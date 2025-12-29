Περισσότερες υποθέσεις παιδιών σε ανάγκη καταγράφει το Hope For Children

Πολλές περιπτώσεις παιδιών που χρειάζονται βοήθεια έρχονται ενώπιον του ανεξάρτητου οργανισμού Hope For Children, αναφέρεται σε ανακοίνωσή του με την ευκαιρία του τέλους της χρονιάς.

"Ακούσαμε παιδιά που δυσκολεύονται, παιδιά που φοβούνται να μιλήσουν για όσα συμβαίνουν στο σπίτι. Παιδιά που έμειναν εκτός σχολείου επειδή περιορίζονταν από τους ίδιους τους γονείς τους. Παιδιά που, παρά την παραμέληση και την κακοποίηση, συνεχίζουν να σκέφτονται τις οικογένειές τους με αγάπη", αναφέρει ο οργανισμός σε ανακοίνωσή του σημειώνοντας πως στο “Hope For Children” CRC Policy Center λειτουργούν 24ωρες τηλεφωνικές γραμμές βοήθειας, συμβουλευτικά κέντρα και δομές φιλοξενίας.

"Μέσα από αυτά, ερχόμαστε καθημερινά σε επαφή με τον κόσμο των παιδιών - όχι τον κόσμο που βλέπουμε στις φωτογραφίες, αλλά τον πραγματικό, εκείνον που συχνά παραμένει αόρατος", σημειώνεται.

Στηρίξαμε, προστίθεται, "παιδιά που χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους για να είναι ασφαλή, κορίτσια που, προσπαθώντας να δημιουργήσουν σχέσεις, υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση, αγόρια που έστειλαν φωτογραφίες τους σε ψεύτικα διαδικτυακά προφίλ και έπεσαν θύματα διαδικτυακού εκφοβισμού" αλλά και "παιδιά που ζήτησαν να προχωρήσουν μπροστά, που αναζήτησαν λύσεις, ακόμη κι όταν το παρελθόν τους ήταν βαρύ από οδυνηρές εμπειρίες".

"Στα χρόνια που πέρασαν, συναντήσαμε αμέτρητες διαφορετικές ιστορίες. Γνωρίζουμε ότι πολλές ακόμη παραμένουν ανείπωτες. Ιστορίες παιδιών που χρειάζονται στήριξη, ασφάλεια και καθοδήγηση" αναφέρει και διαβεβαιώνει ότι παραμένει κοντά στα παιδιά, 24 ώρες το 24ωρο, μόνο ένα τηλεφώνημα μακριά, γιατί κανένα παιδί δεν πρέπει να μένει μόνο με τις δυσκολίες του.

Οι βασικές υπηρεσίες, προστίθεται, περιλαμβάνουν το Σπίτι του Παιδιού για παιδιά θύματα σεξουαλικής κακοποίησης, Κέντρο Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, Πρόγραμμα Ανάδοχων Οικογενειών, Πρόγραμμα Beat Bullying, Ευρωπαϊκά Προγράμματα, Σπίτια της Ελπίδας και Εργαστήρια Μη Τυπικής Μάθησης. Οι Γραμμές Βοήθειας είναι 1466 – Εθνική Γραμμή Βοήθειας, 116000 – Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά, 116111 – Ευρωπαϊκή Γραμμή Στήριξης Παιδιών & Εφήβων.

Πηγή: ΚΥΠΕ