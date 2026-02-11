Εμμένει στην άποψή του το Υπ. Υγείας: Να συζητηθεί το νομοσχέδιο για τον Εθνικό Φορέα Ασθενοφόρων

Ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Κυβέρνηση δεν προτίθεται να υπαναχωρήσει από τον προγραμματισμό της για τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τον Εθνικό Φορέα Ασθενοφόρων, έστειλε την Τετάρτη ο Υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, μετά την επίσκεψή του στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Ερωτηθείς εάν, μετά την επιστολή που απέστειλε ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) ζητώντας παράταση, υπάρχει πρόθεση να δοθεί περισσότερος χρόνος πριν από τη συζήτηση του θέματος στην Επιτροπή Υγείας της Βουλής, ο Υπουργός Υγείας ήταν κατηγορηματικός, λέγοντας πως «η θέση της Κυβέρνησης παραμένει ίδια και θα επιμείνουμε να συζητηθεί».

Σημειώνεται ότι ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ΟΚΥπΥ απέστειλε επιστολή προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, ζητώντας παράταση τριών εβδομάδων στη συζήτηση του εν λόγω κυβερνητικού νομοσχεδίου, ώστε να ετοιμάσει και να καταθέσει δικό του ολοκληρωμένο σχέδιο για τον Εθνικό Φορέα Ασθενοφόρων.

Παρά το αίτημα, το θέμα παραμένει στην ατζέντα της αυριανής συνεδρίασης της Επιτροπής Υγείας και δεν έχει αναβληθεί.

Υπενθυμίζεται ότι η Υπηρεσία Ασθενοφόρων είχε μεταφερθεί στον ΟΚΥπΥ, μετά την εφαρμογή του ΓεΣΥ το 2019, προκειμένου να δοθεί χρόνος στο Υπουργείο Υγείας να προχωρήσει στη δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής Ασθενοφόρων.

Έκτοτε, το ζήτημα της οριστικής δομής και εποπτείας της Υπηρεσίας παραμένει ανοικτό, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο να επιχειρεί να δώσει οριστική λύση.

Πηγή: ΚΥΠΕ