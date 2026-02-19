Αλαλούμ με τα αντιπηκτικά στο ΓεΣΥ: Εξετάζεται η απορρόφηση του κόστους μετά τις αντιδράσεις, λέει ο ΟΑΥ

Έντονη αναστάτωση έχει προκαλέσει στους δικαιούχους του ΓεΣΥ η πρόσφατη ανακατάταξη σε κατηγορία νεότερων αντιπηκτικών φαρμάκων, με αποτέλεσμα περίπου 8 χιλιάδες με 10 χιλιάδες ασθενείς να καλούνται ξαφνικά να καταβάλουν έως και 22 ευρώ τον μήνα, για θεραπεία που μέχρι τον Ιανουάριο λάμβαναν χωρίς καμία συνεισφορά.

Εξετάζεται όπως δηλώνει στο ΚΥΠΕ η Ανώτερη Λειτουργός Τμήματος Διαχείρισης Καταλόγου Φαρμάκων του ΟΑΥ Σοφία Πετρίδη, το ενδεχόμενο απορρόφησης μέρους του κόστους και ενδεχομένως από τη φαρμακοβιομηχανία, ενώ διαβουλεύσεις προγραμματίζονται εντός Μαρτίου, με συμμετοχή της ΟΣΑΚ και των φαρμακευτικών εταιρειών.

Από πλευράς του ο Επίτιμος Πρόεδρος της Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ), Μάριος Κουλούμας σε δηλώσεις στο ΚΥΠΕ κάνει λόγο για «ανήθικη» εξέλιξη και προειδοποιεί για σοβαρές συνέπειες τόσο για τους ασθενείς, όσο και για το ίδιο το σύστημα υγείας.

«Εκβιασμός: Ή αλλάζεις φάρμακο ή πληρώνεις», λέει ο Κουλούμας

Σύμφωνα με τον Μάριο Κουλούμα, το ζήτημα αφορά τα νέα, ιδιαίτερα αποτελεσματικά αντιπηκτικά φάρμακα, τα οποία λαμβάνουν χιλιάδες ασθενείς, εξηγώντας ότι πως κάθε Φεβρουάριο γίνεται επικαιροποίηση του τιμοκαταλόγου, με αυξομειώσεις τιμών στο πλαίσιο της κρατικής τιμολογιακής πολιτικής, μια διαδικασία που, όπως διευκρινίζει, δεν αποτελεί ευθύνη του ΟΑΥ και μάλιστα στο παρελθόν είχε ζητηθεί και από τους ίδιους τους ασθενείς να γίνεται συστηματικά.

Όπως είπε, το πρόβλημα, ωστόσο, εντοπίζεται σε συγκεκριμένη κατηγορία «Me Too» φαρμάκων, δηλαδή σκευασμάτων της ίδιας θεραπευτικής κατηγορίας με διαφορετικές δραστικές ουσίες, όπου ο γιατρός επιλέγει ανάλογα με το ιατρικό προφίλ και τις αντενδείξεις κάθε ασθενούς.

Εξήγησε στο ΚΥΠΕ ότι στην προκειμένη περίπτωση, ένα από τα τρία φάρμακα της κατηγορίας, έχασε την πατέντα του και πλέον κυκλοφορεί ως γενόσημο, γεγονός που οδήγησε το σύστημα να προτρέπει στη χορήγηση του φθηνότερου σκευάσματος.

Ωστόσο, όπως τονίζει ο κ. Κουλούμας, επηρεάζεται και δεύτερο φάρμακο που παραμένει υπό πατέντα και δεν διαθέτει ισοδύναμο γενόσημο με την ίδια δραστική ουσία.

«Ο ασθενής καλείται να πληρώνει μέχρι και 22 ευρώ τον μήνα, ενώ μέχρι τον Ιανουάριο δεν πλήρωνε τίποτα. Αυτό για εμάς είναι ανήθικο», σημείωσε.

Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι η αλλαγή δραστικής ουσίας σε σταθεροποιημένους ασθενείς μπορεί να οδηγήσει σε αποσταθεροποίηση της κατάστασής τους, με αυξημένες επισκέψεις σε γιατρούς, πιθανές νοσηλείες και τελικά μεγαλύτερο κόστος για το σύστημα.

Ο κ. Κουλούμας αναφέρει ότι μόνο τις τελευταίες ημέρες έχει λάβει πάνω από δέκα καταγγελίες, ενώ υπογραμμίζει τη δυσανάλογη επιβάρυνση για χαμηλοσυνταξιούχους.

