Κοινό μέτωπο ΟΣΑΚ, ΚΥΣΟΑ και Παρατηρητήριου Τρίτης Ηλικίας απέναντι στο κράτος που τους αδικεί

Καθυστερήσεις στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, απουσία οργανωμένης μακροχρόνιας φροντίδας, αποκλεισμούς λόγω εισοδηματικών κριτηρίων, ελλιπή προσβασιμότητα και συστηματική μεταφορά της φροντίδας στις οικογένειες, καταγγέλλουν τρεις οργανώσεις που εκπροσωπούν ασθενείς, άτομα με αναπηρία και ηλικιωμένους, ΟΣΑΚ, ΚΥΣΟΑ και το Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας, σε δημοσιογραφική διάσκεψη, με αφορμή τη σύσταση της «Κοινωνικής Συμμαχίας για τον Πολίτη». Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που γεννήθηκε από την καθημερινή εμπειρία ασθενών, ατόμων με αναπηρία και ηλικιωμένων και έρχεται να καλύψει ένα διαρκές κενό που δεν είναι άλλο από την απουσία ολιστικών, συντονισμένων και ανθρώπινων κοινωνικών πολιτικών. Κοινή διαπίστωση των τριών οργανώσεων είναι ότι υγεία, Εκπαίδευση, κοινωνική πρόνοια και εργασία λειτουργούν αποκομμένα μεταξύ τους.

«Μας αποκλείουν»

Εκ μέρους της ΟΣΑΚ, ο πρόεδρος Χαράλαμπος Παπαδόπουλος επισήμανε ότι η ανάπτυξη μιας κοινωνίας «δεν μπορεί να κρίνεται μόνο από οικονομικούς δείκτες αλλά από το πώς επενδύει στην υγεία, στη φροντίδα και στην αξιοπρέπεια των πολιτών της». Όπως ανέφερε, παρά τη θετική εικόνα της οικονομίας, οι ασθενείς συνεχίζουν να έρχονται αντιμέτωποι με καθυστερήσεις, γραφειοκρατία και άνιση πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας.

Από την πλευρά της ΚΥΣΟΑ, η πρόεδρος Θέμιδα Ανθοπούλου κατήγγειλε ότι «αυτό που βιώνουν τα άτομα με αναπηρία, οι χρόνιοι ασθενείς και οι ηλικιωμένοι δεν είναι τυχαίο, είναι αποτέλεσμα έλλειψης ολιστικών πολιτικών». Όπως υπογράμμισε, η απουσία ενιαίου σχεδιασμού οδηγεί σε έναν πολυεπίπεδο αποκλεισμό και μετακυλίει την ευθύνη στους ίδιους τους πολίτες και στις οικογένειές τους.

Η ΚΥΣΟΑ παρέθεσε συγκεκριμένα παραδείγματα που, όπως υποστηρίζει, αποτυπώνουν τη δυσλειτουργία του συστήματος. Στην Εκπαίδευση, παιδιά με αναπηρία αποκλείονται στην πράξη από σχολικά περιβάλλοντα, ενώ στην υγεία άτομα με σύνθετες ανάγκες, ακόμη και παιδιά με αυτισμό, καταλήγουν να νοσηλεύονται σε ακατάλληλα πλαίσια, όπως το ψυχιατρείο της Αθαλάσσας. Παράλληλα, τα εισοδηματικά κριτήρια του ΕΕΕ χαρακτηρίζονται ως παράγοντας μαζικών αποκλεισμών. «Η Πολιτεία απαντά με το «πάρε ένα επίδομα και σώπασε», την ώρα που οι ανάγκες των ανθρώπων παραμένουν ακάλυπτες», ανέφερε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της ΚΥΣΟΑ.

Το Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας μετέφερε την εικόνα της καθημερινότητας των ηλικιωμένων και των φροντιστών τους. Ο Δήμος Αντωνίου ανέφερε ότι η γήρανση του πληθυσμού, αν και επίτευγμα, μετατρέπεται σε δοκιμασία όταν οι συντάξεις δεν επαρκούν, οι χρόνοι αναμονής για ιατρικές εξετάσεις παρατείνονται και η μακροχρόνια φροντίδα παραμένει ανεπαρκής ή απρόσιτη. «Η γήρανση δεν είναι πρόβλημα. Πρόβλημα είναι όταν η φροντίδα γίνεται προνόμιο και όχι δικαίωμα», σημείωσε.

Με τη συγκρότηση της «Κοινωνικής Συμμαχίας για τον Πολίτη», οι οργανώσεις δηλώνουν ότι περνούν σε φάση συντονισμένης πίεσης, ζητώντας θεσμική συμμετοχή στον σχεδιασμό πολιτικών από το αρχικό στάδιο, σαφείς στόχους, χρονοδιαγράμματα και λογοδοσία.