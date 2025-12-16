Υπερψηφίστηκε η εισήγηση Μιχάλη Χατζηπαντέλα για κοινή προμήθεια φαρμάκων

Ορόσημο για την ευρωπαϊκή πολιτική Υγείας αποτελεί η υπερψήφιση, από την Επιτροπή Δημόσιας Υγείας (SANT) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της εισήγησης του Ευρωβουλευτή του ΔΗΣΥ και ΕΛΚ Μιχάλη Χατζηπαντέλα, για την κοινή προμήθεια φαρμάκων μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το σχέδιο κανονισμού εγκρίθηκε με 27 ψήφους υπέρ, 1 κατά και 8 αποχές. Η πρόταση για τα φάρμακα κρίσιμης σημασίας στοχεύει να ενισχύσει τη διαθεσιμότητα και την ασφάλεια εφοδιασμού βασικών φαρμάκων, όπως αντιβιοτικά, ινσουλίνη, παυσίπονα, εμβόλια και θεραπείες για χρόνιες και οξείες νόσους.

Προτείνει επίσης, τη δημιουργία πανευρωπαϊκού μηχανισμού για την παρακολούθηση αποθεμάτων και ανακατανομή φαρμάκων σε περίπτωση σοβαρών ελλείψεων, στη βάση της αλληλεγγύης μεταξύ κρατών-μελών.

Ο κ. Χατζηπαντέλα εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για τη θετική ανταπόκριση της Επιτροπής, τονίζοντας ότι η προεκλογική του δέσμευσή για την προώθηση της κοινής προμήθειας φαρμάκων γίνεται πλέον πράξη, ανοίγοντας τον δρόμο για την τελική έγκριση από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Ιανουάριο.

Διασφαλίζεται εξηγεί, η έγκαιρη και οικονομικά προσιτή πρόσβαση σε αναγκαία φάρμακα για όλα τα κράτη-μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν, αξιοποιώντας τις οικονομίες κλίμακας που προσφέρει μια συντονισμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρόσβαση σε καινοτόμα και υψηλού κόστους φάρμακα, με τον κ. Χατζηπαντέλα να υπογραμμίζει ότι η εισήγησή του στοχεύει κυρίως στη στήριξη των μικρότερων κρατών-μελών, όπως η Κύπρος, τα οποία συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξασφάλιση κρίσιμων θεραπειών υπό ισότιμους όρους.

Η υπερψήφιση της εισήγησης συνιστά ένα ακόμα ουσιαστικό βήμα προς μια ισχυρότερη και πιο ανθεκτική Ευρώπη, με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις πραγματικές ανάγκες των ασθενών.