείσα συγκεκριμένα για τους φερόμενους γιατρούς, που φαίνεται να έρχονται από το εξωτερικό και να προβαίνουν στις συγκεκριμένες πράξεις, η δρ Σακκά εξήγησε ότι εδώ προκύπτουν δύο προβλήματα. Το ένα αφορά το ενδεχόμενο να μην μιλάμε καν για γιατρό και το δεύτερο να πρόκειται όντως για γιατρό, ο οποίος «έρχεται στην Κύπρο ένα Σαββατοκύριακο τον μήνα, κάνει ό,τι κάνει και μετά, όταν εμφανιστεί μια επιπλοκή, ο ασθενής δεν έχει πού να απευθυνθεί. Είναι κάτι το οποίο βλέπουμε να συμβαίνει δυστυχώς αρκετά συχνά, με τους ασθενείς να καταλήγουν κοντά μας», επεσήμανε η δερματολόγος. Ακόμη πρόσθεσε ότι το να έχει τελειώσει κάποιος μια ιατρική σχολή δεν σημαίνει ότι είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος για να κάνει αισθητικές επεμβάσεις, και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει οι πολίτες να το γνωρίζουν, όπως θα πρέπει να γνωρίζουν ότι «η ειδικότητα της κοσμητολογίας δεν υπάρχει, δεν είναι αναγνωρισμένη σε καμία χώρα του κόσμου». Καταλήγοντας η γιατρός απηύθυνε έκκληση προς πολίτες-θύματα τέτοιων «επεμβάσεων» όπως καταγγέλλουν στις αρμόδιες Αρχές, όπως η Αστυνομία.

Έκκληση προς τα θύματα

Πέραν της Αστυνομίας, καταγγελίες μπορούν να γίνουν και στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, με τη διευθύντρια των Φαρμακευτικών, δρ Έλενα Παναγιωτοπούλου, να απευθύνει και αυτή, μέσω του «Π», έκκληση προς τα θύματα να μην φοβούνται να μιλήσουν. «Δεν κρίνεται κανείς επειδή επέλεξε να κάνει κάποια αισθητική παρέμβαση, ωστόσο, επειδή μιλάμε για θέμα ασφάλειας, θα πρέπει τα θύματα να μιλήσουν, να μας βοηθήσουν και εμάς για να μπορέσουμε και εμείς με τη σειρά μας να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Πρέπει να περάσει το μήνυμα ότι όσο δεν μιλούν τα θύματα τόσο θα συνεχίσουν να συμβαίνουν τέτοια πράγματα», είπε η δρ Παναγιωτοπούλου. Αναφερόμενη στους ελέγχους που γίνονται από πλευράς των Φαρμακευτικών, υπενθύμισε ότι πριν από μερικούς μήνες, αφού έγιναν οι σχετικές καταγγελίες, λειτουργοί των Υπηρεσιών είχαν εντοπίσει παράνομα σκευάσματα σε ιατρεία και άλλα υποστατικά, όπως κομμωτήρια, ινστιτούτα αισθητικής και γυμναστήρια, και στη συνέχεια έγινε καταγγελία στην Αστυνομία, με το ζήτημα να παίρνει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.