«Όταν κάποιος με 500 ευρώ σύνταξη καλείται να δίνει 22 ευρώ τον μήνα, χωρίς να φταίει και χωρίς εναλλακτική, αυτό είναι εκβιασμός. Ή αλλάζεις φάρμακο ή πληρώνεις», είπε.

Σημείωσε ότι η θέση αρχής της ΟΣΑΚ είναι ξεκάθαρη και συγκεκριμένα ασθενής που λαμβάνει πρωτότυπο φάρμακο υπό πατέντα, χωρίς ισοδύναμο γενόσημο με την ίδια δραστική ουσία, «δεν πρέπει να πληρώνει ούτε σεντ».

Ερωτηθείς αν θεωρεί πως πρέπει να υπάρξει παρέμβαση από το Υπουργείο Υγείας, είπε: «Αν δεν υπάρξει λύση με τον ΟΑΥ, τότε θα πρέπει να παρέμβει το Υπουργείο Υγείας. Το θέμα είναι επείγον και πρέπει να λυθεί άμεσα».

Έστειλε, τέλος, μήνυμα προς Πολιτεία και ΟΑΥ ότι «το κόστος δεν πρέπει να το επωμισθεί ο ασθενής, αλλά ο Οργανισμός και οι φαρμακευτικές εταιρείες».

«Εξετάζουμε βελτίωση της φόρμουλας», λέει ο ΟΑΥ

Από την πλευρά της, η Ανώτερη Λειτουργός του ΟΑΥ, Σοφία Πετρίδη, εξηγεί ότι οι ανακατατάξεις προέκυψαν λόγω μείωσης των τιμών ορισμένων φαρμάκων, οι οποίες χρησιμοποιούνται ως βάση για τον υπολογισμό των συνεισφορών.

«Οι συνεισφορές βασίζονται στις χονδρικές τιμές. Όταν αλλάζουν οι τιμές, αναπροσαρμόζονται και οι συνεισφορές», ανέφερε στο ΚΥΠΕ.

Σύμφωνα με τη Σοφία Πετρίδη, η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφηκε στα νεότερα αντιπηκτικά, όπου η αύξηση ανέρχεται περίπου στα 20 και πλέον ευρώ τον μήνα, από μηδενική συνεισφορά που είχαν προηγουμένως.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, είπε πως οι επηρεαζόμενοι ασθενείς εκτιμώνται γύρω στις 10 χιλιάδες.

Εξήγησε πως η αλλαγή συνδέεται με τη λήξη πατεντών και την είσοδο γενόσημων στην αγορά, γεγονός που οδήγησε στην εφαρμογή διαφορετικής μεθοδολογίας για τα «Me too» φάρμακα και γι’ αυτό ορισμένα πρωτότυπα, που παραμένουν υπό πατέντα, βρέθηκαν με αυξημένη συνεισφορά.

Σε ό,τι αφορά στις ευάλωτες ομάδες, η κ. Πετρίδη ξεκαθαρίζει ότι ο ΟΑΥ δεν ασκεί κοινωνική πολιτική και ότι οι τιμές είναι ίδιες για όλους.

Τονίζει, ωστόσο, πως σε κάθε θεραπευτική κατηγορία υπάρχει τουλάχιστον ένα φάρμακο με μηδενική συνεισφορά, ενώ οι ασθενείς μπορούν να συμβουλευτούν γιατρό ή φαρμακοποιό για εναλλακτικές επιλογές.

Παράλληλα, αναγνωρίζει ότι «μεγάλες αυξήσεις προκαλούν πρόβλημα» και επιβεβαιώνει ότι υπάρχει πρόθεση βελτίωσης της φόρμουλας, ώστε να αποφεύγονται υπερβολικές επιβαρύνσεις.

«Εξετάζεται το ενδεχόμενο απορρόφησης μέρους του κόστους από τον Οργανισμό και ενδεχομένως από τη φαρμακοβιομηχανία», είπε.

Διαβουλεύσεις εντός Μαρτίου

Ερωτηθείσα αν έχουν ξεκινήσει επίσημες διαβουλεύσεις, είπε πως ακόμα να ξεκινήσουν, για να προσθέσει ωστόσο ότι προγραμματίζονται εντός Μαρτίου, με συμμετοχή της ΟΣΑΚ και των φαρμακευτικών εταιρειών, ώστε να αξιολογηθούν διαφορετικά σενάρια.

Τόνισε, τέλος, ότι στόχος του ΟΑΥ είναι να βελτιώσει τη μεθοδολογία, ώστε κανένας ασθενής να μην αναγκαστεί να διακόψει τη θεραπεία του λόγω κόστους.

Πηγή: ΚΥΠΕ