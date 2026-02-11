Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Υγεία

Εμμένει στην άποψή του το Υπ. Υγείας: Να συζητηθεί το νομοσχέδιο για τον Εθνικό Φορέα Ασθενοφόρων

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Παρά το αίτημα, το θέμα παραμένει στην ατζέντα της αυριανής συνεδρίασης της Επιτροπής Υγείας και δεν έχει αναβληθεί.

Ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Κυβέρνηση δεν προτίθεται να υπαναχωρήσει από τον προγραμματισμό της για τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τον Εθνικό Φορέα Ασθενοφόρων, έστειλε την Τετάρτη ο Υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, μετά την επίσκεψή του στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Ερωτηθείς εάν, μετά την επιστολή που απέστειλε ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) ζητώντας παράταση, υπάρχει πρόθεση να δοθεί περισσότερος χρόνος πριν από τη συζήτηση του θέματος στην Επιτροπή Υγείας της Βουλής, ο Υπουργός Υγείας ήταν κατηγορηματικός, λέγοντας πως «η θέση της Κυβέρνησης παραμένει ίδια και θα επιμείνουμε να συζητηθεί».

Σημειώνεται ότι ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ΟΚΥπΥ απέστειλε επιστολή προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, ζητώντας παράταση τριών εβδομάδων στη συζήτηση του εν λόγω κυβερνητικού νομοσχεδίου, ώστε να ετοιμάσει και να καταθέσει δικό του ολοκληρωμένο σχέδιο για τον Εθνικό Φορέα Ασθενοφόρων.

Παρά το αίτημα, το θέμα παραμένει στην ατζέντα της αυριανής συνεδρίασης της Επιτροπής Υγείας και δεν έχει αναβληθεί.

Υπενθυμίζεται ότι η Υπηρεσία Ασθενοφόρων είχε μεταφερθεί στον ΟΚΥπΥ, μετά την εφαρμογή του ΓεΣΥ το 2019, προκειμένου να δοθεί χρόνος στο Υπουργείο Υγείας να προχωρήσει στη δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής Ασθενοφόρων.

Έκτοτε, το ζήτημα της οριστικής δομής και εποπτείας της Υπηρεσίας παραμένει ανοικτό, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο να επιχειρεί να δώσει οριστική λύση.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΓεΣΥΥΓΕΙΑΟΚΥπΥΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα