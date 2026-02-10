Έρευνα ΠΙΣ: Γιατροί «μπλοκαρισμένοι» από τις βλάβες στο λογισμικό του ΓεΣΥ

Σοβαρά και συστηματικά προβλήματα στη λειτουργία του Συστήματος Πληροφορικής του Γενικού Συστήματος Υγείας( ΓεΣΥ) καταγράφει παγκύπρια έρευνα του Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος, με εννέα στους δέκα γιατρούς να δηλώνουν ότι έχουν βιώσει διακοπές ή μη διαθεσιμότητα του συστήματος.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε την περίοδο 30 Σεπτεμβρίου – 30 Νοεμβρίου 2025 με τη συμμετοχή 728 ιατρών όλων των ειδικοτήτων που είναι συμβεβλημένοι με το Γενικό Σύστημα Υγείας, οι δυσλειτουργίες του πληροφοριακού συστήματος δεν αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά, αλλά ένα επαναλαμβανόμενο φαινόμενο με άμεσες επιπτώσεις στην καθημερινή ιατρική πράξη και την εξυπηρέτηση των ασθενών.

Διακοπές έως και τέσσερις ώρες

Όπως προκύπτει από τα ευρήματα, το 91% των γιατρών έχει αντιμετωπίσει διακοπές ή πλήρη μη διαθεσιμότητα του συστήματος, με τις διακοπές αυτές να διαρκούν συχνά από μία έως τέσσερις ώρες. Η συχνότητά τους, σύμφωνα με τις απαντήσεις, είναι εβδομαδιαία ή ακόμη και καθημερινή.

Δεδομένου ότι όλες οι βασικές διαδικασίες παροχής υπηρεσιών υγείας στο ΓεΣΥ – από την καταχώρηση επισκέψεων μέχρι τη συνταγογράφηση και την έκδοση παραπεμπτικών – πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω του συστήματος, ο ΠΙΣ επισημαίνει ότι η κατάσταση αυτή παρεμποδίζει σοβαρά το έργο των ιατρών και δυσχεραίνει την πρόσβαση των ασθενών σε φροντίδα υγείας.

Αργή απόδοση και τεχνικά σφάλματα

Πέραν των διακοπών, το 62% των γιατρών δηλώνει ότι αντιμετωπίζει αργή απόδοση του συστήματος σε τακτική βάση, ενώ για το 54% η καθυστέρηση αυτή επηρεάζει σημαντικά την εργασία του.

Παράλληλα, το 82% αναφέρει συχνά τεχνικά προβλήματα, όπως αποσυνδέσεις, σφάλματα και καθυστερήσεις.

Οι λειτουργίες που χαρακτηρίζονται ως οι πιο αργές και προβληματικές αφορούν, μεταξύ άλλων:

την αναζήτηση του ιατρικού ιστορικού ασθενών,

τη συνταγογράφηση φαρμάκων,

την έκδοση παραπεμπτικών,

την είσοδο στο σύστημα και τη φόρτωση εξετάσεων.

Αλυσιδωτές επιπτώσεις σε ραντεβού και ωράρια

Οι τεχνικές δυσλειτουργίες δεν περιορίζονται, σύμφωνα με την έρευνα, στο επίπεδο της ψηφιακής εμπειρίας, αλλά έχουν αλυσιδωτές συνέπειες στην καθημερινή λειτουργία των ιατρείων.

Το 65% των γιατρών δηλώνει ότι οι διακοπές προκαλούν καθυστερήσεις στα ραντεβού, συσσώρευση ασθενών και αδυναμία εξυπηρέτησης, ενώ οκτώ στους δέκα αναγκάζονται να μεταθέτουν εργασίες για αργότερα, αυξάνοντας τον χρόνο εργασίας τους εκτός κανονικού ωραρίου.

Ιατρικά πρωτόκολλα: Δυσνόητα και χρονοβόρα

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στα ιατρικά πρωτόκολλα, τα οποία το 86% των συμμετεχόντων χαρακτηρίζει ως δυσνόητα ή μη εύχρηστα. Σύμφωνα με τους γιατρούς, η εφαρμογή τους συνεπάγεται αυξημένη γραφειοκρατία και απώλεια πολύτιμου κλινικού χρόνου, σε βάρος της ουσιαστικής επαφής με τον ασθενή.

Θετικές αξιολογήσεις, αλλά με σοβαρές επιφυλάξεις

Παρά τα εκτεταμένα προβλήματα, το 46% των γιατρών αξιολογεί θετικά την ευχρηστία του συστήματος, ενώ το 61% αναγνωρίζει ότι συμβάλλει, έστω και σε κάποιο βαθμό, στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται από τη συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων, οι υφιστάμενες αδυναμίες καθιστούν αναγκαίες ουσιαστικές και άμεσες βελτιώσεις.

Τι ζητά ο ΠΙΣ

Στη βάση των ευρημάτων, ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος απευθύνει σειρά εισηγήσεων και απαιτήσεων, ζητώντας:

άμεση και οριστική επίλυση των διακοπών λειτουργίας,

διασφάλιση συνεχούς διαθεσιμότητας με εφεδρικές λύσεις,

ουσιαστική βελτίωση της ταχύτητας και της απόδοσης,

απλοποίηση και αναθεώρηση των ιατρικών πρωτοκόλλων,

μείωση της γραφειοκρατίας και των επαναλαμβανόμενων καταχωρήσεων,

πλήρη και λειτουργική πρόσβαση στο ιατρικό ιστορικό των ασθενών,

εκπαίδευση και ουσιαστική συμμετοχή των γιατρών στον σχεδιασμό των αναβαθμίσεων.

Ο ΠΙΣ υπογραμμίζει ότι δεν μπορεί να υπάρξει ποιοτική, ασφαλής και αξιόπιστη φροντίδα υγείας, όταν το βασικό εργαλείο λειτουργίας του ΓεΣΥ παρουσιάζει τόσο συχνές και σοβαρές δυσλειτουργίες, σημειώνοντας ότι η αναβάθμιση του συστήματος πληροφορικής αποτελεί θεσμική και λειτουργική υποχρέωση.

Παράλληλα, τονίζεται ότι στόχος της έρευνας δεν είναι μόνο η καταγραφή των προβλημάτων, αλλά και η εποικοδομητική συμβολή στις προσπάθειες του Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) για βελτίωση του πληροφοριακού συστήματος.