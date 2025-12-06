Ολγκίν: «Καλό σημάδι η συνάντηση των δύο ηγετών για το Κυπριακό μετά από την απραξία»

Αισιόδοξη δηλώνει η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό Μαρία Ανχελα Ολγκίν, μετά τη συνάντηση, που είχε το Σάββατο το πρωί, στο Προεδρικό Μέγαρο, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Ανέφερε σε δηλώσεις της στα ΜΜΕ ότι είναι "καλό σημάδι" το ότι θα συναντηθούν οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων την άλλη εβδομάδα μετά την απραξία και επανέλαβε ότι είναι ενθαρρυμένη από τη συνάντηση που είχε με τους νέους στο Αμμάν πριν από μερικές εβδομάδες.

"Είμαι πολύ χαρούμενη που επιστρέφω στο νησί. Είχα μια πολύ παραγωγική συνάντηση με τον κ. Χριστοδουλίδη. Νομίζω ότι μας ενέπνευσε αυτή η υπέροχη συνάντηση με τους νέους στο Αμμάν. Πιστεύω λοιπόν ότι μπορούμε να προχωρήσουμε με θετικό τρόπο", δήλωσε.

Η κ. Ολγκίν είπε ότι προετοιμάζουν τη συνάντηση της Πέμπτης και εξέφρασε την ελπίδα να είναι μια πολύ ουσιαστική και πολύ παραγωγική συνάντηση.

Ανέφερε ότι οι ηγέτες στην Κύπρο δεν είχαν συναντήσεις εδώ και χρόνια "οπότε νομίζω ότι είναι καλό σημάδι τώρα".

"Και ελπίζω τώρα ότι αν μπορέσουν να πετύχουν και να προχωρήσουν [μπροστά], η κοινότητα πρέπει να υποστηρίξει τους ηγέτες για να προχωρήσουν προς αυτή την κατεύθυνση, είμαι αρκετά αισιόδοξη και θα δούμε πώς θα πάει η συνάντηση στις 11 [του μήνα]", ανέφερε.

Εξάλλου ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης καλωσορίζοντας την κ. Ολγκίν είπε ότι προσβλέπει στις συναντήσεις της 11ης Δεκεμβρίου.

"Είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε να δουλεύουμε ουσιαστικά. Βασιζόμαστε στη δική σας στήριξη, στη στήριξη του ΓΓ των ΗΕ, στην πολιτική του βούληση, στην πολιτική του δέσμευση, και είμαι έτοιμος να συζητήσουμε τα επόμενα βήματα", είπε.

